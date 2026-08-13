A Daniela Largo, la joven que fue rescatada de entre los escombros del terremoto, le amputaron el brazo derecho

Daniela Largo: 36 horas bajo los escombros y una lucha por la vida - crédito Redes sociales

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El lunes 10 de agosto de 2026, el nombre de Daniela Largo se transformó en símbolo de resistencia tras sobrevivir 36 horas atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en Pereira tras el terremoto de 7,4 grados que sacudió el país, sufriendo las mayores consecuencias Cali, Quibdó y Armenia.

La joven, de 32 años, fue rescatada en condiciones críticas y permanece bajo observación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge, según reportes de Noticias Telemundo.

El sismo que sacudió el Eje Cafetero dejó una estela de destrucción y numerosas historias de supervivencia, pero la de Daniela Largo destaca por el dramático rescate y las dificultades posteriores.

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De acuerdo con el medio citado, la joven fue hallada inconsciente tras permanecer sepultada bajo cuatro losas de cemento. Su madre, Martha Sánchez Vélez, relató a la cadena televisiva que los médicos se vieron obligados a amputar el brazo derecho de Daniela para salvarle la vida. “Ella es una guerrera y yo sé que Dios la tiene para grandes cosas. Me acaban de, de informar de que le amputaron un bracito, el brazo derecho”, expresó Sánchez.

El rescate de la mujer de 32 años fue coordinado por los Bomberos de Bogotá luego de que estuviera 36 horas bajos los escombros en Pereira - crédito @BomberosBogota/X

La familia de Daniela Largo notó su ausencia al no presentarse a la celebración de cumpleaños de su hijo, Ángel David. La preocupación se intensificó cuando dejó de comunicarse, lo que llevó a su madre a temer el peor desenlace. “Temía lo peor, pero yo decía: ‘No, ella ya se hubiera comunicado con nosotros’”, compartió Martha Sánchez a las afueras del hospital.

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El menor, de 12 años, encendió una vela y rezó por el bienestar de su madre. “Pensé que ella no iba a sobrevivir y todo eso. Cuando nos van dando la noticia que sigue viva, que ya la están rescatando”, declaró Ángel David a la televisora.

El rescate, dirigido por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá con apoyo de otros equipos de emergencia, se produjo después de diez horas de trabajo tras localizar a Daniela. Una multitud celebró el momento en que los socorristas lograron extraerla con vida.

Durante el operativo, los rescatistas mantuvieron comunicación con Daniela, quien mostraba signos de agotamiento extremo. La situación se volvió aún más complicada cuando, tras su extracción, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los médicos del Hospital San Jorge informaron que la joven debió ser reanimada durante 17 minutos.

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Después de un operativo de rescate que duró 36 horas, equipos de emergencia y bomberos salvaron a Daniela Largo Sánchez, de 32 años, quien permanecía atrapada bajo los escombros en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Juan David Duque/REUTERS

Actualmente, solo el 20% del corazón le está funcionando, según lo detallado por el equipo de Noticias Telemundo. Además, se reporta daño en otros órganos vitales y un compromiso cerebral del veinte por ciento.

El drama familiar se intensificó al confirmarse la muerte de un peluquero venezolano que se encontraba atrapado en el primer piso del edificio junto a Daniela. El desenlace trágico acentuó la angustia de los familiares y la comunidad, que siguió el rescate con atención.

Martha Sánchez Vélez mantiene la esperanza en la recuperación de su hija. “Por el niño, yo sé que ella se va a recuperar”, afirmó a Noticias Telemundo mientras aguardaba noticias en las inmediaciones del hospital. El pequeño Ángel David solo desea reencontrarse con su madre y poder festejar el cumpleaños que quedó truncado por la catástrofe.

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“Solo quiero celebrar mi cumpleaños con mi mamá y decorar el cuarto para darle la bienvenida”, manifestó con la voz entrecortada.

Pronunciamiento de Carlos Fernando Galán al rescate de Daniela Largo - crédito @CarlosFGalan/X

La historia de Daniela Largo ha conmovido a toda Colombia y ha motivado muestras de solidaridad, tanto en el hospital como en redes sociales. El caso refleja el impacto del terremoto en las familias y la capacidad de resistencia ante la adversidad. Según Noticias Telemundo, la condición de Daniela sigue siendo delicada y su pronóstico reservado, mientras los médicos monitorean de cerca su evolución.

El equipo de emergencias, que logró salvar a Daniela tras un complejo trabajo de rescate, destacó la fortaleza de la joven. “Sobrevivió a tres pisos que le cayeron encima. Yo estoy muy feliz de eso”, expresó Ángel David.

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La joven, que se convirtió en símbolo de esperanza tras el sismo de la mañana del 10 de agosto de 2026, enfrenta ahora el desafío de la recuperación y el anhelo de reencontrarse con su hijo.