Otro milagro, rescataron con vida a Daniela Largo tras 36 horas bajo los escombros en Pereira después del terremoto de 7,4 en Colombia

El rescate de la mujer de 32 años fue coordinado por los Bomberos de Bogotá luego de que estuviera 36 horas bajos los escombros en Pereira - crédito @BomberosBogota/X

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Después de un operativo de rescate que duró 36 horas, equipos de emergencia y bomberos salvaron a Daniela Largo Sánchez, de 32 años, quien permanecía atrapada bajo los escombros en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

El rescate, que fue grabado en video, mostró la coordinación entre los Bomberos de Bogotá, PONALSAR y los cuerpos de bomberos locales, quienes unieron esfuerzos para localizar y liberar a la mujer.

En el video se observa a los rescatistas excavando para localizar a la mujer, quien tenía cuatro placas de concreto encima. También se escucha a los bomberos pedirle a Daniela Largo que cierre los ojos antes de sacarla de los escombros.

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Después de un operativo de rescate que duró 36 horas, equipos de emergencia y bomberos salvaron a Daniela Largo Sánchez, de 32 años, quien permanecía atrapada bajo los escombros en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Juan David Duque/REUTERS

Cuando logran sacar a la mujer de 32 años con vida, los rescatistas y quienes se encontraban observando la situación celebraron. Daniela Largo fue puesta en una camilla y trasladada a una ambulancia, donde recibió las atenciones médicas necesarias.

Daniela Largo se encontraba en un edificio del centro de Pereira, en el departamento de Risaralda, cuando ocurrió el sismo. Su familia, en particular su madre, mantuvo la búsqueda hasta confirmar que estaba sepultada bajo los restos del inmueble.

El trabajo de los rescatistas, que se extendió por horas, permitió finalmente que Daniela fuera sacada con vida, en medio de una de las zonas más dañadas por el terremoto.

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el rescate de la mujer de 32 años y expresó su total confianza y apoyo a los rescatistas por la labor que realizaron.

“Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos (sic)”, indicó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella se pronunció tras el rescate de la mujer de 32 años y expresó su total confianza y apoyo a los rescatistas por la labor que realizaron - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario indicó que el operativo se extendió por siete horas y que el rescate de la mujer representa una noticia que brinda esperanza y motiva a continuar con los esfuerzos de recuperación.

“Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas de búsqueda. Una noticia que nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir creyendo (sic)”, precisó el jefe de Estado.

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Abelardo de la Espriella insistió en que confían los equipos de rescate que tienen a disposición para lograr más rescates en las zonas más afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4.

“Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida y puedan regresar a los brazos de sus familias (sic)”, aseveró.

En entrevista con Noticias Caracol, Luis Fernando, integrante del equipo de rescate de Bomberos de Bogotá, señaló que al detectarse señales de vida en el sector, comenzaron las labores de rescata.

“Estuvimos mucho rato trabajando allá, pero cuando dieron alertas de vida acá, entonces un grupo se quedó en ese primer lugar y nosotros nos desplazamos hacia este sitio”, afirmó.

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Daniela Largo en UCI

Luego de su rescate, se confirmó que Daniela Largo permanece bajo cuidados intensivos en el Hospital San Jorge de Pereira. Según explicó su padre, Julio César Largo, la joven fue ingresada en la UCI después de que el personal médico aplicó maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos para estabilizarla.

Según explicó su padre, Julio César Largo, la joven fue ingresada en la UCI después de que el personal médico aplicó maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos para estabilizarla - crédito Juan David Duque/REUTERS

Por otra parte, familiares de Violeta Guerrero, de 7 años, y su abuela Amparo Jaramillo, de 71, informaron que ambas fallecieron tras permanecer desaparecidas a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia. Al momento del sismo, se encontraban en el Conjunto Residencial Guadalupe, ubicado en la zona de Cuarto de la Legua, en Cali.

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El hallazgo se produjo luego de varias horas de labores de búsqueda en las que participaron allegados y equipos de socorro, quienes mantuvieron la esperanza de encontrarlas con vida. La familia compartió la noticia a través de sus redes sociales y expresó su gratitud por el apoyo recibido durante el proceso.