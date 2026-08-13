Ecopetrol destinó $5.000 millones en ayuda humanitaria para damnificados del terremoto de 7,4

Ecopetrol anunció la asignación de $5.000 millones para la atención de las familias afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, que dejó más de 50.000 damnificados en el país - crédito Juan Pablo Arbelaez/REUTERS/@ECOPETROL_SA/X

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Ecopetrol asignó $5.000 millones para atender a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

La emergencia provocó más de 50.000 damnificados en varias regiones del país.

La empresa coordina la entrega de ayudas junto con el Gobierno nacional y las autoridades encargadas de la gestión del riesgo de desastres. Los recursos están dirigidos a cubrir necesidades básicas de los afectados a través de kits de ayuda humanitaria, alimentos, elementos de aseo y cocina, carpas, colchonetas, agua potable y apoyo logístico por medio de horas de vuelo.

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Ecopetrol coordina la entrega de ayudas junto con el Gobierno nacional y las autoridades encargadas de la gestión del riesgo de desastres - crédito @ECOPETROL_SA/X

“La Empresa destinó $5 mil millones de pesos para atender las necesidades de las familias damnificadas mediante kits de ayuda humanitaria, alimentos, elementos de aseo y cocina, carpas, colchonetas, agua potable y horas de vuelo”, indicó Ecopetrol.

Además del aporte económico, Ecopetrol puso en marcha su programa de voluntariado corporativo e invitó a sus más de 18.000 colaboradores a donar recursos para ampliar la asistencia a las familias damnificadas. También organizó una jornada de donación de sangre en Bogotá, prevista del 14 al 19 de agosto.

“También activó su programa de voluntariado corporativo e invitó a sus más de 18 mil colaboradores a donar recursos para llevar más ayudas a las familias afectadas. Adicionalmente, organizó una jornada de donación de sangre que se llevará a cabo en Bogotá entre el 14 y el 19 de agosto”, señaló la empresa petrolera.

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Junto a sus filiales y en coordinación con las autoridades, la compañía avanza en la definición de nuevas acciones para reforzar la respuesta ante la emergencia causada por el sismo.

Ecopetrol puso en marcha su programa de voluntariado corporativo e invitó a sus más de 18.000 colaboradores a donar recursos para ampliar la asistencia a las familias damnificadas - crédito Carlos Ortega/EFE

“Ecopetrol y sus filiales, en coordinación con las autoridades, avanzan en la estructuración de ayudas adicionales, como apoyo a la respuesta ante la emergencia. Con estas acciones, Ecopetrol expresa su solidaridad y reafirma su compromiso con las personas, familias y comunidades afectadas por el sismo, para sumar esfuerzos que contribuyan a su atención de manera oportuna y efectiva”, aseveró Ecopetrol.

Detalles del temblor

Un sismo de magnitud 7,4 se registró en Colombia la mañana del 10 de agosto de 2026. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, y el temblor se percibió con intensidad en varias ciudades del centro y occidente del país.

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Las cifras sobre víctimas y daños siguen en actualización conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades reportan cientos de fallecidos y miles de heridos y damnificados en distintas regiones.

Pereira figura entre las ciudades con mayores afectaciones, con colapso de edificaciones y operaciones de rescate extendidas durante la noche. Cali, Manizales, Armenia y Quibdó también presentan daños significativos como consecuencia del temblor.

En Cali, se reporta un número considerable de personas desaparecidas y se mantienen las evaluaciones sobre el estado de viviendas, edificios y otras infraestructuras.

El balance nacional es preliminar, ya que los organismos de socorro continúan trabajando en múltiples municipios.

Las autoridades nacionales mantienen activas las medidas de emergencia para asistir a la población afectada, habilitar refugios y coordinar la atención humanitaria.

Equipos especializados permanecen en las zonas impactadas, realizando evaluaciones estructurales y participando en las labores de rescate. Además, se mantiene la alerta ante eventuales réplicas tras el movimiento telúrico.

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Un sismo de magnitud 7,4 se registró en Colombia la mañana del 10 de agosto de 2026. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, y el temblor se percibió con intensidad en varias ciudades del centro y occidente del país - crédito Raquel Cunha/REUTERS

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, informó que Colombia inició el proceso para recibir apoyo internacional con el fin de fortalecer las tareas de búsqueda y rescate tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. Los equipos solicitados provienen de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

Tamayo precisó que la llegada de estos grupos se realizará bajo los estándares internacionales establecidos para la atención de emergencias. Explicó que los equipos que ingresen al país deben contar con certificación y reconocimiento oficial de sus gobiernos, en cumplimiento de los protocolos definidos para la operación en situaciones de desastre.

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““Estamos empezando a formalizar apoyos, peticiones o solicitudes de apoyos de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”, afirmó el director de la Ungrd, al explicar el proceso que adelanta Colombia para recibir cooperación especializada.