Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Confirmado un ciudadano español entre las víctimas mortales por terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó la muere del ciudadano español con doble nacionalidad

El terremoto en Colombia ha dejado un total de 265 fallecidos, según el último reporte del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Juan Pablo Arbelaez/REUTERS
El terremoto en Colombia ha dejado un total de 265 fallecidos, según el último reporte del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Juan Pablo Arbelaez/REUTERS
Guardar

Después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, continúan actualizándose las cifras de víctimas fatales y daños provocados por el sismo.

Entre las víctimas fatales se encuentra un ciudadano español con doble nacionalidad.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó sobre la muerte de un ciudadano español. Mediante un mensaje de audio dirigido a los medios, Albares expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y allegados de la víctima española.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación - crédito Ricardo Rubio/Europa Press
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación - crédito Ricardo Rubio/Europa Press

En su cuenta oficial de X, Albares también expresó su solidaridad con los familiares y personas cercanas al ciudadano español fallecido.

“Lamento el fallecimiento de 1 español, doble nacional, en el terremoto en Colombia. Mi solidaridad a familiares y amigos (sic)”, indicó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

PUBLICIDAD

José Manuel Albares indicó que los ciudadanos españoles pueden consultar los canales oficiales de la Embajada de España y sus consulados. Además, compartió los siguientes números de contacto para mantener una comunicación fluida con las víctimas: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249.

“Embajada España Col y Consulado General de España en Bogotá operativos para los españoles: +573164733216, +34910001249 (sic)”, afirmó.

José Manuel Albares también confirmó en su mensaje que la ayuda humanitaria de un millón de euros ya está en marcha y transmitió un mensaje de aliento para Colombia.

El primer paquete de ayuda de 1M€ ya en marcha. Con Colombia", puntualizó José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación .

PUBLICIDAD

José Manuel Albares - crédito @jmalbares/X
José Manuel Albares también confirmó en su mensaje que la ayuda humanitaria de un millón de euros ya está en marcha y transmitió un mensaje de aliento para Colombia - crédito @jmalbares/X

José Manuel Albares comunicó que el número de españoles no localizados en Colombia disminuyó en las últimas horas de 75 a 12. El ministro reiteró el llamado a quienes aún no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio para que informen sobre su situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó el lunes 10 de agosto el respaldo y la solidaridad de España con Colombia tras el seísmo que afectó a Colombia.

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez hizo extensivo el apoyo a las víctimas, sus familiares y todas las personas damnificadas, al asegurar: “España está con Colombia en estos momentos tan difíciles”. El gesto fue parte de una serie de manifestaciones de apoyo institucionales desde el Estado español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó el lunes 10 de agosto el respaldo y la solidaridad de España con Colombia tras el seísmo que afectó a Colombia - crédito Agencia EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó el lunes 10 de agosto el respaldo y la solidaridad de España con Colombia tras el seísmo que afectó a Colombia - crédito Agencia EFE

El Ayuntamiento de Madrid activó sus recursos para colaborar con las labores de emergencia en Colombia. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, anunció que la ciudad ha puesto a disposición los servicios de bomberos y del Samur Protección Civil.

Sanz explicó que los equipos madrileños cuentan con experiencia en este tipo de operaciones y que el consistorio canaliza la ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación. “Siempre hemos mostrado nuestra solidaridad, y más en este caso, de nuevo con un pueblo hermano con el que compartimos tantas cosas”, afirmó la funcionaria.

La Casa de Su Majestad el Rey de España manifestó su “profunda solidaridad” con el pueblo colombiano y acompañó a los familiares de las víctimas, los afectados y las personas desaparecidas. El mensaje incluyó una referencia a 164 ciudadanos españoles cuya ubicación aún no ha sido confirmada.

“Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes”, indicó la Casa de Su Majestad el Rey de España.

Temas Relacionados

Temblor en ColombiaVíctimas del temblor en ColombiaTEspañol muerto por el temblorTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Políticos reaccionaron a la decisión del Senado de aprobar que Gustavo Petro salga del país durante un año: “Se va a volar”

Enrique Gómez, Isabel Zuleta y Kevin Gómez Paz se pronunciaron en sus cuentas de X a la decisión de la Cámara Alta sobre petición del expresidente

Políticos reaccionaron a la decisión del Senado de aprobar que Gustavo Petro salga del país durante un año: “Se va a volar”

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto

Ella es la abogada Ángela Mora, nombrada por Abelardo de la Espriella para remplazar a Hollman Morris como gerente de Inravisión

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones formalizó el relevo el 12 de agosto, en una transición que ya comenzó con ajustes de contenidos, requerimientos técnicos y cuestionamientos por su paso anterior por la JEP

Ella es la abogada Ángela Mora, nombrada por Abelardo de la Espriella para remplazar a Hollman Morris como gerente de Inravisión

En medio del terremoto, una mujer dio a luz durante la evacuación de un hospital en Cali: así fue el inesperado parto

La emergencia obligó a trasladar a la paciente al punto de encuentro, donde el personal médico continuó acompañándola hasta el nacimiento de su bebé

En medio del terremoto, una mujer dio a luz durante la evacuación de un hospital en Cali: así fue el inesperado parto

Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"

La actriz y presentadora colombiana fue cuestionada en redes sociales por compartir contenido relacionado con el ‘reality’ de Telemundo mientras el país enfrenta las consecuencias del terremoto

Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"

Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"

Andrea Valdiri denunció que perdió su cuenta de Instagram mientras recolectaba ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia: “Comencé a recibir ataques”

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Deportes

Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Dimayor tendría hasta el 31 de agosto para presentarle a Win Sports sus competidores por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Se prendieron las alarmas en la selección Colombia: se lesionó uno de sus defensores y es duda para los amistosos

Este sería el equipo que compraría a Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional: el verde recibiría una millonaria cifra