Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Miguel Uribe Londoño sería el próximo embajador de Colombia en el Reino Unido

Tras el asesinato de su hijo en agosto de 2025, Uribe Londoño regresó a la política, primero como precandidato del Centro Democrático y luego como aspirante presidencial por el Partido Demócrata en 2026

Ilustración estilo acuarela de dos hombres con traje, pins de la bandera de Colombia en las solapas, frente a un edificio con bandera colombiana
Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño posan en una ilustración estilo acuarela frente a la embajada de Colombia en Londres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El nombramiento de Miguel Uribe Londoño como embajador de Colombia en el Reino Unido se presenta como una decisión de alto impacto político y personal, según informó La FM. La designación ocurre en el primer aniversario del fallecimiento de su hijo, el exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lo que otorga un significado especial al acto para la familia y sus allegados.

El presidente Abelardo de la Espriella habría ofrecido el cargo a Uribe Londoño, que aceptó asumir la representación diplomática en Londres después de la salida de Laura Sarabia. Uribe Londoño y su esposa, Delia Jaramillo Hoyos, estarían preparando su traslado al Reino Unido.

PUBLICIDAD

La llegada de Uribe Londoño se interpreta como un reconocimiento a una figura cercana al mandatario y busca fortalecer los vínculos de inversión y negocios entre Colombia y el Reino Unido, en línea con la política del presidente de priorizar la atracción de recursos y oportunidades para el país.

Ilustración estilo acuarela de Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño frente a la Embajada de Colombia en Londres con la bandera.
Una ilustración retrata a Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño de pie frente a la fachada de la Embajada de Colombia en Londres, con la bandera colombiana visible - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Uribe Londoño nació en Medellín el 2 de noviembre de 1952 y cursó estudios en economía en la Universidad de Miami y derecho en la Universidad de los Andes, con especializaciones en administración, análisis de crédito y una maestría en periodismo.

Ocupó cargos en el sector público, privado y gremial, como secretario económico de la Presidencia durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, director de Proantioquia en Bogotá y senador por el Partido Conservador en los años 90. Presidió la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) hasta finales de la década de 1990, participó en la fundación del Centro Democrático y dirigió su seccional en Bogotá entre 2013 y 2015. Ha recibido distinciones como la Orden de la Cruz del Sur de Brasil y la Orden de Boyacá en Colombia.

PUBLICIDAD

Su primer matrimonio fue con la periodista Diana Turbay, que murió en 1991 durante un secuestro atribuido al Cartel de Medellín. Con ella tuvo a Miguel Uribe Turbay. Tras el asesinato de su hijo en agosto de 2025, Uribe Londoño regresó a la política, primero como precandidato del Centro Democrático y luego como aspirante presidencial por el Partido Demócrata en 2026.

Miguel Uribe Londoño anticipa mayores opciones electorales para Abelardo de la Espriella frente a Paloma Valencia en la carrera presidencial colombiana - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Miguel Uribe Londoño anticipa mayores opciones electorales para Abelardo de la Espriella frente a Paloma Valencia en la carrera presidencial colombiana - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El nombramiento de Uribe Londoño como embajador se presentaría como un tributo a la memoria de su hijo y un gesto personal del presidente hacia un colaborador cercano. Existen expectativas de que su gestión se enfoque en la promoción de inversiones y la apertura de nuevos mercados para Colombia, aprovechando su experiencia en los sectores público y privado. Todas estas afirmaciones han sido señaladas como presuntas por La FM.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: un año tras el crimen

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, marcó un capítulo trágico en la historia política reciente del país. El ataque se produjo el 7 de junio de 2025 durante un acto público en el barrio Modelia de Bogotá, cuando un adolescente de 14 años disparó contra el político, hiriéndolo gravemente en la cabeza y la pierna.

Tras permanecer 64 días hospitalizado y varias intervenciones médicas, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025. Su muerte dejó a su familia y al país conmocionados y evidenció la vulnerabilidad de la seguridad para líderes políticos.

Busto de Miguel Uribe en Bogotá
El busto de Miguel Uribe Turbay está hecho en bronce, ubicado justo en el lugar en el que empezó a apagarse su existencia por cuenta de la violencia - crédito @honohenriquez/X

El proceso judicial permitió capturar y condenar a varios miembros de la red criminal vinculada al crimen. Nueve personas están detenidas, siete de ellas ya condenadas por su rol en la planificación y ejecución, incluyendo al autor material, quien recibió la pena máxima permitida para menores.

Otros participantes, como Élder José Arteaga Hernández (“El Costeño”), Katerine Andrea Martínez (“Gabriela”), Simeón Pérez Marroquín (“El Viejo”) y Carlos Eduardo Mora González (“El Veneco”), recibieron penas de entre 20 y 26 años tras aceptar su responsabilidad. Dos implicados adicionales fueron recientemente capturados y esperan condena.

La investigación identificó a la disidencia armada Segunda Marquetalia como la organización detrás del asesinato, señalando como determinadores a figuras como Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) y José Manuel Sierra (“Zarco Aldinever”), sobre quienes pesan órdenes de captura internacional. Las autoridades creen que estos líderes permanecen en la frontera con Venezuela, lo que ha dificultado su arresto.

La familia de Uribe Turbay, especialmente su esposa María Claudia Tarazona y su padre Miguel Uribe Londoño, ha mantenido vivo el legado del político. En el primer aniversario de su muerte, ambos expresaron el dolor persistente y la importancia de recordar sus principios y propuestas.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoEmbajador Reino UnidoAbelardo de la EspriellaNombramientosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto y se mantiene una cifra de 265 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto y se mantiene una cifra de 265 muertos

Tras el terremoto en Colombia, Brigada de Topos Azteca logró su primer rescate en Cali: “Si podemos llegar, vamos a intentarlo”

El reconocido grupo de brigadistas que nació a raíz del terremoto en Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, destacó que no descansarán hasta que cesen las muestras de posibles sobrevivientes a la tragedia que enluta a Colombia, y que deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos

Tras el terremoto en Colombia, Brigada de Topos Azteca logró su primer rescate en Cali: “Si podemos llegar, vamos a intentarlo”

Medicina Legal publicó la lista de personas fallecidas que aún no han sido reclamadas tras el terremoto de 7,4 en Pereira

La entidad científica indicó que hasta el 12 de agosto de 2026 ha recibido 230 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca

Medicina Legal publicó la lista de personas fallecidas que aún no han sido reclamadas tras el terremoto de 7,4 en Pereira

Gracias a perrita entrenada, rescataron a un niño que permaneció 32 horas entre los escombros del terremoto en Cali

La operación se concretó la noche del martes 12 de agosto en Cuarto de Legua, cuando un can entrenado alertó con ladridos y voluntarios y brigadistas removieron la estructura hasta hallarlo

Gracias a perrita entrenada, rescataron a un niño que permaneció 32 horas entre los escombros del terremoto en Cali

Ministra de Eucación Viviane Morales posesionó a los nuevos viceministros: estos son sus perfiles profesionales

Gledy Foliaco y Camilo Noguera asumen los viceministerios de Educación Escolar y Superior, mientras Javier Anaya toma la Secretaría General, en una apuesta por perfiles técnicos y visión integral

Ministra de Eucación Viviane Morales posesionó a los nuevos viceministros: estos son sus perfiles profesionales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Murió el papá de Danna García: “Mi superhéroe, mi primer gran amor”

Murió el papá de Danna García: “Mi superhéroe, mi primer gran amor”

Pipe Bueno relató dramática situación que enfrentó su familia durante el terremoto: “No recuerda cómo la sacaron de ese edificio”

Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"

Andrea Valdiri denunció que perdió su cuenta de Instagram mientras recolectaba ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia: “Comencé a recibir ataques”

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Deportes

Periodista deportivo contó la difícil situación alrededor del estadio Pascual Guerrero de Cali tras el terremoto: “Todo está destruido”

Periodista deportivo contó la difícil situación alrededor del estadio Pascual Guerrero de Cali tras el terremoto: “Todo está destruido”

Así fue el curioso abrazo del defensor colombiano Jhojan Romaña a Lionel Messi en la Leagues Cup de la Concacaf

Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Dimayor tendría hasta el 31 de agosto para presentarle a Win Sports sus competidores por los derechos de televisión del fútbol colombiano