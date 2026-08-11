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Exportero de Atlético Nacional mostró en video los daños que dejó el terremoto en la casa de un familiar en Manizales: “Ayudemos a Martín”

El fuerte terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó varios daños materiales en ciudades como Cali, Pereira y Quibdó, además de varias víctimas

El portero compartió cómo quedó el edificio en dónde vivía uno de sus tíos en Manizales-crédito @cristianbonilla1/Instagram

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El 10 de agosto de 2026, Colombia vivió un fuerte temblor de 7,4 grados en la escala de Ritcher.

Dentro de las ciudades más afectadas están Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, dejando daños materiales en varios lugares, lo que ha hecho que se incremente el trabajo de rescate por parte de los organismos.

En este contexto, el exportero Cristian Bonilla (con paso en la selección Colombia y Atlético Nacional) mostró cómo quedó el apartamento de uno de sus tíos en su cuenta de Instagram tras el desastre natural, dando un panorama sobre los daños que hubo también en el edificio en el que vive.

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Cristian Bonilla atajó con Millonarios en 2020, pero como no se consolidó regresó a La Equidad. Foto: Dimayor
El exportero Cristian Bonilla mostró lo que ocurrió con la casa de su tío en Manizales-crédito Dimayor

A través de una historia que publicó en Instagram, Bonilla muestra los daños que sufrió el edificio en dónde vivía su tío, en el cual se ven escombros, paredes rotas.

A la hora de entrar al lugar, se observa cómo quedaron los pasillos, las habitaciones y el daño material que sufrió el apartamento.

En la última toma, se ve cómo una de las habitaciones tuvo varias afectaciones en sus paredes que se ve la panorámica de los alrededores de Manizales en ella.

Con el siguiente mensaje, tras dar el reporte de lo ocurrido, expresó lo siguiente:

“Difícil y dolora situación hoy en Colombia. Uno de mis tíos lo perdió todo💔😭”, dijo.

Cristian Bonilla armó colecta para pedir dinero por la casa

El exportero con paso en Atlético Nacional, Millonarios, La Equidad y proceso en la selección Colombia también publicó un video buscando apoyo económico para recolectar la casa de su familiar-crédito @cristianbonilla1/Instagram
El exportero con paso en Atlético Nacional, Millonarios, La Equidad y proceso en la selección Colombia también publicó un video buscando apoyo económico para recolectar la casa de su familiar-crédito @cristianbonilla1/Instagram

Tras lo ocurrido, Bonilla habilitó una cuenta para recolectar dinero para ayudar a reconstruir la casa de su tío Martín:

“Ayudemos a Martín y a su familia a reconstruir su hogar”, dijo.

Este es el reporte de Asocapitales tras el sismo que se vivió en Colombia el 10 de agosto de 2026

Los daños en uno de los edificios de Manizales durante el terremoto del 10 de agosto de 2026-crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS
Los daños en uno de los edificios de Manizales durante el terremoto del 10 de agosto de 2026-crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS

A casi 24 horas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, el 11 de agosto de 2026, el país registra 169 fallecidos y 165 de esas muertes ocurrieron en ciudades capitales, un dato que concentra el impacto de la emergencia en los principales centros urbanos mientras siguen las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

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El balance consolidado en las capitales también reporta 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas. Según Asocapitales, las cifras siguen siendo preliminares porque las autoridades territoriales y los organismos de respuesta continúan desplegados en las zonas afectadas.

La asociación precisó que el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento se concentra en cuatro capitales. Cali registra 85 fallecidos; Pereira, 66; Quibdó, nueve; y Manizales, cinco.

La vista de un dron mostrando cómo quedó la Catedral Basílica de Manizales tras el terremoto-crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS
La vista de un dron mostrando cómo quedó la Catedral Basílica de Manizales tras el terremoto-crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS

Cali y Pereira concentran 151 de las 165 muertes contabilizadas en ciudades capitales, el equivalente a más del 91 % de las víctimas fatales reportadas en esos territorios. En la primera ciudad se registra la cifra más alta, con 85 fallecidos, seguida por la capital risaraldense, con 66.

En Cali continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras. Los primeros balances reportaron colapsos con personas atrapadas, afectaciones en infraestructura hospitalaria, vías y estaciones del sistema de transporte masivo, además de la necesidad de apoyo con equipos especializados de búsqueda y rescate urbano.

En Pereira, la emergencia comprometió numerosas edificaciones e infraestructura estratégica. Los reportes iniciales daban cuenta de personas atrapadas y desaparecidas, daños en infraestructura de salud, afectaciones en el aeropuerto Matecaña y dificultades en las comunicaciones y el suministro de energía, factores que han dificultado el levantamiento del balance definitivo.

En Quibdó se registran nueve fallecidos. La capital chocoana presenta además afectaciones en viviendas e infraestructura educativa, sanitaria y aeroportuaria.

Entre los puntos que han requerido atención se encuentran la Universidad Tecnológica del Chocó, la Institución Educativa Carrasquilla y edificaciones afectadas en diferentes sectores de la ciudad. El reporte recogido por la asociación también señala daños en distintos frentes de la infraestructura local.

En Manizales se reportan cinco víctimas mortales y continúan las evaluaciones estructurales. Los primeros balances identificaron daños en edificaciones del centro de la ciudad, así como afectaciones en la Catedral Basílica Metropolitana, la Universidad Nacional y el aeropuerto La Nubia.

Asocapitales informó que mantiene comunicación con las administraciones territoriales para identificar necesidades prioritarias, facilitar la articulación institucional y acompañar la respuesta en las ciudades afectadas. La información consolidada por el organismo proviene de alcaldías, entidades nacionales y organismos de gestión del riesgo, mientras avanza la Evaluación de Daños y Necesidades, EDAN.

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