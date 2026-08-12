Habló el CEO de empresa en Medellín señalada de no dejar evacuar a sus trabajadores en medio del terremoto: “Han hecho un trabajo incríble”

El expresidente Gustavo Petro compartió el video que se hizo viral en redes sociales el lunes 10 de agosto de 2026, y que se presentó en la sede de Colombia de la empresa Blackstone Medical Services - crédito @petrogustavo/X

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La empresa Blackstone Medical Services, con sede en el área metropolitana de Medellín, enfrenta críticas en redes sociales y de figuras políticas luego de que un video mostrara a un directivo advirtiendo a sus empleados sobre posibles sanciones por abandonar sus puestos durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

Sumado a lo anterior, se conocieron declaraciones del diretcor ejecutivo (CEO) de la compañía, Vick Tipnes, luego de la emergencia que ha dejado más de 190 fallecidos, y cuyo caso se viralizó en redes sociales, acerca del manejo de protocolos empresariales ante desastres naturales y la responsabilidad de los empleadores frente a la seguridad de su personal.

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El incidente se viralizó cuando circuló un video en el que un jefe de grupo dentro de Blackstone Medical Services Colombia, y con sede en Medellín, indicó: “Ya les dije cuál es mi posición, y es que esperemos, si algo pasa yo seré el primero en decirles, vámonos, porque yo también me voy a ir, porque mi hija está en el jardín”.

Este mensaje, interpretado como una advertencia de consecuencias laborales por evacuar sin autorización expresa, generó malestar entre los trabajadores y fue replicado en plataformas digitales, al punto que el expresidente Gustavo Petro y el exministro de Trabajo Antonio Sanguino replicaron el caso.

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Las respuestas por parte del dueño del dueño de la empresa norteamericana con sede en Medellín

Declaraciones del CEO de la empresa Blackstone Medical Services Vick Tipnes - crédito LinkedIn

La noche del mismo lunes 10 de agosto se difundió un video en X en el que se observa a Tipnes realizando unas declaraciones sobre lo ocurrido en Medellín.

“Chicos, solo quería dar las gracias al centro comercial Mayorca por haber gestionado tan bien este asunto del terremoto de Medellín, donde se encuentran muchos de nuestros empleados, ocurrió a las 7:30 de esta mañana. Y, por suerte, no abrimos nuestras oficinas hasta (sobre) las nueve. Así que la mayoría de nuestros empleados, el 90%, ni siquiera estaban en el edificio”, inicia su intervención el empresario.

Sobre los empleados que se encontraban en la sede de la empresa norteamericana en Medellín, Tipnes dijo que “los pocos que estaban allí fueron evacuados, y nos ayudaron muchísimo con eso”, para detallar luego que “sobre las 9:30 de esta mañana (lunes 10 de agosto), sus inspectores nos dieron luz verde para volver al edificio y retomar el trabajo”.

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No obstante, en el video se adjuntó una copia de lo que sería un correo institucional en el que se señala que ese día sí estaba operando la compañía.

Al final, el dueño de la empresa felicitó a sus empleados que coordinaron las acciones que abrieron la polémica en Colombia.

“Ustedes han hecho un trabajo increíble, así que me quito el sombrero ante (...) y los responsables allí en Medellín”, cerró Tipnes, que en el cierre de sus palabras precisó que ”las zonas más extensas que quedaron devastadas no estaban en Medellín, sino en los alrededores de Medellín, son realmente las que necesitan mucha ayuda”.

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El CEO de la empresa norteamericana compartió una publicación en su cuenta de LinkedIn con una parte de la versión que se maneja desde la compañía sobre lo que pasó con un grupo de empleados de la sede de Blackstone Medical Services, en Sabaneta - crédito LinkedIn

Mientras que el segunda pronunciamiento que hizo el hombre de negocios estadounidense fue por medio de su cuenta en la red social LinkedIn el martes 11 de agosto, un día después de que se conoció el primer video en redes sociales (mismo que compartió Petro).

Allí, Tipnes compartió un video acompañado de las palabras: “La verdad absoluta: hay tres tipos de personas: las que ven, las que ven cuando se les muestra algo y las que no ven (The Real Truth - There are three types of people: Those who can see, Those who see when shown and those who can’t see)”.

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En la grabación que dura menos de un minuto, uno de los funcionarios de la empresa en Colombia brindó una declaración que se corta al final.

“En ocasión del video que se está difundiendo, me gustaría, a grosso modo, explicarles cómo ocurrió la evacuación una vez que se presentó este acontecimiento. Experimentamos el sismo, nos dirigimos de manera ordenada al parqueadero B11 de las instalaciones y una vez que verificamos que era posible y era seguro bajar las escaleras de emergencia, proseguimos a bajar”, señaló el empleado.

Este fue el video que compartió en su publicación vía LinkedIn el director ejecutivo (CEO) de la empresa norteamericana Blackstone Medical Services, Vick Tipnes, sobre el caso que se viralizó en redes sociales el 10 de agosto de 2026, tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia - crédito Vick Tipnes / LinkedIn

Las reacciones del expresidente Petro y el exministro de Trabajo Sanguino

A raíz de la publicación, el expresidente Gustavo Petro y el exministro de Trabajo Antonio Sanguino se unieron al rechazo a la postura de la empresa.

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Petro publicó en la red social X un mensaje el martes 11 de agosto en el precisó: “Trabajadores y trabajadoras hermosas de Colombia hay que unirse en las formas de la ayuda popular”, y compartió el video de uno de los coordinadores hablando a los empleados que estaba en la sede, ubicada en Sabaneta.

Petro se sumó a los cuestionamientos que hicieron varios usuarios en redes sociales - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, Sanguino dirigió un mensaje a la ministra de Trabajo designada por Abelardo de la Espriella, Natalia López, solicitando una intervención del Ministerio de Trabajo y asistencia inmediata para los empleados, en su mayoría jóvenes.

“Ministra @nlopezfuentes, continúan las amenazas contra las y los trabajadores de Blackstone Medical Services en Medellín. Ahora anuncian medidas disciplinarias contra quienes denunciaron lo ocurrido y califican de ‘falta de profesionalismo’ evacuar durante un terremoto de 7,4”, dijo el exfuncionario de la administración Petro.

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La reacción de los trabajadores ante la postura del empleador incluyó denuncias por abuso laboral y presión durante la emergencia.

El exministro de Trabajo Antonio Sanguino le hizo la petición a la líder de la cartera designada por Abelardo de la Espriella que investigue a fondo el caso que se presentó en Medellín - crédito @AntonioSanguino/X

En la grabación, el directivo aseveró: “Yo no les voy a dar la orden de que se vayan, el que se quiera ir, se va, pero si no pasa nada hoy, ustedes tendrán que responder por abandono de puesto el día de hoy”.

Las declaraciones generaron un debate sobre el alcance de las obligaciones contractuales en situaciones de riesgo.

En respuesta a los reclamos, la empresa Blackstone Medical Services Colombia publicó un comentario en el que defendió su postura y anunció el reporte de “comentarios maliciosos” sobre el video.

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“Los empleados tienen la obligación de cumplir con su trabajo, tal cual se les especificó en el contrato. Cualquier evento aparte de la empresa no constituye una excusa válida para realizar work avoidance (evasión laboral) en la línea”, refiere otro de los comentarios a modo de respuesta. Además, la empresa reiteró que no tolerará “falta de profesionalismo” y advirtió sobre posibles medidas disciplinarias contra quienes difundieron información sobre el caso.

Según información de su perfil en LinkedIn, Blackstone Medical Services se especializa en el diagnóstico de la apnea del sueño, opera en Estados Unidos y dispone de una oficina de atención y soporte en en el departamento de Antioquia.