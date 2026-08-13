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Esta es la familia venezolana que era buscada por sus vecinos entre los escombros de una casa en Quibdó

El grupo, integrado por dos adultos y dos menores, figuraba como no ubicado luego del colapso de edificaciones en Quibdó, pero se confirmó que salió antes del temblor y quedó incomunicado

Jéssica Sánchez, sus dos hijos y Blair Córdoba reaparecieron en el barrio Medrano de Quibdó después de más de 50 horas de incertidumbre - crédito @NubiaCarolinaCC/X
Jéssica Sánchez, sus dos hijos y Blair Córdoba reaparecieron en el barrio Medrano de Quibdó después de más de 50 horas de incertidumbre - crédito @NubiaCarolinaCC/X
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La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, anunció el miércoles 12 de agosto el cierre de la fase de búsqueda de desaparecidos tras el sismo de 7,4 del lunes 10 de agosto, después de que aparecieran con vida cuatro integrantes de una familia reportada como no localizada.

Este dato que permitió al Puesto de Mando Unificado pasar de las labores de rescate a la atención de los damnificados.

La incertidumbre sobre ese grupo familiar se había extendido por más de 50 horas, según dijeron sus integrantes al reaparecer en el barrio Medrano de Quibdó. Se trataba de Jéssica Sánchez, de 31 años, sus hijos de seis y dos años, y Blair Córdoba, de 56, todos procedentes de Venezuela.

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La familia vive en Quibdó y figuraba en la lista de personas desaparecidas luego del colapso de edificaciones en la capital del Chocó. La preocupación aumentó porque no habían sido vistos después del terremoto y se temía que hubieran quedado bajo los escombros.

Durante la jornada del miércoles se confirmó que habían salido de la vivienda antes del sismo. No sufrieron afectaciones físicas, pero quedaron incomunicados en otro punto, una situación que dificultó las labores de búsqueda.

La familia que vivía en Quibdó había sido incluida en la lista de desaparecidos por el colapso de edificaciones tras el terremoto en Chocó - crédito @NubiaCarolinaCC/X

La aparición de la familia permitió cerrar la etapa de rescate en el departamento

Córdoba explicó que los cuatro ya estaban junto con la 15.ª brigada y que su estado de salud era bueno. La gobernadora dijo: “Se encuentra con vida; ya están junto con nuestra 15ª brigada. Están bien de salud, no se encontraron en el punto de búsqueda porque no pudieron acceder y se quedaron incomunicados en otro punto, pero sin ninguna afectación, sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de lesión. Este momento solamente tenemos que descartar una última persona en este mismo punto y cerraríamos la fase de búsqueda y rescate en el departamento del Chocó”.

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Con esa confirmación, la mandataria regional informó que el PMU dio por terminada la fase de búsqueda y rescate. La operación oficial entró desde ese momento en una etapa de respuesta focalizada en la atención de las personas afectadas por la emergencia.

En otro pronunciamiento, Córdoba agradeció el trabajo de rescatistas y del puesto de mando. La gobernadora expresó: “Hacemos votos por la vida de todas las personas que aún se encuentran desaparecidas en medio de esta dolorosa emergencia. No hay palabras para agradecer a los hombres, mujeres y caninos rescatistas que han estado incansablemente con nosotros en la tarea de salvar vidas. A todo nuestro puesto de mando unificado agradecemos todas estas horas de trabajo. La tarea continúa”.

La familia que vivía en Quibdó había sido incluida en la lista de desaparecidos por el colapso de edificaciones tras el terremoto en Chocó - crédito Captura RCN
La familia que vivía en Quibdó había sido incluida en la lista de desaparecidos por el colapso de edificaciones tras el terremoto en Chocó - crédito Captura RCN

La reaparición de la familia puso fin a la escena de angustia que se había instalado entre los vecinos del barrio Medrano. Al presentarse ante la comunidad, Jeesica Sánchez dijo al medio Noticias RCN: “Cuando llegamos ahorita acá fue que nos sorprendimos porque nos estaban era buscando a nosotros ahí. Estamos bien”.

La mujer contó al noticiero la razón por la que no se encontraba en su casa: “Yo tengo una hija, ella viajó y se me llevó las llaves, no tenía la posibilidad ni la forma de entrar”.

Por su lado, Blair Córdoba también relató el impacto emocional de lo ocurrido. “Solo pensar que hubiéramos estado ahí atrapados… qué tristeza”, afirmó, todavía conmovida por la suerte de algunos vecinos.

La gobernadora Córdoba agradeció públicamente la labor de los rescatistas: “No hay palabras para agradecer a los hombres, mujeres y caninos rescatistas que han estado incansablemente con nosotros en la tarea de salvar vidas. A todo nuestro puesto de mando unificado agradecemos todas estas horas de trabajo. La tarea continúa”.

Defensoría recorrió Quibdó tras el sismo y relevó daños en viviendas - crédito Defensoría del Pueblo
Defensoría recorrió Quibdó tras el sismo y relevó daños en viviendas - crédito Defensoría del Pueblo

El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, explicó que la prioridad tras el rescate es la inspección estructural de las viviendas afectadas. La administración local avanza en la caracterización de las familias damnificadas para consolidar el Registro Único Unificado, lo que permitirá acceder a la ayuda humanitaria, subsidios de arrendamiento y programas de recuperación de viviendas.

“El objetivo es definir si requieren reparación o reconstrucción, que es lo que esperan las familias”, señaló Bolaños, subrayando la importancia de este proceso para la recuperación de la ciudad.

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