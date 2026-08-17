La razón por la que socorristas ‘demoran tanto’ rescatando sobrevivientes: este error podría causarles la muerte en segundos

Especialistas en búsqueda y rescate advirtieron que liberar a sobrevivientes atrapados sin protocolo médico puede causar un desenlace fatal -crédito @COL_EJERCITO/X

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Una semana después del fuerte terremoto que, hasta el momento, deja una cifra oficial de 287 personas fallecidas, muchas extraídas entre los escombros de las decenas de edificaciones colapsadas en Cali, Pereira y Manizales, entre otros, la ciudadanía se sigue preguntando por qué los organismos de socorro no actúan con mayor rapidez para buscar a los desaparecidos.

Sin embargo, bajo los restos de un edificio colapsado, el mayor riesgo para los sobrevivientes atrapados puede no ser la espera, sino la forma en que son liberados, según informaron especialistas en búsqueda y rescate consultados por El Tiempo.

En situaciones de rescate tras derrumbes, la prisa por extraer a una persona puede convertirse en el detonante de un desenlace fatal, advierten los expertos en salvamento.

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Durante los operativos recientes en Cali, los especialistas han alertado sobre la importancia de no retirar los escombros apresuradamente cuando una víctima está sometida a presión en sus extremidades o torso. La razón: el llamado síndrome de aplastamiento puede desencadenarse si la extracción ocurre sin atención médica previa y adecuada.

El síndrome de aplastamiento puede ocurrir cuando una víctima permanece bajo escombros con compresión en músculos, extremidades o torso - crédito Raquel Cunha/Reuters

El síndrome de aplastamiento se produce cuando una persona permanece durante un tiempo prolongado bajo una carga que comprime sus músculos. Al estar privados de sangre oxigenada, estos tejidos comienzan a acumular toxinas como potasio y mioglobina. Si la presión se libera súbitamente, dichas sustancias entran en circulación y pueden provocar paro cardíaco en cuestión de segundos.

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En cambio, si la persona atrapada se encuentra en un espacio protegido —conocido como “triángulo de vida”— y no tiene partes comprimidas por estructuras pesadas, el rescate puede realizarse de manera directa, aunque tomando medidas como resguardar los ojos de la víctima de la luz solar tras largos periodos de oscuridad.

Los protocolos de emergencia insisten en que la intervención médica debe iniciarse antes de liberar a la víctima por completo. Los equipos de salud deben acercarse al paciente aún atrapado para administrar oxígeno, fluidos intravenosos que protejan los riñones y medicamentos orientados a reducir el daño sistémico. Solo así se puede evitar que el acto de rescate se convierta en una tragedia evitable.

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La clave, según los especialistas, es coordinar la atención médica en el lugar antes de mover cualquier carga pesada. Esta medida es fundamental para asegurar que el rescate termine en supervivencia y no en una pérdida innecesaria.

Las devastadoras cifras que deja hasta el momento el terremoto en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados tras el sismo - crédito Sergio Acero/Reuters

El terremoto que sacudió al país hace una semana ha dejado una huella profunda en la vida de más de 120.000 familias, con un saldo oficial de 287 víctimas fatales y miles de viviendas reducidas a escombros.

La catástrofe, considerada la más fuerte del siglo XXI en el país, puso a prueba la capacidad de respuesta de un gobierno recién asumido y expuso las desigualdades en la infraestructura y asistencia a los damnificados.

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El presidente Abelardo de la Espriella, en su primer desafío como mandatario, distribuyó a sus ministros por las zonas más afectadas para coordinar la atención junto a los damnificados. El epicentro del sismo fue en San José del Palmar, Chocó, y por su profundidad, el temblor se sintió en gran parte del occidente y centro del país.

El epicentro del terremoto fue en San José del Palmar, Chocó, y en las primeras 72 horas los rescatistas salvaron a 355 personas bajo los escombros - crédito Raquel Cunha/Reuters

En el balance actualizado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados. Además, se contabilizan 4.147 heridos y más de 190 personas no localizadas. Cinco capitales departamentales permanecen bajo alerta roja, mientras que las ciudades de Bogotá y Medellín sufrieron daños menores.

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En los primeros días tras el sismo, los equipos de rescate lograron salvar a 355 personas de entre los escombros. Sin embargo, al superarse la ventana crítica de 72 horas, las posibilidades de hallar personas con vida disminuyeron drásticamente. En ciudades como Cali, se vivieron escenas conmovedoras con rescates milagrosos, pero también tragedias familiares como la de una trilliza que fue la única sobreviviente de su familia.