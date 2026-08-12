Julián Pinilla, “El chico de la ruana”, puso a disposición tres camiones y una tractomula para llevar ayudas al Chocó: así puede donar

El creador Julián Pinilla convierte su restaurante en centro de acopio tras el terremoto en Colombia - crédito @julianpinillaa/IG

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La tragedia que dejó el terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia provocó una movilización de ciudadanos, organizaciones, artistas y creadores de contenido que comenzaron a buscar alternativas para llevar ayuda a las comunidades más afectadas.

Entre quienes decidieron involucrarse directamente se encuentra Julián Pinilla, conocido en las redes sociales como ‘El chico de la ruana’, su contenido de solidaridad y su restaurante temático La Tierrita del Berriondo.

El creador de contenido anunció que su establecimiento, ubicado en Bogotá, funcionará por estos días como centro de acopio para recibir las donaciones que serán trasladadas posteriormente hacia los territorios que requieren asistencia. Además, aseguró que consiguió tres camiones para transportar los elementos recolectados y posteriormente reveló que también cuentan con una tractomula con capacidad de 35 toneladas.

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“Después de todo lo que pasó con el temblor de este 10 de agosto, Colombia nos necesita unidos. Por eso la Tierrita del Berriondo se convierte en un centro de acopio para poder recibir toditicas las ayudas que puedan llegar. Nos hemos unido con varios creadores y empresas y en este momento tenemos tres camiones disponibles para que estas ayudas lleguen lo más pronto posible”, explicó Pinilla.

La campaña de ayuda coordinada por Julián Pinilla suma una tractomula de 35 toneladas para llevar donaciones - crédito @julianpinillaa/IG

La iniciativa cuenta con la participación de otros creadores, entre ellos Don Oráculo y Camilo Arévalo, además de empresas y personas que se han ido sumando a la campaña. El objetivo es reunir suficientes suministros para llenar los vehículos y trasladarlos a las comunidades damnificadas.

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Julián Pinilla pidió no olvidar al Chocó

Aunque distintas zonas del país resultaron afectadas por el movimiento telúrico, el creador hizo especial énfasis en la situación que atraviesan las comunidades del Chocó y Buenaventura, razón por la que su llamado busca que la atención de los ciudadanos también se concentre en esos territorios donde las condiciones de acceso y comunicación pueden dificultar la llegada de ayuda.

“Oigan, qué bonitico como Colombia está unida en las emergencias que están pasando. Chocó nos necesita, Pereira, Manizales, absolutamente todos y necesitamos un país unido que esté haciendo sus donaciones, que esté haciendo más viral todo el tema de lo que está pasando”, manifestó.

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Pinilla explicó que una de las razones para convertir su restaurante en centro de acopio es tener un mayor control sobre los elementos recibidos y facilitar posteriormente su traslado a las zonas que los necesitan.

Así es la iniciativa para llenar tres camiones con ayudas dirigida por Julián Pinilla - crédito @julianpinillaa/IG

“Ahorita hicimos que la Tierrita del Berrio se convirtiera en centro de acopio, precisamente para que nosotros estemos seguros de que las donaciones están llegando a quienes lo necesitan. Y para eso tenemos tres camiones que vamos a intentar llenarlos”, agregó.

Posteriormente, el creador anunció que la operación logística también cuenta con una tractomula de 35 toneladas, con la intención de ampliar considerablemente la cantidad de elementos que podrán ser transportados.

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“También tenemos un tractomula de 35 toneladas para llenar con ustedes”, señaló como parte de la convocatoria para quienes quieran aportar a la emergencia.

¿Dónde se pueden llevar las donaciones?

Las personas que se encuentren en Bogotá pueden llevar directamente sus ayudas a La Tierrita del Berriondo, ubicada en la carrera 3 #12C-18, en el sector de La Candelaria. El centro de acopio estará recibiendo donaciones entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Julián Pinilla informó que la recolección de ayudas cuenta con tres camiones y una tractomula de 35 toneladas para transportar donaciones a las zonas damnificadas - crédito Gobernación de Cundinamarca / API

La campaña también habilitó alternativas para quienes se encuentran en otras ciudades del país y desean contribuir económicamente. De acuerdo con la información compartida por Pinilla, los aportes pueden realizarse a través de laruanasolidaria.com, además de la opción de donar mediante Nequi: 3133860673 y la llave @3133860673.

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“Y ya si su mercé está muy lejos y no sabe cómo ayudar, nosotros tenemos disponible un canal que se llama La Ruana Solidaria. Todas esas donaciones las manejamos nosotros directamente y va a ser para comprar lo que necesitemos para poder seguir llevando y llenando esos camiones”, explicó.

El creador también recordó que existen otras organizaciones oficiales y entidades humanitarias que están recibiendo ayuda, por lo que invitó a los ciudadanos a escoger canales confiables para realizar sus aportes.

“También están más entes, el Banco de Alimentos, también está la Cruz Roja. Solo necesitamos que usted también ponga su granito de arena”, añadió.

Julián Pinilla afirmó que coordinará directamente la entrega de las ayudas y recordó que también reciben donaciones entidades como el Banco de Alimentos y la Cruz Roja - crédito @julianpinillaa/IG

¿Qué elementos se están necesitando?

La campaña de recolección contempla diferentes tipos de productos destinados tanto a las personas afectadas como a las labores de atención y recuperación en las zonas damnificadas.

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Entre los elementos solicitados se encuentran:

Insumos médicos.

Alimentos para personas y mascotas.

Implementos de protección.

Indumentaria para excavación.

Cajas de cartón.

Sacos de lona.

Botas de construcción.

Productos de higiene personal.

Elementos de hidratación.

La convocatoria también pone el foco en Buenaventura, territorio que, según el mensaje difundido por la iniciativa, requiere apoyo y suministros. Pinilla aseguró que asumirá personalmente parte de la coordinación para que las ayudas recolectadas puedan llegar a las familias y ciudades que más las necesitan.

“Yo mismo me encargaré de que todo lo que recojamos llegue a las ciudades y familias que más lo necesitan”, afirmó el creador.