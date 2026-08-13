Presidente del Senado apoyó oferta de Estados Unidos contra el crimen en Colombia, pero advirtió sobre el ingreso de tropas extranjeras: “Así lo establece la Constitución”

Presidente del Senado sobre cooperación internacional y tropas extranjeras en Colombia - crédito Congreso

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La firma de Colombia para ingresar al Escudo de las Américas, una iniciativa liderada por Estados Unidos contra el narcotráfico, abrió una disputa política sobre el alcance de la cooperación y los límites de la soberanía, luego de que el presidente del Senado Honorio Henríquez advirtiera que, si el acuerdo implica despliegue de personal militar extranjero, “se requiere la autorización del Senado de la República, así lo establece la Constitución Política”.

El acuerdo fue suscrito el miércoles 12 de agosto por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, con el objetivo de adelantar operaciones conjuntas contra estructuras del narcotráfico.

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Henríquez respaldó el enfoque general del convenio, aunque afirmó que no conoce los detalles operativos. “Es importante toda la cooperación internacional que podamos recibir. No conozco el detalle de lo que implica, pero todo lo que sea de equipo, de tecnología, de todo el apoyo para enfrentar a estas estructuras que cada día son más ricas, que, que cooptan más el Estado colombiano en los rincones de la geografía patria, es importante y fundamental”, dijo.

Honorio Henríquez ejercerá como presidente del Congreso 2026-2027, en representación del partido Centro Democrático - crédito @honohenriquez/X

Al referirse al componente militar del plan, el senador sostuvo que la clave está en si la cooperación se limita a asistencia o incluye tropas. “Esa parte que me habla yo no tengo el detalle de si es, eh, con tropa o sin tropas”, señaló.

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Henríquez enfatizó en que el umbral constitucional, según su posición, se activa si hay presencia de tropas. “Si es con tropa, se requiere la autorización del Senado de la República, así lo establece la Constitución Política”.

Colombia ingresó oficialmente al Escudo de las Américas

El Gobierno de Colombia concretó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una alianza regional orientada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. El anuncio llega tras la firma de un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, formalizado en un foro celebrado en Ciudad de Panamá.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, formalizó el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (ACCC), como parte de la iniciativa Escudo de las Américas - crédito @mindefensa/X

El Ministerio de Defensa explicó que esta decisión responde a una directriz presidencial, integrándose como el decimonoveno país miembro del bloque. El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, subrayó el objetivo central de la alianza: “El propósito es inequívoco: impedir que organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado y garantizar que, en todo el territorio, prevalezcan la Constitución, la ley y el monopolio legítimo de la fuerza”.

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La iniciativa coloca a Colombia en el centro de una estrategia hemisférica que busca frenar el avance de redes delictivas transnacionales y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. El acuerdo bilateral entre ambos países contempla el intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos con el fin de aumentar la efectividad contra estructuras criminales.

El presidente Abelardo de la Espriella celebró la medida, resaltando: “Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente a las amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”. El mandatario enfatizó la importancia de sumar capacidades y experiencias propias a los esfuerzos regionales.

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Colombia ingresó al Escudo de las Américas: la iniciativa coloca a Colombia en el centro de una estrategia hemisférica que busca frenar el avance de redes delictivas transnacionales y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad - crédito EFE

El ingreso de Colombia a la A3C supone la adopción de una nueva política de seguridad, marcada por la cooperación con Estados Unidos y otros países de la región. Esa política se orienta a la consolidación territorial, la protección de las comunidades y el cierre de espacios para economías ilícitas, de acuerdo con las declaraciones del Ministerio de Defensa.

El comunicado oficial enfatizó: “Estas decisiones se sustentan en el respeto irrestricto por la soberanía nacional, la Constitución, el Derecho Internacional y el ordenamiento jurídico de cada Estado”. Desde el Ministerio de Defensa, se reiteró el compromiso de emplear todas las capacidades legítimas del Estado para recuperar y consolidar el control territorial.

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La decisión incluye el ofrecimiento de Colombia de liderar operaciones estratégicas en el océano Pacífico y el mar Caribe, en coordinación con los países de la Coalición.