El chef español José Andrés anunció una donación de casi un millón de euros para los pequeños restaurantes afectados por el terremoto en Colombia

El chef José Andrés a través de su fundación apoya a pequeños negocios tras desastres naturales - crédito Europa Press

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La noticia de la donación de un millón de dólares por parte del chef español José Andrés ha marcado la jornada tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto. El anuncio, realizado este miércoles 12, sitúa en el centro de la recuperación a los pequeños negocios de alimentos, un sector especialmente golpeado por la emergencia.

El propio José Andrés comunicó en la red social X: “Una donación de un millón de dólares para Colombia, para ayudar a que los pequeños negocios de alimentos reabran sus puertas”. Además, subrayó que su organización, World Central Kitchen, “ayudará a @LTFund (Longers Table Fund) a determinar dónde el dinero puede tener un mayor impacto a corto plazo”. Esta estrategia busca que los recursos lleguen con rapidez y eficacia a quienes más los necesitan.

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El propósito de la ayuda y su destino

El enfoque del chef asturiano se centra en la reactivación económica de comunidades locales, muchas de las cuales dependen de pequeños comercios para subsistir. La iniciativa pretende no solo aportar liquidez a los negocios afectados, sino también contribuir a restaurar el tejido social y laboral en zonas especialmente vulnerables tras el sismo.

El chef José Andrés anunció un millón de dólares para reactivar pequeños negocios de comida - crédito @chefjoseandres / X

En palabras del propio Andrés: “Estoy destinando un millón de dólares para ayudar a que los pequeños negocios del sector alimenticio en Colombia puedan reabrir sus puertas”. La colaboración con Longer Tables Fund permitirá identificar las áreas donde la ayuda tenga un impacto inmediato y significativo.

Esta no es la primera vez que World Central Kitchen interviene en catástrofes naturales. La organización es reconocida internacionalmente por su capacidad para distribuir alimentos y recursos básicos en situaciones de crisis humanitaria, tanto por desastres naturales como por conflictos bélicos.

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La organización no gubernamental ha adquirido notoriedad internacional por su labor en la entrega de alimentos en situaciones de emergencia. La iniciativa, creada en 2010 por el chef José Andrés, surgió como respuesta directa a la crisis alimentaria en Haití tras el terremoto que afectó gravemente al país ese año.

Los pequeños negocios de comida son el foco principal de la donación - crédito Alcaldía de Cali

Desde su origen, la entidad ha desarrollado un modelo operativo centrado en la provisión de comidas a comunidades afectadas por desastres naturales. Su enfoque combina la acción rápida con la colaboración de voluntarios, cocineros y organizaciones locales para garantizar que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan en momentos críticos.

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Por su parte, El Longer Tables Fund (Fondo para Mesas Más Largas) es una iniciativa filantrópica fundada en 2023 por el chef José Andrés. Su propósito central es emplear la comida como motor de transformación en los sistemas alimentarios, respaldar a comunidades impactadas por crisis y fortalecer el liderazgo de nuevas generaciones en el ámbito gastronómico. Entre sus acciones, financia la recuperación de negocios locales de alimentación tras desastres naturales o emergencias humanitarias.

Magnitud de la emergencia y balance oficial

El terremoto ha dejado un balance de: 265 muertos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas según el último reporte oficial. El presidente Abelardo de la Espriella, declaró la emergencia económica y entregó cifras oficiales con corte al 12 de agosto: 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos.

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World Central Kitchen se especializa en ayudar a las comunidades tras desastres naturales - crédito @chefjoseandres / X

El desastre también provocó la destrucción de 11.347 viviendas, 53.526 más han quedado averiadas, 140 edificios colapsaron. La infraestructura educativa y sanitaria resultó severamente dañada, con 1.819 centros educativos y 179 centros de salud afectados, además de graves problemas en puentes y vías de comunicación.

Coordinación internacional y más apoyos

Mientras se desarrollan las labores de rescate y atención a víctimas, la Organización de las Naciones Unidas activó el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (Cerf) para asistir a Colombia. El portavoz Farhan Haq detalló que el Programa Mundial de Alimentos está enviando comida y la Organización Mundial de la Salud despachando suministros médicos desde sus almacenes en el país.

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El presidente De la Espriella subrayó que los esfuerzos gubernamentales se concentran en localizar a los desaparecidos y atender a los heridos, en coordinación con la ayuda internacional que comienza a llegar.