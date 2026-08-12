Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Encuentran muerto al papá del periodista y presentador José Fernando Patiño tras el terremoto en Cali: “Gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”

Antes de la confirmación, José Fernando Patiño había hecho llamados públicos en repetidas oportunidades para obtener información sobre la ubicación de su padre, mientras él se mantenía al frente de la búsqueda en el edificio donde se encontraba al momento del sismo

El periodista confesó que por mucho tiempo estuvo en tratamientos junto a su esposa para ser padres - crédito @josefdopatino/ Instagram
El periodista confesó que por mucho tiempo estuvo en tratamientos junto a su esposa para ser padres - crédito @josefdopatino/ Instagram
Guardar

El periodista José Fernando Patiño confirmó en sus redes sociales que, tras 48 horas de búsqueda, su familia logró recuperar el cuerpo de su padre, Darío Patiño Rivera, luego del terremoto de 7,4 que se registró a las 07:34 del 10 de agosto.

En el mensaje, Patiño comunicó el desenlace y describió el momento del hallazgo: “Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”.

El periodista también agradeció el apoyo recibido durante las labores de rescate. “En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso”, escribió.

PUBLICIDAD

Antes de la confirmación, Patiño había hecho llamados públicos en repetidas oportunidades para obtener información sobre la ubicación de su padre, mientras él se mantenía al frente de la búsqueda en el edificio donde se encontraba al momento del sismo.

En el cierre de su publicación, el periodista añadió: “A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”.

Temas Relacionados

José Fernando PatiñoPeriodistaCuerpo de su padreTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Noche hoy, 11 de agosto: revisa los números ganadores del sorteo

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Sinuano Noche hoy, 11 de agosto: revisa los números ganadores del sorteo

Sorteo Chontico Noche hoy, martes 11 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Sorteo Chontico Noche hoy, martes 11 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

Super Astro Luna hoy 11 de agosto: revisa el número y signo ganador

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Super Astro Luna hoy 11 de agosto: revisa el número y signo ganador

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: van 190 muertos, pero rescataron a Daniela y llegaron los topos mexicanos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: van 190 muertos, pero rescataron a Daniela y llegaron los topos mexicanos

Otro milagro, rescataron con vida a Daniela Largo tras 36 horas bajo los escombros en Pereira después del terremoto de 7,4 en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella celebró el rescate de la mujer y afirmó que representa una noticia que brinda esperanza y motiva a continuar con los esfuerzos de recuperación

Otro milagro, rescataron con vida a Daniela Largo tras 36 horas bajo los escombros en Pereira después del terremoto de 7,4 en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

Habitantes de Rionegro grabaron un objeto volador minutos después del terremoto y los videos se viralizaron en redes: “Luces en el cielo”

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Deportes

Dayro Moreno expresó su preocupación por las consecuencias del terremoto en Manizales: “Empezar a ayudar a la gente”

Dayro Moreno expresó su preocupación por las consecuencias del terremoto en Manizales: “Empezar a ayudar a la gente”

Santa Fe anunció que donará un porcentaje del dinero de la boletería del partido ante River Plate para las víctimas del terremoto de Colombia

El estadio Hernán Ramírez Villegas presenta riesgo de colapso en varias paredes: autoridades recomiendan no transitar por los alrededores

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

Johan Mojica sería el sorpresivo fichaje de un equipo de la liga española: llegaría con nivel a la selección Colombia