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Denuncian saqueos en Cali y Pereira en medio de las operaciones de rescate de víctimas tras el terremoto en Colombia

Vecinos reportaron la presencia de delincuentes que aprovecharon la confusión para cometer hurtos, generando indignación y un fuerte rechazo en redes sociales

Emergencia en Pereira: temblor, angustia y repudio social ante los robos - crédito @ColombiaOscura/X

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El lunes 10 de agosto de 2026, un potente temblor de 7,4 grados sacudió a Colombia, dejando escenas de angustia en todo el país, especialmente en regiones como Cali, Pereira, Armenia y Quibdó.

Muchas viviendas y comercios sufrieron daños estructurales mientras cientos de personas permanecieron en las calles en busca de seguridad.

Desde el primer momento, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y reportaron afectaciones en barrios vulnerables, donde la incertidumbre se apoderó de todos los colombianos. Hasta el momento, van 202 muertos en todo el territorio y más de 1.600 heridos.

Mientras los organismos de socorro atendían la contingencia, se conocieron denuncias sobre robos en áreas golpeadas por el temblor. Residentes expresaron su indignación tras detectar a sujetos que, aprovechando el caos, intentaron sustraer pertenencias de vehículos y viviendas. “No tienen nada de misericordia”, opinó un usuario en redes sociales, quien además exigió acciones contundentes contra los responsables.

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Robos durante la emergencia: denuncias tras el terremoto en Pereira - crédito @ColombiaOscura/X
Robos durante la emergencia: denuncias tras el terremoto en Pereira - crédito @ColombiaOscura/X

Uno de los videos mas virales difundidos en la red social X muestra a un hombre dentro de un automóvil estacionado. Varios vecinos cuando lo descubrieron e inmediatamente lo sacaron del vehículo, generando reacciones de rechazo entre quienes presenciaron el incidente. La grabación se viralizó, acompañada de mensajes que exigieron medidas ejemplares contra los delincuentes.

“Correcto momento para darle de baja a unas rata asquerosa de esas y pasarlo como víctima del terremoto”, escribió un usuario, subrayando el nivel de frustración por la situación.

Otro comentario señaló que, en medio de emergencias como la vivida, “se lo hace pasar por muerte por el terremoto” si atrapan a un ladrón. Las opiniones circularon rápidamente y evidenciaron la tensión social.

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Algunos mensajes politizaron el hecho, responsabilizando a simpatizantes de fuerzas políticas. “Esos son los desagradables petristas caleños. Roban, vándalos, y le tiran piedras al Alcalde. Ser petrista es tener una condición mental enferma”, publicó otro usuario, lo que reflejó cómo la emergencia también abrió espacio para acusaciones y enfrentamientos ideológicos.

Pereira: angustia y delitos tras el fuerte sismo del 10 de agosto - crédito @ColombiaOscura/X
Pereira: angustia y delitos tras el fuerte sismo del 10 de agosto - crédito @ColombiaOscura/X

Hasta las alcancías se estarían llevando: denuncian robos en medio de rescates por terremoto en Cali

Mientras los equipos de socorro y voluntarios continúan las labores de búsqueda, han surgido denuncias sobre supuestos robos en las zonas más afectadas.

Un video difundido en redes sociales por el creador de contenido vallecaucano Juan Felipe Marín muestra a varias personas retirando objetos, incluidas alcancías llenas de monedas, de una de las áreas golpeadas por el desastre. El material audiovisual se viralizó y generó rechazo, pues evidencia cómo, en medio de la emergencia, algunos intentan apropiarse de bienes entre los escombros.

“Hasta las alcancías se estarían llevando”, denunció un usuario tras ver las imágenes. Otros comentarios lamentaban que “mientras rescatistas y familias buscan sobrevivientes, hay quienes solo piensan en robar”.

Las imágenes no permiten establecer la identidad de quienes aparecen llevándose los objetos ni confirmar detenciones o judicializaciones, por lo que el hecho se mantiene como denuncia en investigación, según reportes periodísticos.

Informes adicionales han documentado alertas similares en diferentes puntos de la ciudad. Vecinos y afectados advierten sobre personas que, aprovechando el caos, buscan sustraer pertenencias durante las evacuaciones o entre los restos de edificios derrumbados.

Las autoridades han insistido en la importancia de reportar cualquier hecho sospechoso y reforzaron la vigilancia en zonas críticas.

Ladrones aprovechan el desastre del sismo para cometer sus fechorías - crédito @elborre_escarlataa/TikTok
Ladrones aprovechan el desastre del sismo para cometer sus fechorías - crédito @elborre_escarlataa/TikTok

Ejército refuerza la seguridad en Cali con 1.400 uniformados tras el terremoto

Debido a las situaciones de saqueo que se han venido presentando por lo del terremoto, el gobierno decidió militarizar 40 zonas estratégicas en Cali, donde mil efectivos del Ejército Nacional patrullan constantemente. Además, el despliegue fue fortalecido con 400 soldados adicionales enviados tras la reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde Alejandro Eder.

El objetivo principal es evitar saqueos, proteger a los habitantes y mantener el orden en medio de la crisis. Paralelamente, brigadas de rescate intensifican sus operaciones en los sectores más afectados, removiendo escombros y buscando sobrevivientes.

De igual manera, las labores continúan enfocadas en salvar vidas y brindar apoyo a las familias que lo perdieron todo por el terremoto.

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