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Avianca anunció nuevas medidas para los pasajeros con destino a Pereira, Cali, Armenia y Quibdó, ciudades afectadas por el terremoto

La aerolínea aclaró que estas facilidades aplican tanto para pasajeros locales como para quienes viajan en conexión, y que el cambio de itinerario se realizará en la misma cabina del vuelo original, sujeto a la disponibilidad de asientos

Los pasajeros podrán optar por la reprogramación de la fecha de viaje- crédito @MinTransporteCo / X
Los pasajeros podrán optar por la reprogramación de la fecha de viaje- crédito @MinTransporteCo / X
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Avianca anunció la extensión de sus medidas de protección para pasajeros afectados por los recientes sismos en Colombia, vigentes hasta el 30 de agosto de 2026.

La aerolínea informó que estas acciones aplican a vuelos nacionales e internacionales con salida o llegada a Pereira, Cali, Armenia y Quibdó, siempre que las fechas de viaje estén comprendidas entre el 10 y el 30 de agosto de este año. “Avianca continúa acompañando a sus pasajeros y mantiene medidas de protección para quienes puedan verse afectados por esta emergencia”, detalló la compañía.

Entre las alternativas ofrecidas, los pasajeros podrán optar por la reprogramación de la fecha de viaje, permitiéndose cambiarla hasta el 30 de septiembre de 2026 “sin penalidad ni diferencia tarifaria”.

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También será posible solicitar un cambio de ruta por punto común, opción pensada especialmente para viajeros con origen o destino en Pereira, Armenia y Quibdó, quienes podrán usar Cali como punto intermedio. En estos casos, cada pasajero deberá asumir por su cuenta los traslados terrestres necesarios hacia o desde el nuevo destino.

Otra posibilidad disponible es solicitar el reembolso del boleto, de acuerdo con los procedimientos establecidos por Avianca. La aerolínea aclaró que estas facilidades aplican tanto para pasajeros locales como para quienes viajan en conexión, y que el cambio de itinerario se realizará en la misma cabina del vuelo original, sujeto a la disponibilidad de asientos.

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Avianca es la aerolínea más importante de Colombia - crédito Avianca
Avianca es la aerolínea más importante de Colombia - crédito Avianca

Avianca recomendó a sus usuarios consultar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales, como la página web y la aplicación móvil. “La compañía continuará monitoreando la situación y ajustando sus medidas de protección de acuerdo con la evolución de la emergencia y las condiciones operacionales”, indicó. Además, reafirmó su compromiso de acompañar a los pasajeros y facilitar los viajes en momentos en que la conectividad es especialmente relevante para las regiones y las comunidades afectadas.

En desarrollo...

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