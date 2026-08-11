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Así fue como una veterinaria de Medellín evacuó a los animales durante el terremoto: no hubo heridos

Las imágenes difundidas en redes sociales multiplicaron los reportes de evacuaciones tras el sismo del lunes 10 de agosto, incluido un registro de una clínica para mascotas en la capital antioqueña captado por cámaras de seguridad

La cámara de seguridad mostró a las profesionales correr al consultorio para sacar a los animales - crédito CimeVet

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Las imágenes de la evacuación en una veterinaria de Medellín tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto fueron divulgadas en las redes sociales, en el que se mostró una escena donde el instinto profesional y el cariño por los animales se unieron en un momento crítico.

Mientras el país procesaba las consecuencias del fuerte sismo, el video difundido por la propia veterinaria CimeVet en su cuenta de Instagram ofreció un vistazo a la reacción inmediata de su equipo.

En las imágenes se observa a las profesionales corriendo hacia los consultorios y tomando a los animales, sin importar su tamaño o condición, para ponerlos a salvo.

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Durante el temblor, el equipo veterinario priorizó la seguridad de los animales hospitalizados, demostrando que en situaciones de emergencia, los protocolos pueden salvar vidas humanas y también las de los animales de compañía.

Una veterinaria de Medellín publicó en Instagram un video de la evacuación durante el sismo - crédito Captura video
Una veterinaria de Medellín publicó en Instagram un video de la evacuación durante el sismo - crédito Captura video

La rápida reacción del personal fue reconocida no solo por los clientes, sino también por miles de personas que compartieron el video y dejaron mensajes de apoyo.

En los comentarios, usuarios destacaron cómo uno de los pacientes fue envuelto en una cobija para protegerlo. Este gesto, repetido en varios mensajes, destacó la percepción de que “este tipo de actuaciones evidencia la calidad del personal que trabaja allí, así como el amor por estos gatos o perros que hacen parte de muchas familias antioqueñas”.

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Reacción del equipo veterinario y mensajes en redes sociales

“Gracias a todo el equipo que reaccionó de manera oportuna con los pacientes hospitalizados que son nuestra prioridad. Afortunadamente, todos estamos bien y lamentamos profundamente las pérdidas de ciudades vecinas”, publicó la veterinaria en su cuenta oficial, acompañando el video de la evacuación.

El material viralizado incluye una frase que se repite en los comentarios y en las propias imágenes de la cámara de seguridad: “Ninguno se queda atrás”; “¿Se imaginan los dueños de esos animalitos? A mí no me alcanzaría la vida para agradecerles 😢”; “Amor, vocación, valentía, conciencia, empatía, profesionales… wow ❤️, mis respetos y admiración total! Bendiciones infinitas 🙏🏼🐾❤️. “Si no saben que es el amor, VEAN ESTE VIDEO MIL VECES HASTA QUE LO ENTIENDAN. ❤️“; ”¡En clínicas como estas, yo pagaría todo mi dinero sin lugar a duda! Un lugar donde traten a tus hijos con respeto y amor .. ¡Ahí es!!!!! “No me imagino la angustia de sus dueños 😢, pero ustedes arriesgaron sus vidas por ellos y que estén a salvo ❤️🙌. Que Diosito los bendiga siempre, gracias por todo🙌❤️“.

El personal evacuó a los animales que estaban en el consultorio durante la emergencia en Medellín - crédito Captura de video
El personal evacuó a los animales que estaban en el consultorio durante la emergencia en Medellín - crédito Captura de video

Para muchas familias en Medellín, los animales domésticos son considerados un miembro más, por lo que la actuación del equipo veterinario ha sido motivo de reconocimiento. La solidaridad y la capacidad de respuesta en situaciones inesperadas como un terremoto se convirtieron en temas centrales de conversación.

En la mañana del martes 11 de agosto, la veterinaria usó sus redes sociales para agradecer los comentarios tan buenos en medio de la emergencia. A través de un video en su cuenta de Instagram escribieron: “Gracias por tantos mensajes llenos de amor 💙. Y un abrazo fuerte a las personas damnificadas en este terremoto ❤️‍🩹“.

Durante las imágenes se escuchó decir: “Hoy, en medio de tanto caos, de tantas malas noticias, nos despertamos con nuestras redes inundadas de amor. Nosotros realmente hicimos lo que hacemos siempre: pensar y actuar en pro de nuestros pacientes, pero ustedes convirtieron eso en algo supergrande. Agradecemos de corazón esos miles y miles de mensajes llenos de amor. Ver todo ese amor y apoyo significa muchísimo para nosotros. Afortunadamente, nuestros pacientes, nuestro personal, todo nuestro equipo, nuestras instalaciones están bien. Aunque sabemos que no todos corrieron con la misma suerte. Así que les enviamos de corazón un abrazo enorme a todos los damnificados en las ciudades vecinas”.

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