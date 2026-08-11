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Cuatro lecciones que dejaron los terremotos en Venezuela y que creadores bogotanos piden aplicar en Colombia: “Las primeras 72 horas fueron las más claves”

Juan Felipe Londoño e Isabela Rivera compartieron un video en el que entregaron recomendaciones para los que quieran ayudar en zonas afectadas por emergencias y a los creadores de contenido

El llamado de los influenciadores pone el foco en proteger a los niños y seguir los protocolos - crédito @isabelariverav/tiktok

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Los creadores de contenido bogotanos Juan Felipe Londoño e Isabela Rivera, más conocida como Chabe, compartieron en sus redes sociales una serie de recomendaciones que, según explicaron, surgieron de las lecciones observadas tras el terremoto en Venezuela el mes de junio de 2026 y que consideran aplicables en Colombia en medio de la emergencia que está viviendo el país.

En un video dirigido a sus seguidores, los influenciadores hicieron énfasis en la importancia de ayudar de manera organizada y evitar que las personas que llegan a las zonas afectadas terminen convirtiéndose en un obstáculo para los organismos de socorro.

La primera recomendación estuvo relacionada con las primeras horas posteriores a un desastre, ya que en lo que pudieron aprender los creadores de contenido con la tragedia de Venezuela el 24 de junio, este periodo resulta determinante.

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Cuatro cosas que aprendimos del terremoto en Venezuela que podemos aplicar en Colombia hoy”, planteó Juan Felipe Londoño al comienzo de la publicación, antes de que Isabela Rivera enumerara la primera enseñanza: “Uno: las primeras setenta y dos horas fueron las más claves de todas”.

Los creadores bogotanos piden ayuda organizada ante una eventual emergencia en Colombia - crédito Europa Press y @isabelariverav/IG
Los creadores bogotanos piden ayuda organizada ante una eventual emergencia en Colombia - crédito Europa Press y @isabelariverav/IG

A partir de esa premisa, Londoño explicó que quienes quieran trasladarse a lugares afectados deben hacerlo preparados y no esperar que las autoridades o los organismos de emergencia tengan que suministrarles elementos básicos.

“Lo importante es que si usted quiere ayudar, si usted está cerca a Cali, Pereira, Manizales, el Pacífico colombiano, Armenia, cualquier ciudad afectada y quiere ayudar, llegue preparado, hermano. Llegue con guantes, con tapabocas, con agua, con comida, con luz. Ojalá tenga un Starlink para que pueda comunicar. Hay muchas ciudades que están incomunicadas en este momento”, aseguró el creador de contenido.

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Sin embargo, ambos hicieron una precisión especialmente dirigida a las personas que no cuentan con experiencia en labores de rescate. Isabela Rivera advirtió que el deseo de ayudar no debe llevar a una persona a ingresar por cuenta propia a edificaciones afectadas, debido al riesgo de nuevos derrumbes o accidentes.

“Más que todo, no llegar a congestionar la zona, sino llegar preparados pues para ayudar y poder hacer algo. Si no tienen experiencia en rescate, no traten de meterse a estructuras que están damnificadas”, señaló Chabe.

Juan Felipe Londoño e Isabela Rivera comparten las cuatro lecciones que dejó el terremoto en Venezuela para ayudar mejor en Colombia - crédito Europa Press
Juan Felipe Londoño e Isabela Rivera comparten las cuatro lecciones que dejó el terremoto en Venezuela para ayudar mejor en Colombia - crédito Europa Press

Londoño complementó la advertencia explicando que una intervención improvisada puede terminar aumentando el riesgo para las personas atrapadas y para quienes intentan rescatarlas. “¿Por qué? Porque puede ser riesgoso para las personas que están tanto adentro como para usted”, afirmó.

El llamado especial para proteger a los niños

La segunda recomendación estuvo enfocada en los menores de edad, pues pueden estar desorientados, separados de sus familias o expuestos a situaciones de vulnerabilidad durante la emergencia de gran magnitud que está viviendo Colombia, así que los creadores pidieron prestar especial atención y evitar acciones improvisadas.

“Dos, hartísimo tener que decir esto, pero los niños... Cuiden a los niños. Hay muchos niños que pueden llegar a estar desorientados, que de pronto estén rescatados... Si no están acompañados, si ven a niños por ahí, asegurarse de avisar a las autoridades y hacer el protocolo que es necesario”, explicaron.

La recomendación busca evitar que, en medio de la confusión propia de una emergencia, los menores sean trasladados de un lugar a otro sin los procedimientos correspondientes o queden expuestos a nuevos riesgos.

Rescate en el barrio El Refugio tras terremoto en Colombia
El llamado de Juan Felipe Londoño e Isabela Rivera en redes: ayudar sí, pero sin congestionar las zonas afectadas - crédito Caracol Radio en X

Pidieron no desviar la conversación en redes sociales

El tercer punto planteado por los creadores de contenido digital estuvo relacionado con el comportamiento de los usuarios en redes sociales.

Juan Felipe Londoño cuestionó que, durante situaciones de emergencia, la conversación pública pueda terminar concentrándose en polémicas secundarias como las funas a las jóvenes que aprovecharon la tragedia para hacer publicidad de sus marcas de ropa, en lugar de mantener la atención sobre las necesidades de las personas afectadas.

“Tercero: no desvíen la conversación. Ay, que la influencer haciendo pauta, ay, que la marca. No desvíe la conversación. Ayude”, dijo Chabe.

Ambos insistieron en que las redes sociales pueden convertirse en una herramienta para compartir información útil, visibilizar necesidades y facilitar la llegada de ayuda a quienes realmente la requieren.

¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Buscar formas de ayudar. Entonces, compartan la información que es y abran las conversaciones que son. Es ayudar, no funar, ¿sí?”, indicaron.

Chabe y Juan Felipe tienen una metodología para repartir el dinero en su casa y convivir sanamente y la revelaron en las redes sociales - crédito @isabelariverav/IG
Juan Felipe Londoño e Isabela Rivera compartieron recomendaciones tras el terremoto en Venezuela para la emergencia en Colombia - crédito @isabelariverav/IG

Donaciones, centros de acopio y solidaridad

Finalmente, Londoño y Rivera pusieron sobre la mesa la solidaridad como uno de los principales mecanismos para contribuir durante una emergencia. Su recomendación fue priorizar las organizaciones que ya tienen presencia en las zonas afectadas y conocen las necesidades de las comunidades.

“Por último, lo que más importante me parece en este momento es la solidaridad. Si usted puede donar económicamente, hágalo... Dicen que uno se debería enfocar en organizaciones base. Se refiere a las organizaciones que ya están en esos sitios”, explicó”, explicaron.

Los creadores también recordaron que ayudar no necesariamente implica entregar dinero. Una persona puede aportar alimentos, participar en un centro de acopio o disponer de su tiempo para apoyar las labores logísticas: “Si usted no puede donar dinero, puede donar de pronto mercado o puede donar su tiempo en un centro de acopio. Compartir, donar sangre... Así que si usted puede ayudar, ayude”.

El video terminó con un mensaje que resume la intención de la publicación y que los creadores pidieron mantener presente mientras se desarrolla una emergencia: “Que la conversación no se caiga”.

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