Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Así operaba ‘Plumita’, señalado de lavar dinero y negociar con el ELN armas de Siria por cocaína colombiana: fue extraditado a Estados Unidos

La investigación de Estados Unidos revela el papel del señalado narcotraficante en una estructura internacional con operaciones financieras y encuentros vigilados en África y Medio Oriente

Hombre esposado sentado de espaldas en una silla. Al fondo, un mapa mundial, Bashar al-Assad, billetes y paquetes. A la derecha, hombres del ELN con armas, bolsas y cajas.
La investigación de Estados Unidos señala a alias Plumita como presunto integrante de una red que habría intercambiado armas desviadas de Siria por cocaína y utilizado criptomonedas para mover dinero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Wisam Nagib Kherfan Okde, conocido con los alias de Plumita y Ángel, fue extraditado a Estados Unidos, donde deberá responder por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de armas, cocaína y lavado de dinero.

El expediente de la justicia estadounidense, citado por El Tiempo, permite conocer cómo habría funcionado la estructura y cuál era el papel que cumplía el señalado narcotraficante.

De acuerdo con la acusación, Kherfan, de 49 años y nacido en Maicao, habría cumplido una función clave en el movimiento de las ganancias obtenidas por el intercambio de armas y drogas.

La investigación señala que la organización buscaba armas de uso militar que habrían sido desviadas del régimen de Bashar al-Assad en Siria para entregarlas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cambio de cientos de kilogramos de cocaína.

PUBLICIDAD

La forma de trabajar de alias Plumita estaba marcada por el bajo perfil y el uso de intermediarios. Según el expediente, evitaba reunirse directamente con personas que querían contactarlo y habría utilizado diferentes mecanismos para recibir dinero y posteriormente entregarlo a otros integrantes de la organización.

Una de las principales herramientas para mover los recursos eran las criptomonedas. Desde abril de 2024, Kherfan habría acordado recibir transferencias en Bitcoin y Tether que, según los investigadores, provenían de personas vinculadas al ELN. El dinero llegaba desde Estados Unidos a billeteras digitales utilizadas por el señalado capo.

Las Fuerzas Militares destruyeron dos búnkeres y cinco campamentos del ELN durante el operativo en zona rural del Catatumbo - crédito MinDefensa
El ELN aparece en el expediente como el grupo con el que la organización habría negociado la entrega de armas de uso militar a cambio de cargamentos de cocaína - crédito MinDefensa

Una vez recibidos los recursos, “Plumita” presuntamente coordinaba la entrega del efectivo en distintos países de África. La acusación señala que organizó al menos cuatro entregas de dinero en Ghana y Marruecos, dirigidas a personas que los integrantes de la organización creían que eran pilotos encargados de transportar cocaína y armas.

PUBLICIDAD

En total, Kherfan habría recibido cerca de 641.000 dólares en transferencias con criptomonedas. La Fiscalía estadounidense también sostiene que utilizó estos activos digitales para lavar las ganancias provenientes del tráfico de armas y cocaína.

Pero su papel no habría terminado en el manejo del dinero. La investigación también lo ubica en reuniones relacionadas con la negociación y revisión del armamento que sería entregado al ELN.

En una de esas operaciones, uno de los integrantes de la organización viajó desde Líbano hasta Kenia para reunirse con un supuesto inspector de armas de la guerrilla colombiana.

La operación fue seguida durante aproximadamente dos años mediante interceptaciones y encuentros vigilados.

En esas conversaciones, Kherfan habría hablado de negocios que podían representar entre 30 y 40 millones de dólares y manifestó sus dudas sobre asumir personalmente la responsabilidad del lavado de dinero.

El régimen de Bashar al-Assad es señalado en la investigación como el origen de las armas de uso militar que habrían sido desviadas para posteriormente ser negociadas con el ELN - crédito Reuters
El régimen de Bashar al-Assad es señalado en la investigación como el origen de las armas de uso militar que habrían sido desviadas para posteriormente ser negociadas con el ELN - crédito Reuters

Otro de los nombres centrales de la investigación es Antoine Kassis, ciudadano sirio y libanés y primo de Bashar al-Assad.

Según la publicación, Kassis habría aprovechado sus vínculos con el régimen sirio para facilitar el acceso a armas que posteriormente serían negociadas con el ELN. Kassis ya fue declarado culpable en Estados Unidos por conspiración para cometer narcoterrorismo y por conspiración para suministrar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.

La organización también habría intentado enviar cocaína desde Colombia hacia Siria. El expediente menciona un contenedor de fruta contaminado con cerca de media tonelada de cocaína que tenía como destino el puerto de Latakia.

El supuesto acuerdo habría sido firmado por Kassis, mientras que Kherfan habría quedado encargado de mecanismos para ocultar y mover las ganancias.

A pesar de la dimensión internacional de las operaciones, “Plumita” habría mantenido durante años una fachada comercial en Colombia.

La investigación de El Tiempo estableció que desde 1998 aparecía vinculado a un negocio de comercio de calzado y artículos de cuero registrado en La Guajira. También tuvo un establecimiento comercial en Valledupar y un lote en el centro de Maicao.

Las autoridades en Kenia confirmaron la captura de Antoine Kassis con esta fotografía el 22 de mayo de 2025 - crédito @DCI_Kenya/X
Antoine Kassis, señalado como uno de los integrantes de la organización, habría utilizado sus vínculos con el régimen sirio para facilitar el acceso a las armas - crédito @DCI_Kenya/X

Así, el expediente describe una estructura que combinaba contactos internacionales, tráfico de armas, cocaína, criptomonedas y entregas de efectivo.

En ese esquema, alias Plumita habría funcionado como uno de los encargados de conectar el dinero con las operaciones de la organización y de coordinar parte de los pagos realizados fuera de Colombia.

Kherfan fue extraditado junto con Alirio Rafael Quintero Quintero, señalado de pertenecer a la misma organización, además de otros tres narcotraficantes.

Ahora, los investigadores buscan establecer quiénes eran los contactos que la estructura mantenía en África y Medio Oriente para concretar las entregas de dinero y armamento.

Temas Relacionados

Alias PlumitaWisam Nagib Kherfan OkdeELN SiriaBashar al-AssadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto y se mantiene una cifra de 265 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto y se mantiene una cifra de 265 muertos

Tras el terremoto en Colombia, Brigada de Topos Azteca logró su primer rescate en Cali: “Si podemos llegar, vamos a intentarlo”

El reconocido grupo de brigadistas que nació a raíz del terremoto en Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, destacó que no descansarán hasta que cesen las muestras de posibles sobrevivientes a la tragedia que enluta a Colombia, y que deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos

Tras el terremoto en Colombia, Brigada de Topos Azteca logró su primer rescate en Cali: “Si podemos llegar, vamos a intentarlo”

Medicina Legal publicó la lista de personas fallecidas que aún no han sido reclamadas tras el terremoto de 7,4 en Pereira

La entidad científica indicó que hasta el 12 de agosto de 2026 ha recibido 230 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca

Medicina Legal publicó la lista de personas fallecidas que aún no han sido reclamadas tras el terremoto de 7,4 en Pereira

Gracias a perrita entrenada, rescataron a un niño que permaneció 32 horas entre los escombros del terremoto en Cali

La operación se concretó la noche del martes 12 de agosto en Cuarto de Legua, cuando un can entrenado alertó con ladridos y voluntarios y brigadistas removieron la estructura hasta hallarlo

Gracias a perrita entrenada, rescataron a un niño que permaneció 32 horas entre los escombros del terremoto en Cali

Miguel Uribe Londoño sería el próximo embajador de Colombia en el Reino Unido

Tras el asesinato de su hijo en agosto de 2025, Uribe Londoño regresó a la política, primero como precandidato del Centro Democrático y luego como aspirante presidencial por el Partido Demócrata en 2026

Miguel Uribe Londoño sería el próximo embajador de Colombia en el Reino Unido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Murió el papá de Danna García: “Mi superhéroe, mi primer gran amor”

Murió el papá de Danna García: “Mi superhéroe, mi primer gran amor”

Pipe Bueno relató dramática situación que enfrentó su familia durante el terremoto: “No recuerda cómo la sacaron de ese edificio”

Lluvia de críticas a Carmen Villalobos por hacer publicidad en sus redes en medio de la tragedia por el terremoto: “¿Tú si eres colombiana?"

Andrea Valdiri denunció que perdió su cuenta de Instagram mientras recolectaba ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia: “Comencé a recibir ataques”

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Deportes

Periodista deportivo contó la difícil situación alrededor del estadio Pascual Guerrero de Cali tras el terremoto: “Todo está destruido”

Periodista deportivo contó la difícil situación alrededor del estadio Pascual Guerrero de Cali tras el terremoto: “Todo está destruido”

Así fue el curioso abrazo del defensor colombiano Jhojan Romaña a Lionel Messi en la Leagues Cup de la Concacaf

Futbolista del América de Cali explicó los momentos de angustia que vivió durante el terremoto en la capital vallecaucana: “Me tocó tirarme”

Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Dimayor tendría hasta el 31 de agosto para presentarle a Win Sports sus competidores por los derechos de televisión del fútbol colombiano