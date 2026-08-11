Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Concejal del Valle del Cauca murió durante el sismo de 7,4 grados: le cayó encima una columna mientras hacía ejercicio

El movimiento telúrico registrado este lunes 10 de agosto de 2026 provocó el derrumbe de un edificio en el municipio de Roldanillo, donde Juan Carlos García Castañeda falleció pese a recibir atención médica inmediata

El sismo dejó la muerte del concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda - crédito @mindefensa/Redes sociales
El sismo dejó la muerte del concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda - crédito @mindefensa/Redes sociales
Guardar

El sismo de 7,4 grados registrado este lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia dejó como saldo la muerte de Juan Carlos García Castañeda, concejal del municipio de Roldanillo, ubicado en el departamento de Valle del Cauca.

El funcionario, miembro del partido Cambio Radical, perdió la vida tras sufrir un accidente cuando se encontraba realizando actividad física dentro de un edificio durante el movimiento telúrico.

Según la información recabada por las autoridades, García Castañeda fue alcanzado por una viga que se desprendió tras el colapso parcial de la estructura, lo que le provocó lesiones de gravedad. Aunque recibió atención médica poco después del incidente, no logró sobrevivir.

PUBLICIDAD

El concejal, oriundo del corregimiento de Santa Rita, era considerado un líder local y había manifestado públicamente su intención de postularse a la Alcaldía de Roldanillo.

Diversas instituciones y representantes políticos expresaron su pesar por la pérdida.

Juan Carlos García Castañeda, concejal de Roldanillo, muere tras el colapso de un edificio durante el sismo de 7,4 grados - crédito @Frankzm/X
Juan Carlos García Castañeda, concejal de Roldanillo, muere tras el colapso de un edificio durante el sismo de 7,4 grados - crédito @Frankzm/X

La Confederación Nacional de Concejos y Concejales difundió un mensaje en redes sociales donde lamentó el hecho y manifestó: “Este doloroso momento se une al profundo pesar que hoy sentimos por el fallecimiento del concejal del Concejo Municipal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, cuya partida enluta a la democracia local y a toda nuestra nación”.

El pronunciamiento añadió: “Nos solidarizamos con su familia, con el Concejo Municipal de Roldanillo y con todos los concejales y concejalas de Colombia. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde tranquilidad, protección y fortaleza a nuestro país”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el partido Cambio Radical expresó su pesar tras la muerte de Juan Carlos García Castañeda, concejal de Roldanillo. La colectividad política publicó un mensaje en la red social X para despedir al funcionario, quien representaba a la comunidad en el Valle del Cauca.

“Desde Cambio Radical lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, quien perdió la vida tras el temblor de esta mañana”, señaló el comunicado oficial.

Cambio Radical lamenta la muerte del concejal Juan Carlos García Castañeda tras el sismo en Colombia - crédito @PCambioRadical/X
Cambio Radical lamenta la muerte del concejal Juan Carlos García Castañeda tras el sismo en Colombia - crédito @PCambioRadical/X

La organización política resaltó el compromiso y la labor del dirigente, subrayando que su trabajo estuvo siempre orientado al servicio público. “Hoy nos embarga el dolor por la partida de un servidor público que dedicó su trabajo a representar y servir a su comunidad”, afirmó la agrupación.

El mensaje también incluyó palabras de acompañamiento para los allegados de García Castañeda. “Acompañamos a su familia con respeto, solidaridad y un abrazo fraterno”, indicó Cambio Radical. Finalmente, el partido cerró su pronunciamiento con una expresión de condolencias: “Paz en su tumba”.

Este es el último balance el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026

Las autoridades de Colombia elevaron a 180 el número de fallecidos tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto en el occidente y el Eje Cafetero.

Cali registra la mayor cantidad de víctimas fatales, con 95 decesos, según confirmó el alcalde Alejandro Eder, quien también reportó 949 heridos, 86 personas rescatadas, 239 atrapadas y 56 edificaciones colapsadas.

Los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en el edificio Brisas del Limonar, en el sector de Capri, donde permanecen 25 individuos bajo los escombros.

Ejército realiza labores de remoción de escombros y limpieza en Cali tras sismo de 7,4 - crédito @mindefensa/X
Ejército realiza labores de remoción de escombros y limpieza en Cali tras sismo de 7,4 - crédito @mindefensa/X

La situación en otras regiones también es crítica. En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba comunicó que la cifra de muertos ascendió a 14 tras hallar un nuevo cuerpo durante la noche. Entre las víctimas se encuentra Mateo Valencia, hijo del alcalde de Bahía Solano.

El departamento registra 131 heridos y 3.500 afectados. En Pereira, ciudad limítrofe con el epicentro, el balance es de 66 fallecidos, 11 desaparecidos, 6 heridos y 53 atrapados, además de 58 estructuras colapsadas. En Manizales se reportan 5 muertes.

Buena parte de la población en la capital risaraldense pasó la noche vigilando sus viviendas, muchas de ellas destruidas o con graves daños. Persisten interrupciones en servicios de electricidad, gas y comunicaciones.

Según Raúl Pérez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el fenómeno corresponde a un sismo de subducción a 100 kilómetros de profundidad, “bastante complejo, que habrá que estudiar a fondo”.

El experto subrayó que “ha causado bastante daño para estar a 100 km de profundidad”, debido al llamado “efecto de sitio” que amplifica las ondas sísmicas y su impacto sobre las construcciones.

Temas Relacionados

Cambio RadicalConcejalJuan Carlos García CastañedaTemblor en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Este martes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados de hoy martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Ministro del Interior Rodrigo Lara es ahora el director (e) de la Unidad Nacional de Protección

La norma firmada por Abelardo de la Espriella asignó el puesto de director general código 0015, grado 24, al funcionario sin separarlo del cargo principal, con efecto inmediato

Ministro del Interior Rodrigo Lara es ahora el director (e) de la Unidad Nacional de Protección

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto que deja ya más de 200 muertos en Colombia

El organismo forense recibió 160 cuerpos procedentes de cuatro departamentos y avanza en los procedimientos de identificación y entrega a sus familiares

Infobae

Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional

La entidad explicó que el nuevo modelo del Sisbén define el acceso a ayudas con base en los ingresos del hogar y en el cruce de registros oficiales, no en la existencia de aplicaciones financieras

Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

“Viva Colombia”: así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su concierto en México tras el terremoto de 7,4

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Deportes

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

James Rodríguez, Lamine Yamal e Iván Ramiro Córdoba se unieron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia

Juventus de Italia aumentará su oferta para quedarse con el defensor colombiano Jhon Lucumí: pagaría hasta 20 millones de euros

Jhon Arias y su esposa consiguieron un avión para llevar médicos e insumos para los hospitales de Chocó tras el sismo de 7,4

Flamengo, Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid y el mundo del fútbol se siguen sumando a los mensajes de apoyo a Colombia tras fuerte sismo que se vivió en el país