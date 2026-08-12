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De la Espriella anunció alivios y subsidios tras emergencia en el Eje Cafetero por el terremoto: detalló plan de choque para educación y vivienda

El jefe de Estado, que estuvo de visita en Armenia, una de las cinco ciudades más afectadas por el fuerte movimiento telúrico, confirmó algunas de las disposiciones para atender a los damnificados

Desde la Gobernación del Quindío, el presidente anunció la declaratoria de emergencia nacional para atender la tragedia que afecta a la región y aseguró que el Gobierno está comprometido en implementar las acciones necesarias para contener la situación - crédito suministrado a Infobae Colombia
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La emergencia nacional declarada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del 10 de agosto de 2026 obligó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a tomar una serie de medidas para atender a los damnificados. El suceso ya deja, según el más reciente reporte, cerca de 190 víctimas mortales y 1.679 heridos, de acuerdo con el reporte de Asocapitales.

Tras su visita a Armenia (Quindío), el jefe de Estado ordenó a su gabinete emprender acciones de apoyo para las familias afectadas, en una intervención en la que detalló los primeros pasos del plan de contingencia. Las determinaciones incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de reubicación y un programa especial de educación virtual para estudiantes, tras los daños causados a la infraestructura.

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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, anunció que el Gobierno aplazará por un mes el pago del impuesto de renta para personas naturales, debido a la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto - crédito Congreso de la República

“Vamos a establecer junto al Ministerio de Educación un plan de choque para el mecanismo de educación virtual, tal cual se hizo en la pandemia, porque no nos queda de otra mientras recuperamos esa infraestructura, pero lo vamos a hacer”, indicó el mandatario, que remarcó que la prioridad inmediata es restablecer la continuidad académica sin exponer a los alumnos a riesgos adicionales.

Y es que la situación en el sector educativo es crítica, pues más de 880 instituciones educativas presentan algún tipo de afectación, lo que llevó a la adopción de este modelo.

Del mismo modo, el presidente instruyó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a determinar cuántas familias resultaron damnificadas para proporcionarles un alivio económico que les permita, al menos durante los primeros tres meses, asumir el costo de un arriendo.

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Abelardo de la Espriella explicó los alcances de la declaratoria de emergencia nacional

La medida tomada por el Ejecutivo habilita la puesta en marcha de nuevas acciones administrativas y presupuestarias. “Como saben, se ha decretado la declaratoria de emergencia nacional. Eso nos va a permitir, en el marco de la ley, hacer y realizar ciertas actuaciones para contener esta tragedia”, puntualizó De la Espriella desde Armenia, a la que llegó tras su presencia en Pereira y Manizales.

El Ejército Nacional de Colombia movilizó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali - crédito MinDefensa
El Ejército Nacional de Colombia movilizó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali - crédito MinDefensa

En ese orden de ideas, el jefe de Estado reafirmó que se adelantará, en primer lugar, un censo para determinar los afectados. “Todas esas personas recibirán un alivio y es que no tendrán que pagar por tres meses los servicios públicos. El Gobierno nacional va a responder”, indicó el gobernante.

En materia de vivienda, las autoridades anunciaron subsidios de arrendamiento y la ejecución de un plan de reconstrucción. “Con respecto a las personas que sufrieron averías en sus viviendas, tan pronto se haga la caracterización, vamos a empezar a intervenir”, remarcó De la Espriella, que indicó que junto con el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis, lanzará un proyecto habitacional.

De acuerdo con lo expresado en el Puesto de Mando Unificado (PMU), la intención es lanzar una iniciativa para que los damnificados puedan acceder a través de subsidios.

La rápida reacción de una madre y su hijo impidió que el deslizamiento de tierra registrado en la madrugada en Cajamarca cobrara vidas. Mientras la familia lograba evacuar segundos antes del colapso total de su vivienda, el evento obligó a restringir el paso por la Ruta Nacional 4003 a un solo carril, generando congestión y alarma entre los conductores que cruzan este estratégico corredor hacia Armenia - crédito Alcaldía de Cajamarca Facebook

Por otro lado, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó sobre la coordinación de la ayuda internacional y la puesta en marcha de un puesto de mando de cooperación liderado por el canciller Omar Bula Escobar, luego de confirmar que ya se establecieron las primeras reuniones con Naciones Unidas y países que han ofrecido asistencia ante lo sucedido en el país.

En ese sentido, un número importante de representantes extranjeros han dispuesto su voluntad para el envío de rescatistas e insumos para apoyar las labores en curso: entre ellos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un plan de contingencia que incluye el monitoreo permanente en la región y la atención primaria a medida de que avance el registro de damnificados y la entrega de apoyos.

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