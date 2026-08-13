Miguel Uribe Londoño sería el próximo embajador de Colombia en el Reino Unido

Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño posan en una ilustración estilo acuarela frente a la embajada de Colombia en Londres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nombramiento de Miguel Uribe Londoño como embajador de Colombia en el Reino Unido se presenta como una decisión de alto impacto político y personal, según informó La FM. La designación ocurre en el primer aniversario del fallecimiento de su hijo, el exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lo que otorga un significado especial al acto para la familia y sus allegados.

El presidente Abelardo de la Espriella habría ofrecido el cargo a Uribe Londoño, que aceptó asumir la representación diplomática en Londres después de la salida de Laura Sarabia. Uribe Londoño y su esposa, Delia Jaramillo Hoyos, estarían preparando su traslado al Reino Unido.

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La llegada de Uribe Londoño se interpreta como un reconocimiento a una figura cercana al mandatario y busca fortalecer los vínculos de inversión y negocios entre Colombia y el Reino Unido, en línea con la política del presidente de priorizar la atracción de recursos y oportunidades para el país.

Una ilustración retrata a Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño de pie frente a la fachada de la Embajada de Colombia en Londres, con la bandera colombiana visible - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Uribe Londoño nació en Medellín el 2 de noviembre de 1952 y cursó estudios en economía en la Universidad de Miami y derecho en la Universidad de los Andes, con especializaciones en administración, análisis de crédito y una maestría en periodismo.

Ocupó cargos en el sector público, privado y gremial, como secretario económico de la Presidencia durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, director de Proantioquia en Bogotá y senador por el Partido Conservador en los años 90. Presidió la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) hasta finales de la década de 1990, participó en la fundación del Centro Democrático y dirigió su seccional en Bogotá entre 2013 y 2015. Ha recibido distinciones como la Orden de la Cruz del Sur de Brasil y la Orden de Boyacá en Colombia.

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Su primer matrimonio fue con la periodista Diana Turbay, que murió en 1991 durante un secuestro atribuido al Cartel de Medellín. Con ella tuvo a Miguel Uribe Turbay. Tras el asesinato de su hijo en agosto de 2025, Uribe Londoño regresó a la política, primero como precandidato del Centro Democrático y luego como aspirante presidencial por el Partido Demócrata en 2026.

Miguel Uribe Londoño anticipa mayores opciones electorales para Abelardo de la Espriella frente a Paloma Valencia en la carrera presidencial colombiana - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El nombramiento de Uribe Londoño como embajador se presentaría como un tributo a la memoria de su hijo y un gesto personal del presidente hacia un colaborador cercano. Existen expectativas de que su gestión se enfoque en la promoción de inversiones y la apertura de nuevos mercados para Colombia, aprovechando su experiencia en los sectores público y privado. Todas estas afirmaciones han sido señaladas como presuntas por La FM.

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Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: un año tras el crimen

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, marcó un capítulo trágico en la historia política reciente del país. El ataque se produjo el 7 de junio de 2025 durante un acto público en el barrio Modelia de Bogotá, cuando un adolescente de 14 años disparó contra el político, hiriéndolo gravemente en la cabeza y la pierna.

Tras permanecer 64 días hospitalizado y varias intervenciones médicas, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025. Su muerte dejó a su familia y al país conmocionados y evidenció la vulnerabilidad de la seguridad para líderes políticos.

El busto de Miguel Uribe Turbay está hecho en bronce, ubicado justo en el lugar en el que empezó a apagarse su existencia por cuenta de la violencia - crédito @honohenriquez/X

El proceso judicial permitió capturar y condenar a varios miembros de la red criminal vinculada al crimen. Nueve personas están detenidas, siete de ellas ya condenadas por su rol en la planificación y ejecución, incluyendo al autor material, quien recibió la pena máxima permitida para menores.

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Otros participantes, como Élder José Arteaga Hernández (“El Costeño”), Katerine Andrea Martínez (“Gabriela”), Simeón Pérez Marroquín (“El Viejo”) y Carlos Eduardo Mora González (“El Veneco”), recibieron penas de entre 20 y 26 años tras aceptar su responsabilidad. Dos implicados adicionales fueron recientemente capturados y esperan condena.

La investigación identificó a la disidencia armada Segunda Marquetalia como la organización detrás del asesinato, señalando como determinadores a figuras como Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) y José Manuel Sierra (“Zarco Aldinever”), sobre quienes pesan órdenes de captura internacional. Las autoridades creen que estos líderes permanecen en la frontera con Venezuela, lo que ha dificultado su arresto.

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La familia de Uribe Turbay, especialmente su esposa María Claudia Tarazona y su padre Miguel Uribe Londoño, ha mantenido vivo el legado del político. En el primer aniversario de su muerte, ambos expresaron el dolor persistente y la importancia de recordar sus principios y propuestas.