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Ataque con drones contra una base militar en Norte de Santander: al menos dos militares resultaron heridos

La institución indicó que los lesionados serán trasladados a un centro asistencial para recibir atención especializada, mientras atribuyó la agresión a una retaliación por una operación reciente en la región

Ataque con drones y explosivos del ELN deja militares heridos en Norte de Santander - crédito @jhonjacome/X

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El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano informó que un ataque con drones cargados con explosivos impactó una base militar en el municipio de Convención en Norte de Santander y dejó a dos militares afectados.

“Siendo aproximadamente las 2:30 a. m., se registró un ataque armado mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos”.

En el comunicado difundido por la Segunda División del Ejército Nacional, la unidad precisó que en el hecho “fueron empleadas aproximadamente 43 artefactos explosivos, lanzados desde aeronaves no tripuladas”, que “ocasionaron afectaciones en parte de la infraestructura de esta unidad militar”.

Sobre el estado del personal impactado por la explosión, el Ejército indicó: “En este momento, se adelanta la maniobra de evacuación del personal militar afectado, con el apoyo de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, para trasladarlo a un centro médico asistencial, donde recibirá atención médica especializada”.

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Este dron de las disidencias tenía como objetivo una base militar en Tolima, pero no logró su objetivo - crédito Ejército Nacional
Drones cargados con explosivos atacaron a militares en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional

La institución militar señaló que el ataque ocurrió como respuesta a acciones recientes en la zona: “Esta acción criminal es en retaliación por la reciente operación militar ejecutada por la Fuerzas Militares en la región”.

En su pronunciamiento, también fijó posición frente al uso de drones con explosivos por parte de actores armados: “El Ejército Nacional rechaza categóricamente el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos por parte de los grupos armados organizados”.

Según el Comando, “esta práctica terrorista vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y pone en riesgo no solo a los integrantes de la Fuerza Pública, sino también a las comunidades de la región”.

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Finalmente, la Segunda División sostuvo que sus unidades mantendrán acciones contra el grupo señalado como responsable: “Las tropas de la Segunda División continuará adelantando operaciones militares sostenidas y contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de reiterados actos violentos que alteran la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de los habitantes del Catatumbo”.

El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano informó que un ataque con drones cargados con explosivos impactó una base militar en el municipio de Convención en Norte de Santander y dejó a dos militares afectados - crédito @Ejercito_Div2/X
El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano informó que un ataque con drones cargados con explosivos impactó una base militar en el municipio de Convención en Norte de Santander y dejó a dos militares afectados - crédito @Ejercito_Div2/X

Ataque con explosivos en el Huila dejó dos militares muertos

La muerte de dos integrantes del Ejército Nacional en Algeciras, Huila, provocó una reacción inmediata de las autoridades y la comunidad local. El incidente se produjo cuando una patrulla de la Novena Brigada acudió a verificar un artefacto sospechoso en la vía a El Paraíso y fue atacada con explosivos en la vereda El Quebradón.

El atentado causó la muerte del Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y dejó varios soldados heridos. El Ejército empleó un helicóptero militar para evacuar a los heridos a Neiva, donde recibieron atención médica especializada.

El ataque, ocurrido la mañana del miércoles 12 de agosto, obligó a reforzar la presencia militar en la zona y elevó la alerta de las autoridades ante el riesgo de nuevos atentados.

En un comunicado, la Quinta División lamentó la pérdida del suboficial y rechazó el asesinato, informando que las operaciones militares continúan para restablecer la seguridad y localizar a los responsables. La institución expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró el compromiso de seguir trabajando por la seguridad del Huila.

El Ejército Nacional confirmó la muerte del cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano tras el ataque en Algeciras, Huila - crédito Ejército
El Ejército Nacional confirmó la muerte del cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano tras el ataque en Algeciras, Huila - crédito Ejército

Las fuerzas militares mantuvieron su presencia en el territorio, realizando tareas de control y búsqueda de los responsables. La agresión evidenció los riesgos persistentes para los uniformados en zonas rurales del Huila, donde operan grupos armados y se reporta la instalación de explosivos improvisados.

El operativo de traslado de heridos y el refuerzo militar buscan proteger a la comunidad y recuperar el control territorial, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los autores del ataque.

Estos hechos reflejan el aumento en la sofisticación de las acciones armadas en distintas regiones del país y la complejidad de los desafíos de seguridad para las autoridades. La situación demanda la adaptación de estrategias y la coordinación entre fuerzas militares, con impacto directo en la estabilidad de las comunidades afectadas.

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