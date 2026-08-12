Encuentran muerto al papá del periodista y presentador José Fernando Patiño tras el terremoto en Cali: “Gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”

El periodista confesó que por mucho tiempo estuvo en tratamientos junto a su esposa para ser padres - crédito @josefdopatino/ Instagram

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El periodista José Fernando Patiño confirmó en sus redes sociales que, tras 48 horas de búsqueda, su familia logró recuperar el cuerpo de su padre, Darío Patiño Rivera, luego del terremoto de 7,4 que se registró a las 07:34 del 10 de agosto.

En el mensaje, Patiño comunicó el desenlace y describió el momento del hallazgo: “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”.

El periodista también agradeció el apoyo recibido durante las labores de rescate. “En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso”, escribió.

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Antes de la confirmación, Patiño había hecho llamados públicos en repetidas oportunidades para obtener información sobre la ubicación de su padre, mientras él se mantenía al frente de la búsqueda en el edificio donde se encontraba al momento del sismo.

En el cierre de su publicación, el periodista añadió: “A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”.