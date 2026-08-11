Colombia
Agregar Infobae enGoogle

No para de temblar en Colombia: el Servicio Geológico reportó más de 60 réplicas tras el terremoto

El Servicio Geológico Colombiano señaló más de 60 réplicas después del terremoto de 7.4 que se reportó la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m., solo en las dos regiones más afectadas del país: la Andina y la Pacífica

Más de 64 réplicas se han reportado en los seis departamentos más afectados por la tragedia, cuyo balance es de al menos 165 personas fallecidas y más de 900 heridas - crédito Joaquín Sarmiento / AFP
Más de 64 réplicas se han reportado en los seis departamentos más afectados por la tragedia, cuyo balance es de al menos 165 personas fallecidas y más de 900 heridas - crédito Joaquín Sarmiento / AFP
Guardar

Cientos de colombianos no pudieron dormir la noche del lunes 10 y madrugada del martes 11 de de agosto de 2026 en varias regiones de Colombia, y en especial en la Pacífica y la Andina, donde se encuentran ubicados los seis departamentos más afectados por cuenta del terremoto de 7.4: Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

De acuerdo con lo que señaló el visor de sismos en tiempo de real del Servicio Geológico Colombiano (SGC), dos de los movimientos telúrico que más se reportaron por parte de la ciudadanía fueron:

  • A las 4:52 a. m. se presentó un sismo de 2.7 a 214 km de profundidad en jurisdicción del municipio de Aranzazu (Caldas).
crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web
Chocó y Manizales, dos de los departamentos más afectados, reportaron los sismos más recientes durante la madrugada del martes 11 de agosto de 2026 - crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web
  • A las 4:31 a. m. se reportó otro movimiento telúrico con intensidad de 2.9 en Sipí (Chocó), a 98 km de profundidad.

Los otros sismos recientes ocurrieron pasadas las 4:03 a. m. en el océano Pacífico con magnitud de 3.1 y una profundidad superficial (menor a 30 km), y que se localizó a 107 km del municipio de Mosquera (Nariño).

PUBLICIDAD

crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web
En San José del Palmar se han presentado más de una decena de réplicas luego del terremoto que se presentó el lunes 11 de agosto a las 7:34 a. m. - crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web

El otro sismo se reportó en el municipio de Istmina (Chocó), cuya intensidad fue de 3.2 y que se presentó a las 2:52 a. m. a una profundidad de 109 km a 33 km de Sipí (Chocó).

Mientras que San José de Palmar (Chocó), que fue el epicentro de la tragedia el lunes 10 de agosto, también volvió a sentir otro movimiento de telúrico. Esta vez fue a las 12:54 a. m. del martes, con magnitud de 3.0 a 21 kilómetros de Nóvita (Chocó), a 95 kilómetros de profundidad.

crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web
Además de San José del Palmar, municipios como Sipí e Istima son otras de las poblaciones más afectadas en el departamento del Chocó - crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web

Por qué tiembla tanto en Colombia: las claves según el Servicio Geológico Colombiano

Colombia experimenta una elevada actividad sísmica debido a su ubicación sobre varias placas tectónicas y fallas activas, lo que genera miles de sismos al mes, según explicó Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo expuesto por Tovar, el país se sitúa en una de las regiones geológicamente más complejas del mundo, donde confluyen la placa de Nazca y la placa Suramericana.

“Allí lo que ocurre es un proceso de subducción, es decir, una de esas placas se hunde por debajo de la otra. Cuando tenemos este proceso, empieza a generarse una fricción y una acumulación de energía que año a año se va acumulando, acumulando y llega un punto donde se libera. Esta liberación es lo que conocemos como un sismo”, afirmó el experto.

Uno de los aspectos que destaca el vocero del SGC es que, aunque muchos movimientos telúricos no resultan perceptibles para la población, el país registra aproximadamente 2.500 sismos mensuales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló que en Colombia se registran en promedio 2.500 sismos cada mes - crédito @sgcol/X
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló que en Colombia se registran en promedio 2.500 sismos cada mes - crédito @sgcol/X

Según Tovar, la mayor parte de estos eventos solo son detectados por las más de doscientas estaciones que conforman la Red Sismológica Nacional.

“La gran mayoría de ellos no son percibidos por la población, pero tenemos eventos como este que ocurrió el día de hoy, donde con la magnitud tan alta es altamente percibido por la gran mayoría de las personas del país”, detalló el funcionario.

El experto hizo hincapié en que, en casos de temblores de alta magnitud, como el reciente sismo de 7,4, la energía liberada logra atravesar la corteza terrestre y afectar extensas zonas, incluso si el sismo no es superficial.

“Una magnitud tan alta como esta hace que la energía, así sea profundo, no se disipe totalmente en el viaje hacia la superficie. Gran parte de esta energía llega a la corteza superficial y es lo que sentimos a lo largo de todo el territorio nacional”, detalló el funcionario del Servicio Geológico Colombiano.

Declaraciones de Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano (SGC) - crédito @sgcol/X

Consultado sobre la posibilidad de anticipar estos fenómenos, Tovar recalcó que la predicción de sismos y réplicas sigue siendo una limitación para la ciencia. “A hoy la ciencia no nos ha permitido tener algún concepto, alguna teoría o método que nos permita hacer esto”, reconoció el coordinador de la Red Sismológica Nacional.

El monitoreo constante de la actividad sísmica es una de las tareas principales del SGC, que, a través de su red nacional, notifica cualquier evento relevante al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

El país cuenta, además, con antecedentes de movimientos telúricos de impacto histórico, algunos de los cuales han dejado huella en la memoria colectiva.

Las recientes erupciones de Puracé y San Juan de Urabá han motivado la actualización de mapas de amenaza y restricciones temporales para el acceso turístico en entornos considerados peligrosos por las condiciones geológicas - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa
Desde el SGC se continúa revisando la actividad sísmica en el país luego del terremoto de 7.4 que sacudió a varias de las principales ciudades del país - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

En relación con otros fenómenos naturales, Tovar distinguió entre los procesos que ocurren bajo los volcanes y aquellos que tienen origen en la subducción de placas, y precisó que, mientras los episodios recientes bajo cráteres volcánicos han presentado actividad sísmica a profundidades menores, el sismo más reciente se originó a unos 103 kilómetros bajo la superficie, por un mecanismo distinto.

“En este momento no tendría ninguna relación directa un evento geológico con el otro”, aclaró el coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Temas Relacionados

Temblor en ColombiaSismos en ColombiaTerremoto en ColombiaServicio Geológico ColombianoRéplicasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto que deja ya más de 200 muertos en Colombia

El organismo forense recibió 160 cuerpos procedentes de cuatro departamentos y avanza en los procedimientos de identificación y entrega a sus familiares

Infobae

Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional

La entidad explicó que el nuevo modelo del Sisbén define el acceso a ayudas con base en los ingresos del hogar y en el cruce de registros oficiales, no en la existencia de aplicaciones financieras

Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional

En pleno terremoto en Colombia, pediatra salvó a 10 bebés en una clínica de Antioquia

En el sexto piso de la Clínica Panamericana, en Antioquia, el médico pidió apoyo a tres enfermeras y a otros dos galenos para retirar a los bebés, luego de guiar a madres y pacientes

En pleno terremoto en Colombia, pediatra salvó a 10 bebés en una clínica de Antioquia

‘Influencer’ denunció que vecino obstaculizó la salida del conjunto residencial en medio del terremoto para proteger su carro: “No aprendimos nada”

El caso se presentó en Bogotá en medio de la evacuación, de acuerdo con el testimonio que compartió en video por medios de las redes sociales la creadora de contenido venezolana Marianny Cordero

‘Influencer’ denunció que vecino obstaculizó la salida del conjunto residencial en medio del terremoto para proteger su carro: “No aprendimos nada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

“Viva Colombia”: así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su concierto en México tras el terremoto de 7,4

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Deportes

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

James Rodríguez, Lamine Yamal e Iván Ramiro Córdoba se unieron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia

Juventus de Italia aumentará su oferta para quedarse con el defensor colombiano Jhon Lucumí: pagaría hasta 20 millones de euros

Jhon Arias y su esposa consiguieron un avión para llevar médicos e insumos para los hospitales de Chocó tras el sismo de 7,4

Flamengo, Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid y el mundo del fútbol se siguen sumando a los mensajes de apoyo a Colombia tras fuerte sismo que se vivió en el país