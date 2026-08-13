Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 3.117,73 pesos colombianos, lo que representa una disminución del -0,56% respecto al cierre anterior de 3.135,28 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada del -1,29%, mientras que su variación interanual se sitúa en un -16,81%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión creciente sobre la moneda local.

Con una volatilidad actual del 4,3%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 13,74%, el mercado muestra señales de estabilidad en este par de divisas.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: la Ungrd adelanta el proceso de caracterización de las familias damnificadas tras la tragedia que ya deja 273 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: la Ungrd adelanta el proceso de caracterización de las familias damnificadas tras la tragedia que ya deja 273 muertos

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de agosto: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de agosto: verifique el signo ganador

Indemnización por el terremoto: quién puede reclamar hasta $43 millones y qué documentos necesita

La ayuda estatal contempla recursos para familiares de personas fallecidas y ciudadanos que resultaron lesionados durante la emergencia. El trámite tiene requisitos específicos, un plazo de tres años y un certificado que resulta indispensable para avanzar

Indemnización por el terremoto: quién puede reclamar hasta $43 millones y qué documentos necesita

Grietas y fisuras tras el terremoto activan más de 400 reportes en Bogotá: así avanzan las revisiones

El movimiento telúrico del pasado 10 de agosto de 2026 llevó a cientos de ciudadanos a pedir inspecciones sobre el estado de sus inmuebles. Las autoridades ya revisaron miles de unidades y aseguran que, hasta ahora, no encuentran daños estructurales que impliquen riesgo de colapso

Grietas y fisuras tras el terremoto activan más de 400 reportes en Bogotá: así avanzan las revisiones

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

Miles de seguidores buscan pistas sobre la nueva fecha mientras esperan el regreso del artista a los escenarios caleños y agradecen su solidaridad en este momento tan triste para la capital del Valle del Cauca

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Deportes

La Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto en Chocó: esto pasará con la clasificación general

La Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto en Chocó: esto pasará con la clasificación general

Las tres propuestas de la Dimayor para terminar la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2026 tras el terremoto: evalúan cambios

La Liga BetPlay 2026-II cambiaría su sistema para la segunda fase, por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

Esta es la historia de Daniel Arcila, el colombiano que le amargó el regreso a Lionel Messi al Inter Miami en la Leagues Cup de la Concacaf