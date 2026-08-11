Concejal del Valle del Cauca murió durante el sismo de 7,4 grados: le cayó encima una columna mientras hacía ejercicio

El sismo dejó la muerte del concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda - crédito @mindefensa/Redes sociales

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El sismo de 7,4 grados registrado este lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia dejó como saldo la muerte de Juan Carlos García Castañeda, concejal del municipio de Roldanillo, ubicado en el departamento de Valle del Cauca.

El funcionario, miembro del partido Cambio Radical, perdió la vida tras sufrir un accidente cuando se encontraba realizando actividad física dentro de un edificio durante el movimiento telúrico.

Según la información recabada por las autoridades, García Castañeda fue alcanzado por una viga que se desprendió tras el colapso parcial de la estructura, lo que le provocó lesiones de gravedad. Aunque recibió atención médica poco después del incidente, no logró sobrevivir.

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El concejal, oriundo del corregimiento de Santa Rita, era considerado un líder local y había manifestado públicamente su intención de postularse a la Alcaldía de Roldanillo.

Diversas instituciones y representantes políticos expresaron su pesar por la pérdida.

Juan Carlos García Castañeda, concejal de Roldanillo, muere tras el colapso de un edificio durante el sismo de 7,4 grados - crédito @Frankzm/X

La Confederación Nacional de Concejos y Concejales difundió un mensaje en redes sociales donde lamentó el hecho y manifestó: “Este doloroso momento se une al profundo pesar que hoy sentimos por el fallecimiento del concejal del Concejo Municipal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, cuya partida enluta a la democracia local y a toda nuestra nación”.

El pronunciamiento añadió: “Nos solidarizamos con su familia, con el Concejo Municipal de Roldanillo y con todos los concejales y concejalas de Colombia. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde tranquilidad, protección y fortaleza a nuestro país”.

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Por su parte, el partido Cambio Radical expresó su pesar tras la muerte de Juan Carlos García Castañeda, concejal de Roldanillo. La colectividad política publicó un mensaje en la red social X para despedir al funcionario, quien representaba a la comunidad en el Valle del Cauca.

“Desde Cambio Radical lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro concejal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, quien perdió la vida tras el temblor de esta mañana”, señaló el comunicado oficial.

Cambio Radical lamenta la muerte del concejal Juan Carlos García Castañeda tras el sismo en Colombia - crédito @PCambioRadical/X

La organización política resaltó el compromiso y la labor del dirigente, subrayando que su trabajo estuvo siempre orientado al servicio público. “Hoy nos embarga el dolor por la partida de un servidor público que dedicó su trabajo a representar y servir a su comunidad”, afirmó la agrupación.

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El mensaje también incluyó palabras de acompañamiento para los allegados de García Castañeda. “Acompañamos a su familia con respeto, solidaridad y un abrazo fraterno”, indicó Cambio Radical. Finalmente, el partido cerró su pronunciamiento con una expresión de condolencias: “Paz en su tumba”.

Este es el último balance el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026

Las autoridades de Colombia elevaron a 180 el número de fallecidos tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto en el occidente y el Eje Cafetero.

Cali registra la mayor cantidad de víctimas fatales, con 95 decesos, según confirmó el alcalde Alejandro Eder, quien también reportó 949 heridos, 86 personas rescatadas, 239 atrapadas y 56 edificaciones colapsadas.

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Los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en el edificio Brisas del Limonar, en el sector de Capri, donde permanecen 25 individuos bajo los escombros.

Ejército realiza labores de remoción de escombros y limpieza en Cali tras sismo de 7,4 - crédito @mindefensa/X

La situación en otras regiones también es crítica. En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba comunicó que la cifra de muertos ascendió a 14 tras hallar un nuevo cuerpo durante la noche. Entre las víctimas se encuentra Mateo Valencia, hijo del alcalde de Bahía Solano.

El departamento registra 131 heridos y 3.500 afectados. En Pereira, ciudad limítrofe con el epicentro, el balance es de 66 fallecidos, 11 desaparecidos, 6 heridos y 53 atrapados, además de 58 estructuras colapsadas. En Manizales se reportan 5 muertes.

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Buena parte de la población en la capital risaraldense pasó la noche vigilando sus viviendas, muchas de ellas destruidas o con graves daños. Persisten interrupciones en servicios de electricidad, gas y comunicaciones.

Según Raúl Pérez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el fenómeno corresponde a un sismo de subducción a 100 kilómetros de profundidad, “bastante complejo, que habrá que estudiar a fondo”.

El experto subrayó que “ha causado bastante daño para estar a 100 km de profundidad”, debido al llamado “efecto de sitio” que amplifica las ondas sísmicas y su impacto sobre las construcciones.