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Ministra de Eucación Viviane Morales posesionó a los nuevos viceministros: estos son sus perfiles profesionales

Gledy Foliaco y Camilo Noguera asumen los viceministerios de Educación Escolar y Superior, mientras Javier Anaya toma la Secretaría General, en una apuesta por perfiles técnicos y visión integral

El Ministerio de Educación Nacional encabezado por Viviane Morales renueva directivas, apuesta por experiencia en liderazgo académico y territorial - crédito Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación Nacional encabezado por Viviane Morales renueva directivas, apuesta por experiencia en liderazgo académico y territorial - crédito Ministerio de Educación
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La ministra de Educación Nacional, Viviane Morales, anunció oficialmente los nombramientos de su equipo directivo, una decisión orientada a consolidar el liderazgo del Ministerio a través de profesionales con reconocida experiencia en los sectores educativo, territorial y académico.

Estos nuevos funcionarios han demostrado una sólida trayectoria en la administración pública, la investigación y el fortalecimiento de capacidades institucionales, elementos considerados clave para avanzar en los retos actuales de la educación en Colombia.

Gledy María Foliaco Rebolledo asumió como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Su perfil destaca por más de dos décadas dedicadas al sector educativo, abarcando la formación académica, el trabajo público y un conocimiento profundo de las realidades territoriales.

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Foliaco Rebolledo es licenciada y magíster en Educación, y a lo largo de su carrera ha liderado procesos enfocados en cobertura, calidad, matrícula, planta docente, infraestructura, Jornada Única y fortalecimiento de la gestión institucional.

Gledy María Foliaco Rebolledo se posesionó como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media - crédito @mindeducacion/X
Gledy María Foliaco Rebolledo se posesionó como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media - crédito @mindeducacion/X

Durante su gestión como secretaria de Educación en Barranquilla, Magdalena y La Guajira, acompañó de cerca a instituciones, docentes, directivos y comunidades, lo que le permitió adquirir una visión directa de los desafíos que enfrentan las entidades territoriales en la garantía del derecho a la educación.

Esta experiencia territorial será uno de los pilares de su labor en el Ministerio, con énfasis en la articulación con las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para ofrecer respuestas educativas pertinentes en todos los rincones del país.

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En su rol de viceministra, Foliaco Rebolledo priorizará la universalización de la educación preescolar, básica y media, el fortalecimiento de la calidad de los aprendizajes y la promoción de transformaciones curriculares orientadas al pensamiento crítico, las competencias, los valores y el bienestar socioemocional de niños, adolescentes y jóvenes.

Por su parte, Camilo Noguera Pardo fue designado como viceministro de Educación Superior. Su trayectoria está marcada por una destacada labor en la academia, la investigación, la docencia universitaria y las humanidades.

Noguera Pardo es doctor en Bioética, summa cum laude (con el mayor elogio), de la Universidad El Bosque, y cuenta con tres estudios posdoctorales en Derecho y Nuevas Tecnologías, Bioética, Salud Pública y Sustentabilidad Global, así como en Bioética. Además, es magíster y especialista en Docencia e Investigación Universitaria, abogado y posee Estudios Mayores en Filosofía y Humanidades.

Camilo Noguera Pardo fue posesionado como viceministro de Educación Superior - crédito Ministerio de Educación
Camilo Noguera Pardo fue posesionado como viceministro de Educación Superior - crédito Ministerio de Educación

Ha ocupado cargos como decano y director de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda, y ha liderado espacios académicos centrados en la formación integral y las humanidades. También fue director del Instituto de Ciencias Morales y Artes Liberales y del Centro de Formación Continuada en Humanidades, USAHumanitas, además de desempeñarse como profesor de Filosofía del Derecho.

En el ámbito público, fue asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, participando en iniciativas pedagógicas sobre cultura de la legalidad y formación ciudadana.

Como académico ha impulsado una visión de la educación superior que articula el conocimiento profesional con las humanidades y el pensamiento crítico, promoviendo una formación integral para los jóvenes colombianos. Desde el Viceministerio de Educación Superior, Noguera Pardo asume el reto de fortalecer la calidad, pertinencia y oportunidades de formación, así como de atender los desafíos de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Finalmente, Javier Anaya Narváez tomó posesión como secretario general del Ministerio de Educación Nacional, cargo desde el cual será responsable de fortalecer la gestión institucional y garantizar las condiciones administrativas necesarias para el logro de los objetivos sectoriales.

Javier Anaya Narváez asume la Secretaría General del Ministerio de Educación Nacional - crédito Ministerio de Educación
Javier Anaya Narváez asume la Secretaría General del Ministerio de Educación Nacional - crédito Ministerio de Educación

Anaya Narváez es abogado y especialista en Derecho Administrativo y Derecho Penal, con más de tres décadas de experiencia en los sectores público y privado.

Durante su carrera ha liderado procesos de gestión administrativa, financiera, contractual y organizacional, y ha impulsado iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Su labor ha estado orientada a articular la gestión administrativa con las necesidades de diversos actores gubernamentales y sociales, facilitando la organización institucional, la toma de decisiones y el fortalecimiento de la capacidad operativa.

Desde la Secretaría General, su prioridad será asegurar condiciones administrativas, organizacionales, jurídicas, de talento humano y financieras que permitan responder eficazmente a los retos que enfrenta el sistema educativo colombiano.

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