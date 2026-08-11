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Por afectaciones del terremoto, dos líneas del Metrocable de Medellín no prestarán servicio este 11 de agosto

Federico Gutiérrez explicó que la información se la entregó el gerente del sistema y anticipó que la suspensión se mantendrá hasta que se garantice la seguridad

Alcalde de Medellín informan sobre suspensión del Metrocable H por sismo - crédito redes sociales
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El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció que dos tramos del Metro no operarán el martes 11 de agosto de 2026 por fallas detectadas tras el sismo de 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el 10 de agosto, se trata de la línea L (Arví) y la línea H (Oriente - La Sierra).

“Al existir un desfase, justamente dentro de la estación y seguramente en el tema del cable, no se puede poner en servicio la operación”, dijo.

Gutiérrez explicó que la información se la entregó el gerente del sistema y anticipó que la suspensión se mantendrá hasta que se garantice la seguridad. “Se arreglará. Ojalá sea un día, ojalá sea menos de un día, pero yo lo que he dicho es el tiempo que sea necesario”, afirmó.

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Según el alcalde, el plan de contingencia incluirá rutas alternas con apoyo de autoridades de transporte locales. “Se activa todo el tema de las rutas de sistemas de transporte con la autorización de transporte del área metropolitana, la Secretaría de Movilidad, pero para nosotros es primero la seguridad de nuestra gente”, sostuvo.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció que un tramo del Metro no operará el martes 11 de agosto de 2026 por fallas detectadas tras el sismo de 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el 10 de agosto - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció que un tramo del Metro no operará el martes 11 de agosto de 2026 por fallas detectadas tras el sismo de 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el 10 de agosto - crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

En el mismo reporte, Gutiérrez detalló el desplazamiento de vehículos con equipos para labores de emergencia tras el terremoto. “¿Qué llevan en estos vehículos? Equipamientos especiales para búsqueda y rescate, equipos de perforación para concreto reforzado, equipos para levantamiento de carga de más de seis toneladas, equipos de soporte operacional, equipos de atención a lesionados, equipos de búsqueda y localización electrónica, equipos de drones para búsqueda y van con tres caninos especializados en búsqueda y localización de personas”, enumeró.

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El alcalde también mencionó al personal a cargo del despliegue y de las revisiones en la ciudad. “Yo quiero darle gracias a cada uno de ellos, a Marcela, la directora encargada, a todo este equipo que no ha parado ni va a parar estos días, siguiendo también haciendo las evaluaciones técnicas en Medellín”, dijo.

Con respecto a la emergencia a nivel nacional, Gutiérrez informó que un contingente de bomberos de la ciudad ya llegó a Quibdó para sumarse a las tareas de búsqueda tras el sismo que afectó al Chocó y a otros departamentos. “Ya están en Quibdó los 23 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín”, escribió en su cuenta de la red social X.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el equipo de rescatistas que envió a Quibdó, ya llego a territorio para colaborar con las labores de búsqueda y rescate - crédito @FicoGutierrez/X
Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el equipo de rescatistas que envió a Quibdó, ya llego a territorio para colaborar con las labores de búsqueda y rescate - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario precisó que el equipo se desplazó por carretera durante la noche y llegó con “cerca de 6 toneladas de equipos especializados, tres caninos y todo lo necesario para apoyar las labores de búsqueda y rescate”.

Gutiérrez señaló que el grupo ya inició el despliegue en terreno. “Ya están instalando su base de operaciones y en minutos comenzarán a trabajar junto a las autoridades”, agregó.

En su mensaje también incluyó a otras zonas impactadas por el movimiento telúrico. “Acompañamos al Chocó y también a las comunidades del Eje Cafetero y Valle del Cauca afectadas por este sismo”, afirmó.

El alcalde cerró con un llamado de respaldo a las comunidades damnificadas: “Cuando Colombia nos necesita, ahí estamos. Medellín está con ustedes”.

Con respecto a la emergencia a nivel nacional, Gutiérrez informó que un contingente de bomberos de la ciudad ya llegó a Quibdó para sumarse a las tareas de búsqueda tras el sismo que afectó al Chocó y a otros departamentos - crédito @FicoGutierrez/X
Con respecto a la emergencia a nivel nacional, Gutiérrez informó que un contingente de bomberos de la ciudad ya llegó a Quibdó para sumarse a las tareas de búsqueda tras el sismo que afectó al Chocó y a otros departamentos - crédito @FicoGutierrez/X

El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el departamento de Chocó, Colombia, con epicentro a 12 kilómetros de San José del Palmar y a 103 kilómetros de profundidad. La emergencia dejó un saldo preliminar de 181 fallecidos y más de 1.000 heridos, según cifras de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), además de daños en 1.575 viviendas, 61 edificios colapsados y seis aeropuertos afectados.

Las ciudades de Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó se encuentran en estado crítico. Pereira reportó la mayor cantidad de víctimas fatales, con 66 muertos, 37 desaparecidos y decenas de edificios destruidos. En Cali, se registraron 95 fallecidos, 949 heridos, 239 personas atrapadas, 180 desaparecidos, 56 estructuras colapsadas y 10 hospitales inhabilitados.

Manizales tuvo 5 muertos, 78 heridos, 17 edificios destruidos y daños en infraestructuras históricas y educativas. En Quibdó, se contabilizaron 14 fallecidos, 131 heridos, 3.500 personas afectadas y 862 viviendas dañadas. Armenia sufrió 174 heridos, cinco edificios colapsados y suspensión de su aeropuerto.

El presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre nacional para coordinar la ayuda y canalizar recursos a las zonas más afectadas. Se reportan cortes de energía, fallas en comunicaciones y suspensión de servicios públicos en varias regiones. Las autoridades mantienen protocolos de alerta roja, operativos de rescate y recomendaciones de no reingresar a viviendas dañadas sin autorización profesional.

El balance nacional identifica al menos 133 colapsos estructurales, 88 muertos y 668 heridos, con restricciones en siete aeropuertos y afectaciones en sistemas básicos. El gobierno continúa el despliegue de maquinaria pesada y equipos de búsqueda y rescate, priorizando la atención a las víctimas y la evaluación de daños en infraestructura vital.

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