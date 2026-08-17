Ministra de Salud habló sobre la reactivación del buque hospital Benkos Biohó tras días de inactividad durante emergencia en Buenaventura

Ana María Vesga impulsa soluciones rápidas para el hospital Benkos Biohó y pide priorizar a las comunidades -crédito Acemi

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La activación del buque hospital Benkos Biohó volvió a ser tema central en la atención de emergencias sanitarias en el Pacífico colombiano, luego de que su falta de operación quedara en evidencia tras la emergencia ocurrida por el terremoto en Buenaventura desde el pasado 10 de agosto de 2026.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó en su cuenta oficial de X que la embarcación no contaba con las condiciones mínimas para prestar servicios: carecía tanto de personal como de combustible.

“El barco no tenía cómo operar, ni personal ni combustible”, afirmó la funcionaria, al responder las inquietudes ciudadanas sobre la ausencia del hospital flotante en la crisis reciente.

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La última misión del Benkos Biohó se realizó el 14 de junio de 2026, fecha desde la cual la nave permaneció inactiva debido a limitaciones logísticas y presupuestales.

Ana María Verga explica la ausencia del hospital flotante y llama a despolitizar la salud pública - crédito @AnaVesga_G/X

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud habilitó recursos específicos para cubrir los costos de reactivación y se coordinó con el Hospital Universitario del Valle (HUV) el suministro de profesionales médicos y personal de apoyo.

Según la titular de la cartera, “eso nos tomó tres días”, periodo en el que se gestionó la logística necesaria para poner nuevamente en servicio la embarcación.

El buque hospital quedó a cargo del Hospital Luis Ablanque, entidad intervenida por el Estado y responsable de su operación desde el 1 de abril de 2026. La ministra subrayó que la nave no pertenece a ningún gobierno particular, sino que constituye un recurso público destinado a servir a las comunidades de Valle del Cauca, Cauca y Chocó.

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“El barco no es de uno u otro gobierno, es de los colombianos”, remarcó Vesga, y agregó que la responsabilidad del Estado es aprovechar al máximo su capacidad en beneficio de la población.

Ana María Vesga agiliza la reactivación del Benkos Biohó y exige despolitizar la salud pública - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En su declaración, la ministra hizo un llamado a dejar de lado la politización del sistema de salud y a focalizar los esfuerzos en garantizar el funcionamiento de infraestructuras estratégicas como el Benkos Biohó. “Si queremos que el sistema de salud funcione, empecemos por despolitizarlo”, concluyó.

El objetivo a mediano plazo, aseguró, es estabilizar la operación tanto del barco hospital como del Hospital Luis Ablanque, para ofrecer respuestas eficientes ante futuras emergencias y mejorar la atención en zonas históricamente marginadas del suroccidente colombiano.

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Esto dijo Abelardo de la Espriella sobre reactivación del buque hospital Benkos Biohó

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en Buenaventura el regreso a operaciones del buque hospital Benkos Biohó, considerado esencial para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del reciente terremoto.

El anuncio, realizado el 16 de agosto, coincidió con la presentación de un balance nacional sobre el impacto del sismo ocurrido el 10 de agosto.

El mandatario expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que la prioridad oficial es “salvar vidas y restablecer los servicios básicos”. En respuesta a la saturación hospitalaria local, el Benkos Biohó reinició actividades médicas el 14 de agosto, tras un periodo de inactividad.

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La decisión, anunciada por Abelardo de la Espriella en Buenaventura, busca aliviar la congestión de la red médica del puerto y ampliar la atención clínica y quirúrgica a los heridos - crédito Armada de Colombia

“Estaba parado y por cuenta de una labor muy diligente de la señora ministra de Salud, el buque empezó a operar desde el 14 y ha tenido todo el apoyo del Gobierno nacional y el apoyo del Hospital Universitario del Valle”, señaló De la Espriella.

La Dirección General Marítima (Dimar) habilitó el muelle de Señalización Marítima del Pacífico para garantizar la atención continua. El acondicionamiento fue posible gracias a la labor conjunta de la Alcaldía Distrital, la Secretaría de Salud y el hospital local.

Desde la nave se realizan valoraciones clínicas, atenciones y procedimientos quirúrgicos, con el quirófano habilitado y cirugías programadas según confirmó Dacio Saá Carabalí, interventor del hospital Luis Ablanque.

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El despliegue del Benkos Biohó forma parte de la estrategia “Buques para la vida”, orientada a reducir brechas en el acceso sanitario en regiones apartadas. El hospital flotante incluye consultorios, servicios de diagnóstico, promoción de la salud y capacidad logística para personal y equipos.

El Gobierno nacional reforzó la atención con 260 kilos de medicamentos, médicos cirujanos y hospitales de campaña, además de ayuda humanitaria y recursos para sanear las finanzas hospitalarias y avanzar en la solución del acueducto local.