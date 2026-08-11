Papa León XIV expresó su pesar por el terremoto en Colombia: “Profundamente entristecido”

El papa León XIV expresó su solidaridad con las víctimas y familias afectadas por la emergencia en Colombia - crédito Reuters

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El papa León XIV expresó su profundo pesar por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y dejó al menos 180 personas fallecidas, según el más reciente balance entregado por las autoridades locales.

En un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y dirigido a monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el pontífice manifestó su cercanía con las personas afectadas por la tragedia.

León XIV aseguró sus oraciones por el descanso eterno de quienes perdieron la vida y pidió por la pronta recuperación de los heridos y damnificados. Asimismo, transmitió sus condolencias a las familias que enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

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“El Santo Padre, profundamente entristecido al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente a varias zonas de Colombia... ofrece oraciones por el descanso eterno de los fallecidos y eleva sus plegarias al Señor por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia”, señala el mensaje.

Equipos de emergencia trabajan entre los escombros de las edificaciones afectadas por el terremoto que sacudió varias regiones de Colombia - crédito Reuters

El Papa también expresó su gratitud hacia quienes participan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia, destacando la dedicación de los equipos que trabajan para atender a las comunidades afectadas.

Papa pide fortaleza y esperanza para Colombia

En su mensaje, León XIV pidió, por intercesión de la Madre de Dios, que sobre el pueblo colombiano se derramen la “fortaleza espiritual” y la “esperanza cristiana” para afrontar las consecuencias de la emergencia.

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El pronunciamiento del Vaticano se conoce mientras los organismos de socorro mantienen un amplio despliegue en las zonas más afectadas por el terremoto, especialmente en Cali, ciudad que concentra el mayor número de víctimas.

De acuerdo con el balance entregado por Asocapitales, Cali registra 95 fallecidos, 949 personas heridas, 86 personas rescatadas y 239 que permanecen atrapadas. Además, 56 edificios han colapsado.

Las cifras continúan sujetas a cambios debido a que los equipos de emergencia avanzan en la inspección de las estructuras afectadas y en la búsqueda de personas que todavía podrían permanecer bajo los escombros.

Rescatistas mantienen la búsqueda de sobrevivientes

Cali fue una de las ciudades más golpeadas por el sismo, con edificios colapsados y numerosas personas afectadas por la emergencia - crédito Sergio Acero/Reuters

Bomberos, integrantes del Ejército, la Cruz Roja, voluntarios y organismos locales mantienen un amplio despliegue en Cali y otras zonas golpeadas por el terremoto. La prioridad continúa siendo localizar a las personas atrapadas, completar los rescates y garantizar la atención de quienes resultaron heridos.

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Durante la noche y las primeras horas de este martes, los equipos de emergencia trabajaron con iluminación portátil y herramientas especializadas para ingresar a estructuras afectadas. Miles de personas, ante el temor de nuevos movimientos o posibles colapsos, permanecieron fuera de sus viviendas.

El terremoto tuvo su epicentro en el sector de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue sentido en diferentes regiones de Colombia, además de países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá.

Las autoridades también reportaron evacuaciones preventivas en Bogotá, el Eje Cafetero y los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca. En algunas ciudades se adoptaron medidas especiales para facilitar las labores de los organismos de socorro y preservar la seguridad de la población.

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Gobierno coordina ayudas para los damnificados

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional en las regiones afectadas. El Gobierno anunció además la disposición de recursos económicos y ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

Rescatistas y voluntarios mantienen las labores de búsqueda en las zonas afectadas, mientras continúa la atención a las víctimas del terremoto - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La emergencia también generó afectaciones en servicios e infraestructura. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, presentó interrupciones que posteriormente fueron superadas, mientras otras instalaciones aeroportuarias registraron daños.

La situación llevó además a suspender actividades culturales previstas en Cali, entre ellas el Festival de Música Petronio Álvarez, como medida preventiva ante la magnitud de la emergencia.

Desde el exterior también comenzaron a llegar anuncios de ayuda humanitaria para Colombia, destinados a apoyar las labores de atención, refugio, alimentación y evaluación de daños.

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Mientras continúan las operaciones de búsqueda, las autoridades mantienen el llamado a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia y evitar acercarse a estructuras que presenten daños.