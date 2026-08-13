Confirmado un ciudadano español entre las víctimas mortales por terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El terremoto en Colombia ha dejado un total de 265 fallecidos, según el último reporte del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Juan Pablo Arbelaez/REUTERS

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Después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, continúan actualizándose las cifras de víctimas fatales y daños provocados por el sismo.

Entre las víctimas fatales se encuentra un ciudadano español con doble nacionalidad.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó sobre la muerte de un ciudadano español. Mediante un mensaje de audio dirigido a los medios, Albares expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y allegados de la víctima española.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación - crédito Ricardo Rubio/Europa Press

En su cuenta oficial de X, Albares también expresó su solidaridad con los familiares y personas cercanas al ciudadano español fallecido.

“Lamento el fallecimiento de 1 español, doble nacional, en el terremoto en Colombia. Mi solidaridad a familiares y amigos (sic)”, indicó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

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José Manuel Albares indicó que los ciudadanos españoles pueden consultar los canales oficiales de la Embajada de España y sus consulados. Además, compartió los siguientes números de contacto para mantener una comunicación fluida con las víctimas: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249.

“Embajada España Col y Consulado General de España en Bogotá operativos para los españoles: +573164733216, +34910001249 (sic)”, afirmó.

José Manuel Albares también confirmó en su mensaje que la ayuda humanitaria de un millón de euros ya está en marcha y transmitió un mensaje de aliento para Colombia.

“El primer paquete de ayuda de 1M€ ya en marcha. Con Colombia", puntualizó José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación .

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José Manuel Albares también confirmó en su mensaje que la ayuda humanitaria de un millón de euros ya está en marcha y transmitió un mensaje de aliento para Colombia - crédito @jmalbares/X

José Manuel Albares comunicó que el número de españoles no localizados en Colombia disminuyó en las últimas horas de 75 a 12. El ministro reiteró el llamado a quienes aún no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio para que informen sobre su situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó el lunes 10 de agosto el respaldo y la solidaridad de España con Colombia tras el seísmo que afectó a Colombia.

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez hizo extensivo el apoyo a las víctimas, sus familiares y todas las personas damnificadas, al asegurar: “España está con Colombia en estos momentos tan difíciles”. El gesto fue parte de una serie de manifestaciones de apoyo institucionales desde el Estado español.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó el lunes 10 de agosto el respaldo y la solidaridad de España con Colombia tras el seísmo que afectó a Colombia - crédito Agencia EFE

El Ayuntamiento de Madrid activó sus recursos para colaborar con las labores de emergencia en Colombia. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, anunció que la ciudad ha puesto a disposición los servicios de bomberos y del Samur Protección Civil.

Sanz explicó que los equipos madrileños cuentan con experiencia en este tipo de operaciones y que el consistorio canaliza la ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación. “Siempre hemos mostrado nuestra solidaridad, y más en este caso, de nuevo con un pueblo hermano con el que compartimos tantas cosas”, afirmó la funcionaria.

La Casa de Su Majestad el Rey de España manifestó su “profunda solidaridad” con el pueblo colombiano y acompañó a los familiares de las víctimas, los afectados y las personas desaparecidas. El mensaje incluyó una referencia a 164 ciudadanos españoles cuya ubicación aún no ha sido confirmada.

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“Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, indicó la Casa de Su Majestad el Rey de España.