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Polémica por decisión del Gobierno de rechazar ayudas extranjeras tras el terremoto de 7.4 en Colombia: citan a debate de control político al canciller Omar Bula

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández calificó como “manejo politiquero” la gestión del ministro de Relaciones Exteriores designado por Abelardo de la Espriella

- créditos Cristian Bayona / Colprensa | Luis Acosta / AFP | @EsmeHernandezSi/X
La congresista Hernández del Pacto Histórico cuestionó la forma en la que ha gestionado la emergencia el canciller Bula - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Luis Acosta / AFP | @EsmeHernandezSi/X
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La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández presentó el miércoles 12 de agosto de 2026 una proposición en el Senado de la República para citar a debate de control político al canciller Omar Bula Escobar, designado hace poco más de un mes por el presidente Abelardo de la Espriella.

El llamado se produce tras cuestionamientos sobre el manejo de la ayuda internacional ofrecida a Colombia para atender la emergencia generada por el terremoto de 7.4 que sacudió al país el 10 de agosto, y que según el balance actualizado por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ya deja 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

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Por lo anterior, la congresista señaló que existen dudas sobre los criterios aplicados para vetar el apoyo de varios países y organismos multilaterales.

Hernández criticó lo que calificó como un “manejo politiquero” de la crisis por parte de Bula.

“No es posible que, por razones políticas, se rechacen ayudas humanitarias ofrecidas por China, Brasil, México e incluso la ONU”, afirmó la legisladora, y puntualizó la importancia de dejar de lado intereses partidistas en un momento de emergencia nacional.

crédito @EsmeHernandezSi/X
crédito @EsmeHernandezSi/X

La senadora indicó que el gobierno del presidente De la Espriella mantiene una postura asociada a la campaña electoral, pese a que el ciclo ya concluyó, explicó Hernández.

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“El gobierno debe entender que el ciclo electoral ya terminó. Lo sensato con el país, en este momento de emergencia, es que se actúe con altura, responsabilidad y seriedad. Abelardo no es el mandadero de Donald Trump, es el mandatario que debe responder por todos los colombianos”, expresó la congresista, luego de hacer referencia a la necesidad de priorizar la gestión humanitaria sobre cualquier otra consideración.

La proposición radicada por la congresista tiene como objetivo que el ministro de Relaciones Exteriores explique ante la plenaria del Senado los lineamientos seguidos para aceptar o rechazar la ayuda internacional. En particular, Hernández demandó claridad sobre el veto a la asistencia proveniente de China, Brasil, México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su intervención ante el Congreso, la senadora también cuestionó la falta de celeridad en la concentración de recursos y esfuerzos en la atención de víctimas.

Ella comparó la reacción del Ejecutivo ante la emergencia con la rapidez demostrada en otros asuntos diplomáticos ajenos al contexto nacional. “Hemos evidenciado que la prioridad durante las primeras horas de emergencia no era atender víctimas, sino reconocer la soberanía de Israel sobre Altos del Golán, cuando 22 países han rechazado esta decisión”, sostuvo Hernández.

La legisladora puntualizó que en la situación actual la prioridad debe ser el rescate de heridos, la atención a las víctimas mortales y la coordinación de una ayuda integral en la etapa post emergencia.

“La prelación es la vida de la gente en los territorios. Aquí no puede haber un criterio distinto a ese, no se puede improvisar con la atención a la ciudadanía, sus derechos y el futuro del país”, concluyó la senadora.

Qué dijo el canciller Omar Bula

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, aseguró en declaraciones el miércoles 12 de agosto que el Gobierno colombiano no ha rechazado ofrecimientos de ayuda humanitaria de otros países por motivos políticos o ideológicos, como parte de las acciones dispuestas para atender la emergencia nacional provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

Desde el Palacio de San Carlos (en Bogotá), el canciller informó sobre el avance en la llegada de donaciones y el despliegue de cooperación internacional para atender a las zonas más afectadas.

“Hemos ya canalizado algunas donaciones importantes y, mientras que hablamos, hay aviones llegando al país con ayuda humanitaria. Puedo mencionar algunas, 100 toneladas de ayuda humanitaria ofrecidas por el gobierno de El Salvador que llegaron ayer por la noche”, detalló Bula.

El funcionario del Gobierno de De la Espriella dijo que la recepción de ayuda internacional es un proceso continuo, en el que se priorizan las necesidades de las regiones más impactadas por el desastre.

En su intervención, el ministro también se refirió a la asistencia enviada por México, país que ha despachado vuelos con insumos y equipos de rescate.

“Tenemos otro vuelo proveniente de México que está llegando en este momento a nuestros aeropuertos, dirigidos sobre todo a las zonas más afectadas, en la medida, obviamente, que los aeropuertos y las facilidades para que estos equipos operen estén en el lugar”, explicó el diplomático colombiano.

Bula reconoció que las operaciones aéreas se han visto limitadas en ciudades como Pereira y Cali debido a los daños en la infraestructura aeroportuaria, pero destacó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) mantiene el monitoreo permanente para garantizar la llegada y distribución de la ayuda.

“Obviamente hay más afectaciones, sobre todo en el caso de Pereira, pero el aeropuerto de Cali tiene algunas limitaciones también y seguimos, obviamente, con la UNGRD estudiando cuál es el nivel de daño”, señaló el canciller, y de paso aclaró que la distribución de los recursos depende de la viabilidad logística y la seguridad de las operaciones en cada localidad.

Bula negó con vehemencia que el Gobierno de De la Espriella haya excluido a países por razones diplomáticas o ideológicas.

“Esto es un proceso continuo; 58,5 toneladas del gobierno de México; no hemos excluido absolutamente a ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, afirmó el canciller.

El alto funcionario destacó la importancia de la cooperación internacional en situaciones de crisis y reiteró el agradecimiento oficial a los gobiernos que han manifestado su apoyo.

“Hemos trabajado también con la Unión Europea muy de cerca, activando el protocolo de la Dirección General de la Unión Europea para ayuda humanitaria y protección civil. También los europeos han estado muy presentes, acompañándonos a lo largo del proceso y nos seguirán acompañando en los próximos días”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

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