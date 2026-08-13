Así operaba ‘Plumita’, señalado de lavar dinero y negociar con el ELN armas de Siria por cocaína colombiana: fue extraditado a Estados Unidos

La investigación de Estados Unidos señala a alias Plumita como presunto integrante de una red que habría intercambiado armas desviadas de Siria por cocaína y utilizado criptomonedas para mover dinero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Wisam Nagib Kherfan Okde, conocido con los alias de Plumita y Ángel, fue extraditado a Estados Unidos, donde deberá responder por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de armas, cocaína y lavado de dinero.

El expediente de la justicia estadounidense, citado por El Tiempo, permite conocer cómo habría funcionado la estructura y cuál era el papel que cumplía el señalado narcotraficante.

De acuerdo con la acusación, Kherfan, de 49 años y nacido en Maicao, habría cumplido una función clave en el movimiento de las ganancias obtenidas por el intercambio de armas y drogas.

La investigación señala que la organización buscaba armas de uso militar que habrían sido desviadas del régimen de Bashar al-Assad en Siria para entregarlas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cambio de cientos de kilogramos de cocaína.

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La forma de trabajar de alias Plumita estaba marcada por el bajo perfil y el uso de intermediarios. Según el expediente, evitaba reunirse directamente con personas que querían contactarlo y habría utilizado diferentes mecanismos para recibir dinero y posteriormente entregarlo a otros integrantes de la organización.

Una de las principales herramientas para mover los recursos eran las criptomonedas. Desde abril de 2024, Kherfan habría acordado recibir transferencias en Bitcoin y Tether que, según los investigadores, provenían de personas vinculadas al ELN. El dinero llegaba desde Estados Unidos a billeteras digitales utilizadas por el señalado capo.

El ELN aparece en el expediente como el grupo con el que la organización habría negociado la entrega de armas de uso militar a cambio de cargamentos de cocaína - crédito MinDefensa

Una vez recibidos los recursos, “Plumita” presuntamente coordinaba la entrega del efectivo en distintos países de África. La acusación señala que organizó al menos cuatro entregas de dinero en Ghana y Marruecos, dirigidas a personas que los integrantes de la organización creían que eran pilotos encargados de transportar cocaína y armas.

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En total, Kherfan habría recibido cerca de 641.000 dólares en transferencias con criptomonedas. La Fiscalía estadounidense también sostiene que utilizó estos activos digitales para lavar las ganancias provenientes del tráfico de armas y cocaína.

Pero su papel no habría terminado en el manejo del dinero. La investigación también lo ubica en reuniones relacionadas con la negociación y revisión del armamento que sería entregado al ELN.

En una de esas operaciones, uno de los integrantes de la organización viajó desde Líbano hasta Kenia para reunirse con un supuesto inspector de armas de la guerrilla colombiana.

La operación fue seguida durante aproximadamente dos años mediante interceptaciones y encuentros vigilados.

En esas conversaciones, Kherfan habría hablado de negocios que podían representar entre 30 y 40 millones de dólares y manifestó sus dudas sobre asumir personalmente la responsabilidad del lavado de dinero.

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El régimen de Bashar al-Assad es señalado en la investigación como el origen de las armas de uso militar que habrían sido desviadas para posteriormente ser negociadas con el ELN - crédito Reuters

Otro de los nombres centrales de la investigación es Antoine Kassis, ciudadano sirio y libanés y primo de Bashar al-Assad.

Según la publicación, Kassis habría aprovechado sus vínculos con el régimen sirio para facilitar el acceso a armas que posteriormente serían negociadas con el ELN. Kassis ya fue declarado culpable en Estados Unidos por conspiración para cometer narcoterrorismo y por conspiración para suministrar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.

La organización también habría intentado enviar cocaína desde Colombia hacia Siria. El expediente menciona un contenedor de fruta contaminado con cerca de media tonelada de cocaína que tenía como destino el puerto de Latakia.

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El supuesto acuerdo habría sido firmado por Kassis, mientras que Kherfan habría quedado encargado de mecanismos para ocultar y mover las ganancias.

A pesar de la dimensión internacional de las operaciones, “Plumita” habría mantenido durante años una fachada comercial en Colombia.

La investigación de El Tiempo estableció que desde 1998 aparecía vinculado a un negocio de comercio de calzado y artículos de cuero registrado en La Guajira. También tuvo un establecimiento comercial en Valledupar y un lote en el centro de Maicao.

Antoine Kassis, señalado como uno de los integrantes de la organización, habría utilizado sus vínculos con el régimen sirio para facilitar el acceso a las armas - crédito @DCI_Kenya/X

Así, el expediente describe una estructura que combinaba contactos internacionales, tráfico de armas, cocaína, criptomonedas y entregas de efectivo.

En ese esquema, alias Plumita habría funcionado como uno de los encargados de conectar el dinero con las operaciones de la organización y de coordinar parte de los pagos realizados fuera de Colombia.

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Kherfan fue extraditado junto con Alirio Rafael Quintero Quintero, señalado de pertenecer a la misma organización, además de otros tres narcotraficantes.

Ahora, los investigadores buscan establecer quiénes eran los contactos que la estructura mantenía en África y Medio Oriente para concretar las entregas de dinero y armamento.