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Coca-Cola anunció red de recolección de ayudas en Bogotá y Medellín para las víctimas del terremoto: lugares y horarios

Las ayudas reunidas por el plan de las empresas en la capital y el área metropolitana serán enviadas al punto dispuesto por el Gobierno nacional para distribuir asistencia a las poblaciones afectadas por el sismo

Medellín y el área metropolitana iniciarán la recolección de donaciones el 15 de agosto con recorridos durante cinco días consecutivos - crédito Cortesía
Medellín y el área metropolitana iniciarán la recolección de donaciones el 15 de agosto con recorridos durante cinco días consecutivos - crédito Cortesía
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El Sistema Coca-Cola activó su protocolo por el fuerte terremoto en la mañana del lunes 10 de agosto, por lo que habilitó en Bogotá y Medellín una red de recolección de donaciones para apoyar a las comunidades afectadas.

A través de un comunicado, se conoció el punto fijo, recorridos móviles por barrios y traslado posterior de todo lo recibido al centro nacional de acopio del Gobierno Nacional bajo la campaña “Colombia un solo corazón”.

La operación incluirá camiones de recolección durante seis días consecutivos en Bogotá, desde el viernes 14 de agosto, y durante cinco días consecutivos en Medellín y el área metropolitana, desde el sábado 15 de agosto.

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En ambos casos, el paso por cada zona será anunciado por perifoneo para que los vecinos entreguen ayudas directamente en sus barrios.

La campaña “Colombia un solo corazón” trasladará todas las ayudas al centro nacional de acopio del Gobierno Nacional - crédito Cortesía
La campaña “Colombia un solo corazón” trasladará todas las ayudas al centro nacional de acopio del Gobierno Nacional - crédito Cortesía

La medida se suma a otras acciones de respuesta inmediata entregadas por las compañías Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA. El objetivo es facilitar la participación ciudadana con opciones de entrega en espacios de fácil acceso y apoyar la movilización de los elementos hacia los canales definidos por el Gobierno.

Bogotá tendrá un punto fijo y rutas móviles por varias zonas de la ciudad

En la capital, las compañías habilitaron un local comercial en la Avenida Carrera 15 #99-23, en el cruce de la Calle 100 con Carrera 15, como punto adicional de recepción. El lugar funcionará de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

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Ese punto recibirá elementos de primera necesidad, que luego serán enviados, igual que las donaciones recogidas en los camiones, al centro nacional de acopio. La recolección móvil busca ampliar el alcance de la iniciativa y acercar la entrega a los barrios.

Las rutas en Bogotá comenzarán el viernes 14 de agosto con recorridos por Suba y el noroccidente, en sectores como Colina Campestre, Mazurén, La Calleja, Niza, Alhambra, Puente Largo, Fuente Largo y Bulevar Niza. Ese trayecto volverá a realizarse el miércoles 26 de agosto.

El sábado 15 y el martes 25 de agosto, los camiones pasarán por Usaquén, con recorrido por Santa Bárbara, Cedritos, Contador, Belmira, Usaquén Pueblo, Bella Suiza, Bosques de Aragón y Santa Bárbara Occidental. El domingo 16 y el lunes 24 de agosto cubrirán Chapinero y Teusaquillo, con paso por Quinta Camacho, Chapinero Alto, Chapinero Central, Teusaquillo, Nicolás de Federmán, Galerías y Palermo.

Bogotá contará con camiones de recolección durante seis días consecutivos desde el 14 de agosto y con perifoneo en los barrios - crédito Cortesía
Bogotá contará con camiones de recolección durante seis días consecutivos desde el 14 de agosto y con perifoneo en los barrios - crédito Cortesía

El lunes 17 y el domingo 23 de agosto, la ruta llegará al occidente, con presencia en Modelia, Hayuelos, Normandía, Ciudad Salitre, La Felicidad, Capellanía y Gran Estación. El martes 18 y el sábado 22 de agosto, la operación se concentrará en el suroccidente, en zonas como Kennedy Central, Castilla, Tintal, Madelena, Villa Alsacia y Marsella.

El miércoles 19 y el viernes 21 de agosto, los camiones recorrerán el norte de la ciudad. La ruta incluirá Santa Ana, San Patricio, Chicó, Virrey, Rosales, Nogal y Cabrera.

Medellín y el área metropolitana tendrán recorridos desde el 15 de agosto

En Medellín y su área metropolitana, los camiones de recolección comenzarán a operar el sábado 15 de agosto. La programación contempla jornadas en distintos sectores durante cinco días consecutivos, con repetición de los recorridos en fechas posteriores del mismo mes.

Los sábados 15 y 22 de agosto, la recolección se concentrará en El Poblado, con paso por Oviedo, Santa María de los Ángeles, Milla de Oro, Provenza, La Linde, Manila y Castropol. Los domingos 16 y 23 de agosto, la ruta cubrirá Laureles y sectores aledaños, incluidos Estadio, Conquistadores, Lorena, Bolivariana, Belén, Rosales y Fátima.

Los lunes 17 y 24 de agosto, los camiones recorrerán Envigado, en zonas como Zúñiga, La Frontera, Jardines, Alcalá, El Dorado y el Parque Principal. Los martes 18 y 25 de agosto pasarán por Sabaneta, con presencia en el Parque Principal, Holanda, María Auxiliadora, Ave María, Calle Larga y San José.

Los miércoles 19 y 26 de agosto, la ruta estará concentrada en Belén. Allí incluirá sectores como Rosales, La Palma, Alameda, Los Alpes, La Mota y El Nogal.

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