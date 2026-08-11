Temblor en Colombia: así funcionan los seguros de vivienda contra sismos en el país, cómo se puede cobrar la póliza

Por ahora, el terremoto del 10 de agosto en Colombia de magnitud 7,4 deja 132 muertos y 570 heridos - crédito Leonardo Castañeda/EFE

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El terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia abrió una segunda urgencia para millones de familias: definir quién pagará la reparación o reconstrucción de las viviendas afectadas.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros; a mediodía, el balance preliminar reportaba 132 fallecidos, 570 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados.

Así las cosas, la persona que tenga una vivienda afectada por el sismo podrá reclamar si cuenta con una póliza que incluya cobertura por terremoto, o si le aplica un seguro de vivienda nueva o de copropiedad en los términos del contrato. Si no existe esa protección, el propietario deberá asumir los gastos; además, la reclamación exige avisar cuanto antes a la aseguradora, aportar pruebas y cumplir las condiciones pactadas.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la emergencia nacional. La prioridad sigue centrada en rescatar a personas atrapadas bajo los escombros y en las inspecciones técnicas para definir qué inmuebles podrán volver a ocuparse y cuáles deberán demolerse.

El presidente de la República confirmó que ya se han dispuesto los recursos económicos inmediatos y la ayuda humanitaria para respaldar a las más de 1.400 familias y personas damnificadas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Qué pasa si la vivienda afectada tiene o no tiene seguro

Para los reclamos ante las afectaciones se debe tener en cuenta qué tipo de inmueble se tiene y la etapa en que se encuentra. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, Daniel Amado Murillo, explicó a Valora Analitik que “los seguros en este caso, pues hay que tener presente que las viviendas nuevas cuentan con un seguro de un año y los conjuntos nuevos hasta un máximo de diez años. Si están dentro de este término, podrán hacer aplicable la póliza”.

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Agregó que en edificios y conjuntos residenciales suele existir una póliza contratada por la copropiedad para proteger fachadas, cubiertas y otras áreas comunes. Eso no significa que todo el apartamento quede cubierto de forma automática.

Murillo advirtió que la situación cambia cuando el daño se concentra en el interior de una vivienda sin seguro individual. “Si usted lastimosamente llega a tener una afectación en su vivienda y no cuenta con un seguro de vivienda, más allá del que ofrezca su copropiedad, tendrá que acogerse a este para recibir el deducible correspondiente y, si no existe esa protección, le tocará asumir directamente los gastos derivados de la afectación de su inmueble”, señaló al medio.

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Por su parte, desde Colmena Seguros se precisó a Portafolio que el seguro de copropiedad “no protege la totalidad del apartamento ni los bienes que se encuentran dentro de él, ya que normalmente está orientado a los bienes comunes”. Según el medio, esa cobertura tiene alta presencia en inmuebles financiados con créditos hipotecarios, propiedades horizontales y empresas.

Qué daños cubren las pólizas por terremoto

Según el vicepresidente de Desarrollo y Gestión de Producto de Colmena Seguros, Santiago Lozano, sus pólizas “brindan protección frente a los daños materiales” que un evento de este tipo cause sobre “viviendas, edificaciones, contenidos y demás bienes asegurados”.

Las pólizas de seguro cubren pérdidas materiales - crédito Colprensa

Lozano detalló el alcance de esa protección en la estructura y en los acabados. “La cobertura puede proteger la edificación frente afectaciones estructurales en elementos como columnas, vigas, placas, muros estructurales y cubiertas, así como daños en elementos no estructurales, entre ellos paredes, pisos, techos, enchapes, instalaciones y acabados”, afirmó.

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Asimismo, explicó que el alcance depende del producto contratado. “De acuerdo con el producto contratado, la protección también puede extenderse a los contenidos del hogar, como muebles, electrodomésticos, equipos y otros bienes de uso familiar. Adicionalmente, ante daños de mayor magnitud, las pólizas pueden contemplar gastos asociados a la atención del siniestro, como remoción de escombros, demolición y otras acciones”, indicó.

En el caso de Zurich Colombia, informó que sus coberturas protegen los bienes asegurados frente a “los daños materiales ocasionados por fenómenos y sus efectos directos”.

La aseguradora citó entre los daños típicos:

Agrietamientos

Desprendimientos de enchapes en pisos y fachadas

Caída de acabados como cielo raso.

Zurich contempla pólizas de daños materiales y de pérdida de ingresos por interrupción del negocio con cobertura para terremoto, temblor, tsunami o erupción volcánica, siempre que el riesgo no esté excluido del contrato. Para viviendas, el amparo opcional cubre los bienes descritos en el certificado del seguro frente a terremotos, temblores, erupciones volcánicas, maremotos y tsunamis.

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Anotó que, en microempresas, la protección puede incluir maquinaria, equipos, mercancías y otros bienes asegurados afectados por estos fenómenos. También puede reconocer remoción de escombros, preservación de bienes o acciones necesarias para impedir que el daño aumente.

Cómo reclamar el seguro tras el terremoto

El primer paso llega después de asegurar la vida y la integridad de quienes estaban en la edificación. Lozano dijo a Portafolio que “el asegurado debe reportar el evento a la compañía de seguros lo antes posible” y añadió que “no es necesario esperar a tener completamente cuantificada la pérdida para realizar el aviso inicial”.

Manizales, Pereira y Cali están entre las ciudades de mayores afectaciones del terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Juan Augusto Cardona/EFE

Detalló que ese aviso puede tramitarse por la página web de la aseguradora o por sus líneas de atención. La recomendación apunta a abrir el caso de inmediato y dejar para después la cuantificación completa de los daños.

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En el caso de Zurich Colombia, la empresa exige:

Tomar medidas para impedir que el daño se extienda o se agrave.

Evidencia fotográfica y en video.

Un inventario preliminar de pérdidas en bienes muebles e inmuebles.

Datos de contacto para acelerar la comunicación.

Zurich recomienda no alterar de manera innecesaria la escena antes de la inspección técnica, salvo cuando sea indispensable para proteger la vida o evitar un daño mayor. La compañía también plantea conservar la documentación relacionada con el inmueble y la póliza.

Para las microempresas existe un plazo específico. La notificación del siniestro debe presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes al momento en que el asegurado conozca la ocurrencia del evento.

Después de esa etapa, la aseguradora revisa si el siniestro cumple las condiciones pactadas. Si procede, la indemnización puede darse mediante pago, reparación, reposición o reconstrucción de los bienes asegurados.

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Qué ofrecen las empresas y los bancos

Hat varias alternativas de cobertura disponibles en el mercado. Entre ellas están las siguientes;

Mapfre: aparecen dos productos de vivienda: Hogar trébol y Hogar plus. El seguro Hogar trébol está dirigido a propietarios o arrendatarios y cubre incendios, terremotos, robos y responsabilidad civil, además de asistencia en el hogar para emergencias. Hogar plus incluye lo anterior y suma coberturas por daños por agua, vandalismo y protección para joyas u objetos de alto valor.

Seguros Bolívar: existe un seguro contra fenómenos naturales que cubre incendio, terremoto, erupción volcánica, motín, asonada, conmoción civil o popular, actos malintencionados de terceros, daños por agua y huelga. No cubre daños a bienes fuera de los predios asegurados ni a bienes o predios que no se hayan reportado en el seguro.

Fondo Nacional del Ahorro (FNA): ofrece una póliza para daños en los bienes determinados, reparaciones, averías y otros riesgos por incendio, terremoto y actos malintencionados de terceros, entre otros. La entidad afirmó: “esta póliza ampara a todos los beneficiarios de crédito de vivienda otorgado por el Fondo Nacional del Ahorro, cubriendo los daños materiales ocasionados a la vivienda por incendio, terremoto, actos malintencionados de terceros y otros riesgos establecidos en la póliza, incluyendo los costos de reparación y reconstrucción”.

Banco de Occidente: la oferta corresponde a la póliza deudor de Incendio y Terremotos de Seguros Alfa. Ese producto incluye incendio y/o rayo, explosión, daños por agua, anegación, fenómenos naturales como terremoto, vientos huracanados, granizo, temblor, avalanchas, erupción volcánica, vientos fuertes y maremoto para zonas costeras.

El objetivo del FNA es administrar las cesantías y fomentar el ahorro voluntario de los colombianos para facilitarles el acceso a créditos de vivienda y educación - crédito FNA

La cobertura extendida de esa póliza también incluye:

Avalanchas.

Crecientes.

Motines.

Terrorismo.

Actos malintencionados de terceros.

Asonada.

Conmoción civil y popular.

Huelgas.

Explosiones de aparatos generadores de vapor.

Gastos de extinción del siniestro y honorarios profesionales.

Entre los amparos figura además una responsabilidad civil extracontractual de $300 millones por riesgo.

Antes de contratar o reclamar, las compañías recomiendan revisar si el amparo por terremoto aparece de forma expresa en la póliza, además de los deducibles, exclusiones, ubicación del inmueble y valor asegurado. Zurich también recomienda mantener actualizados los datos del inmueble o negocio para que la reclamación sea más ágil y para que la suma asegurada siga ajustada al costo real de reconstrucción.