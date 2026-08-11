Alcalde de Cali Alejandro Eder fue agredido durante un recorrido por zonas afectadas por el terremoto: “No te queremos”

El episodio quedó registrado en video y los investigadores recopilan imágenes del sector para establecer quién lanzó el objeto y quiénes participaron, en una jornada marcada por réplicas y temor ciudadano - crédito @ColombiaOscura/X

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue agredido el lunes 10 de agosto mientras atendía en la calle la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia, un ataque que lo dejó con un golpe en la cabeza y ocurrió en medio de la respuesta oficial a daños estructurales, personas atrapadas y temor a saqueos en la ciudad.

La agresión se produjo cuando el mandatario recorría uno de los sectores afectados y un grupo de personas comenzó a increparlo con gritos de rechazo, entre ellos “Aquí no te queremos” y “fuera”. Su esquema de seguridad decidió retirarlo inmediatamente del lugar para evitar que la situación escalara.

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Durante ese desplazamiento, una persona lanzó una piedra que alcanzó a Eder en la cabeza. El momento quedó registrado en video y las autoridades iniciaron la revisión de cámaras de seguridad para identificar a quienes participaron en el ataque.

El sismo fue sido registrado a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó. En Cali, la emergencia dejó afectaciones en distintas estructuras, obligó al despliegue de equipos de evaluación de edificaciones y activó labores de búsqueda y rescate en varios puntos de la ciudad.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue agredido mientras atendía la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @ColombiaOscura/X

El ataque contra Eder ocurrió mientras avanzaban las labores oficiales para evaluar las consecuencias del movimiento telúrico y coordinar la respuesta institucional. En las calles había ciudadanos que permanecían fuera de sus viviendas por el temor a nuevas réplicas, al tiempo que continuaban operaciones de rescate en distintos sectores.

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Las autoridades están recopilando y analizando el material de las cámaras de seguridad del sector para establecer quién lanzó el objeto y quiénes estuvieron involucrados en la agresión. Con esas imágenes buscan esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

La jornada en la que se produjo el ataque estaba marcada por una de las emergencias más graves recientes en la capital del Valle del Cauca. El terremoto provocó colapso de estructuras, dejó personas bajo los escombros y obligó a desplegar equipos de rescate en diferentes zonas de Cali.

Cali impuso toque de queda y alerta roja hospitalaria tras el sismo

Las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar al responsable del ataque contra el alcalde de Cali - crédito Christian Escobar Mora/Reuters

La administración distrital anunció un toque de queda entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a. m.. La medida fue presentada junto con un refuerzo de la presencia militar en sectores afectados y en puntos considerados sensibles ante posibles saqueos.

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La Alcaldía de Cali también informó que declarará la calamidad pública para afrontar la emergencia. Esa decisión busca facilitar la movilización de recursos y fortalecer la capacidad institucional de respuesta frente a los daños que dejó el terremoto.

La red hospitalaria de la ciudad quedó en alerta roja para priorizar la atención de personas afectadas. La línea 123 de la Policía Nacional permanece habilitada las 24 horas para recibir denuncias, reportes y solicitudes de ayuda.

La Alcaldía de Cali habilitó dos escenarios deportivos como albergues tras el sismo

Cali habilitó la cancha de Hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol como albergues temporales para damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali habilitó la cancha de Hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol como albergues temporales para las personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana del lunes 10 de agosto, tras el colapso de viviendas que dejó a familias sin un lugar donde pasar la noche. La Administración local indicó que ambos escenarios también operarán como puntos de atención humanitaria y centros de acopio.

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En las canchas Panamericanas, dentro del Coliseo de Hockey Miguel Calero, ya fueron trasladadas algunas personas afectadas y se instaló un equipo de distintas dependencias de la Alcaldía para responder a sus necesidades. “Nos encontramos en este momento en las canchas Panamericanas en el Coliseo Hockey donde ha dispuesto el alcalde Alejandro Eder que sea un centro de acopio, pero también de atención a las víctimas”, dijo Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social de Cali.

Rentería afirmó que en el lugar hay atención psicosocial y acompañamiento de equipos de salud, Bienestar Social y otras áreas para población vulnerable, primera infancia, víctimas y migrantes. También detalló los elementos recibidos como ayuda: “Las ayudas que nos han estado llegando a este punto son colchonetas, agua, alimentos no perecederos, igualmente cobijas, elementos para kit de aseo y para los niños y niñas que también necesitan este aseo, pues limpieza”.

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La Alcaldía prevé sumar baños portátiles durante la mañana para ampliar la capacidad del albergue. La Secretaría del Deporte informó además que la Unidad Deportiva Jaime Aparicio quedó a disposición para albergar damnificados, funcionar como centro de acopio y recibir a rescatistas que requieran un espacio durante las labores de emergencia.

“Desde la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, por instrucciones de nuestro alcalde Alejandro Eder, hemos puesto a disposición la Unidad Deportiva Jaime Aparicio para que pueda, por un lado, albergar a las personas víctimas del terremoto que sufrimos hoy los caleños, pero además para también ser un centro de acopio y que este espacio se constituya también en un lugar donde puedan llegar los rescatistas y puedan albergarse también en este lugar”, afirmó Alexánder Camacho, secretario del Deporte de la ciudad en declaraciones citadas por El País.

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