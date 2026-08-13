Gustavo Petro anunció una colecta para reconstruir la casa de un caficultor afectado por el terremoto: allí durmió el expresidente cuando era candidato

Gustavo Petro anunció en redes sociales que buscará recursos para ayudar a Rigoberto tras el terremoto en Anserma - crédito Ovidio González/Presidencia/REUTERS/Luisa González

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (Ungrd) reportó en el último informe que el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha dejado 273 muertos y más de 40.000 familias afectadas.

La tragedia evidenció la fragilidad de diferentes regiones y generó una ola de solicitudes de socorro para las zonas menos atendidas.

El impacto del sismo afectó áreas rurales del departamento del Valle del Cauca y Antioquia, donde muchas viviendas quedaron destruidas o severamente dañadas, obligando a cientos de familias a buscar refugio de emergencia.

Las autoridades han movilizado recursos, pero persiste la preocupación por la lentitud en la llegada de las ayudas a los sectores más alejados y menos visibles.

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Petro recordó que durante su campaña presidencial durmió en la casa de Rigoberto y allí aprendió labores del café - crédito @petrogustavo/X

En medio de la emergencia, el expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para dar a conocer su intención de respaldar a Rigoberto, un campesino cafetero de Anserma cuya vivienda colapsó durante el sismo. Petro compartió una fotografía junto a Rigoberto, tomada durante una jornada de trabajo en el campo, recordando su vínculo personal con el afectado.

“A Rigoberto, el campesino cafetero de Anserma donde dormí en campaña y me enseñó las faenas del café, se le cayó toda la casa donde dormí por el terremoto”, escribió Petro en su mensaje.

Consecuencias sociales y personales del terremoto

El exmandatario detacó la gravedad de la situación y la necesidad de respuestas rápidas: “Espero una vaca de dinero para ayudarla a reconstruir; daré más tarde una cuenta para ello”, añadió. Aunque no detalló el monto ni el mecanismo de la colecta, su mensaje puso de relieve la urgencia de la reconstrucción para familias como la de Rigoberto.

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El terremoto del lunes 10 de agosto ha dejado un saldo de víctimas mortales y miles de familias damnificadas en Colombia, con daños estructurales en viviendas, escuelas y centros de salud.

El expresidente Gustavo Petro dijo que impulsará una colecta para reconstruir la casa de Rigoberto afectada por el terremoto - crédito @petrogustavo/X

Las zonas rurales, como Anserma, han enfrentado dificultades adicionales por la distancia y las vías afectadas, lo que ha retrasado la llegada de ayuda y ha incrementado la preocupación por la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

Diversas voces han reclamado mayor atención para los municipios menos visibilizados, donde la reconstrucción será más lenta y compleja. La situación de Rigoberto es solo un ejemplo de los múltiples dramas personales que dejó el movimiento telúrico y que ahora buscan respuesta tanto de las autoridades como de la solidaridad ciudadana.

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El Senado autorizó a Gustavo Petro a salir de Colombia durante el año siguiente a la terminación de su mandato: deberá cumplir estas condiciones

El Senado de Colombia aprobó por mayoría el permiso que solicitó el expresidente Gustavo Petro para salir del país durante el año posterior a su mandato. La medida obtuvo 73 votos a favor y 11 en contra, luego de una sesión marcada por discusiones sobre el alcance legal y político de la autorización.

El permiso responde a una disposición constitucional que exige a quienes han ocupado la Presidencia notificar y obtener el aval del Senado si desean viajar al extranjero en los 12 meses siguientes a su salida del cargo. El artículo 196 de la Constitución es claro: “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.

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La cámara alta del Congreso de la República autorizó al exmandatario a realizar viajes internacionales durante los 12 meses posteriores a la terminación de su gobierno, luego de estudiar la solicitud que presentó - crédito @infopresidencia/Instagram

Durante el año siguiente a su gobierno, Petro podrá salir del territorio nacional siempre que informe previamente las fechas y destinos de cada viaje. La autorización aprobada limita sus desplazamientos exclusivamente a este periodo y bajo las condiciones establecidas por los legisladores.

La decisión del Senado autoriza a Gustavo Petro a viajar fuera de Colombia durante los 12 meses posteriores a su mandato, siempre que notifique al Congreso cada salida y destino. Esta medida cumple con el requisito constitucional que impide a los expresidentes abandonar el país sin el visto bueno del Senado durante el primer año tras dejar el cargo.

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