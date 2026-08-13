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Topos Azteca y Topos de Tlatelolco, cuál fue el equipo que llegó a Colombia para ayudar a rescatar a víctimas del terremoto: “Somos grupos diferentes”

La diferencia entre los dos grupos de rescatistas mexicanos quedó expuesta por sus criterios de intervención ante emergencias internacionales

Topos de México
La confusión sobre los Topos de México surgió porque Topos Azteca y la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco son organizaciones distintas - crédito Redes sociales
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La brigada mexicana que sí llegó a Colombia tras el sismo de 7,4 del 10 de agosto fue Topos Azteca, mientras que la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco no viajó porque, según explicó uno de sus integrantes a Semana, ese grupo solo despliega equipos cuando existe coordinación oficial entre gobiernos y autorización del país afectado.

La confusión surgió porque en México y fuera de ese país ambos son llamados con frecuencia “Topos de México” o “Topos mexicanos”, aunque se trata de organizaciones distintas.

El grupo que arribó a Cali (Topos Azteca) el martes 11 de agosto coordinó directamente con autoridades locales y opera de manera independiente, sin requerir permiso del gobierno mexicano para atender emergencias en el exterior.

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La diferencia central entre ambas brigadas está en su forma de actuación. Topos Tlatelolco sostiene que trabaja bajo protocolos institucionales, colabora con agencias como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y condiciona sus despliegues internacionales a la aceptación formal del Estado afectado.

Topos Azteca coordinó con autoridades locales en Cali y operó de forma independiente, sin requerir permiso del gobierno mexicano - crédito Sergio Acero/Reuters
Topos Azteca coordinó con autoridades locales en Cali y operó de forma independiente, sin requerir permiso del gobierno mexicano - crédito Sergio Acero/Reuters

En cambio, Topos Azteca, encabezado por Héctor Rafael Méndez Rosales, conocido como “El Chino” o “Topo Mayor”, mantiene una estructura más flexible enfocada en la respuesta inmediata. Esa autonomía explica que haya podido trasladarse a Colombia mientras la otra brigada limitó su participación a la recolección de ayuda humanitaria en México.

Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC, dijo a Semana que su organización surgió de los grupos civiles y voluntarios creados después del terremoto de 8,1 que golpeó a México en 1985. Según su relato, la brigada se constituyó como asociación civil en 1986 y en 2006 registró la marca Brigada de Rescate Topos Tlatelolco.

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Barrientos afirmó que ese registro respondió a la aparición de otros grupos que también usaban el nombre “Topos”. “Hay unos topos de distintos colores, diferentes agrupaciones, pero digamos que la oficial somos nosotros, porque tenemos no solamente el registro legal, sino también la marca comercial”, señaló al medio.

El rescatista hizo una crítica directa a la agrupación que viajó a Colombia. “Somos dos grupos diferentes. Él no tiene registro ni certificado y lo hace de manera improvisada. Y se la pasa dando entrevistas y jamás lo hemos visto rescatar a nadie”, dijo sobre Méndez y Topos Azteca.

Además del origen común, las dos organizaciones conservan diferencias visibles en sus distintivos. Topos Azteca utiliza uniformes y overoles naranjas, mientras que Topos Tlatelolco viste uniforme rojo con pantalón azul marino y un logotipo con una garra.

(Foto: Twitter/topos)
Topos Tlatelolco afirmó que solo despliega equipos internacionales con coordinación entre gobiernos y aceptación formal del Estado afectado - crédito @topos/X

Para Barrientos, la discusión de fondo no es solo el uso del nombre, sino el grado de profesionalización de los rescatistas que intervienen en una catástrofe. En su explicación, la referencia internacional es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, Insarag, coordinado por la ONU y respaldado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

El integrante de Topos Tlatelolco sostuvo que esa certificación obliga a demostrar que un equipo puede operar sin convertirse en una carga adicional para la zona afectada. Uno de los criterios que destacó fue la autosuficiencia durante 10 días, con alimento, agua, herramientas y transporte propios.

“Tú no vas a un país en desastre a pedir camionetas, no vas a pedir herramientas, no vas a pedir sándwiches. Es una población afectada. ¿Cómo vas a ir tú a pedirle a una población afectada que te ayude a ti?”, afirmó el rescatista a Semana. En esa lógica, la certificación no funciona solo como aval institucional, sino como prueba de capacidad operativa en terreno.

Barrientos también remarcó que la experiencia acumulada por su brigada incluye intervenciones en Turquía, Nepal, México, Haití, Indonesia y recientemente en Venezuela. A su juicio, el voluntariado sigue siendo necesario, pero pierde eficacia si no se somete a entrenamiento, protocolos y coordinación con las autoridades responsables de la emergencia.

Qué hace un equipo Usar en una zona de desastre

Ambas brigadas mexicanas nacieron tras el terremoto de México de 1985, pero hoy operan por separado y con estructuras diferentes - crédito Mario Guzmán/EFE
Ambas brigadas mexicanas nacieron tras el terremoto de México de 1985, pero hoy operan por separado y con estructuras diferentes - crédito Mario Guzmán/EFE

Las brigadas de este tipo se encuadran en la Búsqueda y Rescate Urbano, conocida por la sigla Usar. Se trata de equipos multidisciplinarios entrenados para localizar, acceder, estabilizar y evacuar personas atrapadas en estructuras colapsadas u otros entornos urbanos peligrosos, sobre todo después de terremotos, explosiones o derrumbes.

Estos grupos suelen estar integrados por rescatistas, médicos, ingenieros estructurales, paramédicos, técnicos en materiales peligrosos y, en muchos casos, binomios caninos. Entre sus tareas están la localización de víctimas, la estabilización de estructuras dañadas, la atención médica de emergencia en el lugar y la coordinación de evacuaciones seguras.

El grupo de búsqueda y rescate especializado se creó luego del terremoto que sacudió a Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 - crédito Raúl Arboleda / AFP
Topos Azteca coordinó con autoridades locales en Cali y operó de forma independiente, sin requerir permiso del gobierno mexicano - crédito Raúl Arboleda/AFP

También emplean herramientas especializadas para cortar concreto, remover escombros, detectar sonidos y movimientos y vigilar la estabilidad de edificios comprometidos. De acuerdo con los estándares internacionales citados en el texto fuente, muchos de estos equipos operan bajo normas definidas por INSARAG y están preparados para movilizarse con rapidez dentro de su país o al extranjero.

En el caso colombiano, la distinción entre los dos grupos mexicanos quedó marcada por ese criterio de intervención: Topos Azteca entró al país por coordinación directa con autoridades locales, mientras Topos Tlatelolco sostuvo que no desplegaría personal porque Colombia no autorizó por ahora el ingreso de equipos de rescate externos.

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