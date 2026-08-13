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En video: terremoto dejó al descubierto restos humanos en cementerios de Valle del Cauca y Pereira

El fuerte sismo de este lunes 10 de agosto de 2026 sacó a la luz presuntos restos humanos con vestimenta militar en el municipio de Roldanillo

Temblor expone osamentas y revela posibles víctimas de falsos positivos en Roldanillo - crédito @ColombiaOscura/X

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El sismo registrado el 10 de agosto de 2026 sacudió con fuerza el occidente de Colombia, dejando una estela de daños materiales y más de 265 muertos en los territorios afectados.

La magnitud del movimiento telúrico, que impactó el país, especialmente en regiones como Quibdó, Cali, Pereira y Armenia, generó preocupación por posibles réplicas, pero también abrió una inesperada ventana a uno de los capítulos más sensibles de la historia de Colombia.

En Roldanillo, un video difundido por Colombia Oscura ampliamente en redes sociales captó el momento en que el temblor provocó grietas y desplazamientos en el cementerio local, dejando expuestos restos humanos y osamentas.

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Las imágenes muestran, con nitidez, prendas de camuflaje entre los huesos, lo que ha reavivado el debate público sobre la existencia de víctimas de los denominados “falsos positivos”, más de 6.402 muertos en combate bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Tras el terremoto, hallan huesos y prendas de camuflaje en cementerio del Valle del Cauca - crédito @ColombiaOscura/X
Tras el terremoto, hallan huesos y prendas de camuflaje en cementerio del Valle del Cauca - crédito @ColombiaOscura/X

“Un video que circula por redes sociales muestra cómo el fuerte temblor dejó al descubierto restos humanos (algunos vestidos de camuflado) y osamentas en el cementerio de Roldanillo, V Cauca, los cuales presuntamente podrían corresponder a casos de falsos positivos”, afirmaron en la descripción de la publicación.

Por su parte, el narrador del video aseguró: “Me he camuflado aquí como un berraco. Esta es, este... Y esto era una doble, una doble pared que había. Está escondido eso ahí”.

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Tras lo anterior, diversos usuarios han expresado posturas encontradas sobre la naturaleza y el manejo de estos hallazgos.

Uno de los mensajes más compartidos invita a la reflexión crítica ante las versiones que circulan: “Gente usen el cerebro aunque sea una vez al día, si fuera un falso positivo no existe fundamento para esconderlo. Un falso positivo es una supuesta baja en combate, por ende tiene que ser reportado. NO CREAN TODO LO QUE LES DICEN, DUDEN, PIENSEN”.

Para este usuario, el contexto de los hechos debería llevar a dudar de las interpretaciones inmediatas.

Hallazgo de restos humanos en cementerio de Roldanillo, Valle del Cauca - crédito @ColombiaOscura/X
Hallazgo de restos humanos en cementerio de Roldanillo, Valle del Cauca - crédito @ColombiaOscura/X

Desde otra perspectiva, se plantea la importancia de identificar los cuerpos hallados, independientemente de quién resulte responsable.

“De que sirve un ‘falso positivo’ si se oculta? Más bien una fosa común, independiente mente del perpetuador (que hay que investigar y averiguar quién), realizar las respecto pruebas e identificar para un ‘descansó’ de la familia”, escribió otro usuario, subrayando la urgencia de esclarecer los hechos y brindar respuestas a los familiares.

El hallazgo también reavivó críticas al tratamiento mediático del tema. “De esto no hablan los noticieros vendidos de este país. Cuantas familias habrá buscando a sus seres queridos que están en esas fosas comunes?”, cuestionó un internauta, reflejando la desconfianza hacia la cobertura informativa y el dolor de quienes buscan justicia.

Terremoto en Colombia provoca colapso de galerías en el cementerio San Camilo de Pereira

El terremoto registrado el lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia provocó el colapso de varias galerías en el cementerio San Camilo, ubicado en Pereira, dejando expuestos cuerpos y restos que permanecían en bóvedas dañadas por el movimiento telúrico. 

Diego Grajales, director del camposanto, describió la situación como un desafío para la salubridad pública y remarcó que el equipo espera las directrices de la Alcaldía de Pereira para definir cómo proceder con los cuerpos y remover los escombros. “Sufrimos la caída de las galerías dentro del cementerio”, declaró Grajales en diálogo con La FM.

El derrumbe afectó aproximadamente a 16 cuerpos y restos, según el reporte oficial. La exposición de estos restos representa un riesgo sanitario, por lo que entidades como la Diger, los Bomberos y funcionarios de Infraestructura han visitado la zona para evaluar las condiciones y proponer acciones inmediatas.

Colapso de bóvedas en cementerio de Pereira agrava el dolor de familias y desata alerta sanitaria - crédito @doña_pily2/X
Colapso de bóvedas en cementerio de Pereira agrava el dolor de familias y desata alerta sanitaria - crédito @doña_pily2/X

Grajales explicó que el cementerio ha aplicado cal sobre los cuerpos expuestos para minimizar los olores, una medida de control provisional mientras se determinan los siguientes pasos. “Estamos expuestos de pronto a una cuestión de salubridad pública”, advirtió el funcionario.

La administración del cementerio cuenta con registros precisos que permitirán identificar los restos afectados. “Tenemos todo el listado completo”, aseguró Grajales, quien detalló que cada inhumación se respalda con licencias y registros oficiales.

Familiares de personas sepultadas en las galerías colapsadas han acudido en busca de información, manteniéndose a la espera de la confirmación oficial sobre la identidad de los restos.

El inicio de los trabajos de recuperación depende de la autorización de la administración municipal, así como de la disponibilidad de mano de obra y maquinaria adecuada. Grajales calculó que la intervención podría tardar entre quince y veinte días debido al estado de las estructuras y la necesidad de equipos especializados.

“Esto necesita mano de obra, maquinaria, taladros para que rompan las columnas”, explicó. El director también manifestó su disposición para identificar y separar los cuerpos siempre que las condiciones permitan hacerlo. “Si podemos identificar o separar unos cuerpos, lo hacemos con el mayor gusto”, afirmó.

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