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Rescataron con vida a un bebé y a un adulto entre los escombros en Cali tras el fuerte terremoto en Colombia: el emotivo momento quedó en video

Un equipo de rescate logró salvar a un pequeño de seis meses y a un adulto bajo las ruinas de un edificio en el sur de la capital del Valle, en uno de los momentos más esperanzadores de la tragedia sísmica del lunes 10 de agosto de 2026

La extracción exitosa de dos sobrevivientes de entre las ruinas conmocionó a la población y reforzó la esperanza de hallar más vidas entre los restos de edificaciones colapsadas - crédito X

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La ciudad de Cali fue testigo de un hecho que fue calificado como milagroso tras el potente sismo de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026 y que dejó más de 1000 personas fallecidas, más de 500 heridos y graves daños materiales en múltiples regiones del país.

Equipos de emergencia lograron rescatar con vida a un bebé de apenas seis meses y a una persona adulta de entre los escombros de un edificio colapsado en el sur de la ciudad.

La operación, que se extendió durante varias horas, se convirtió en símbolo de esperanza en medio de la tragedia que afecta a miles de familias en Colombia. La imagen del pequeño siendo extraído de los restos de concreto generó una oleada de aplausos y lágrimas entre los rescatistas, voluntarios e internautas.

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Las labores de búsqueda y rescate se extendieron en diferentes puntos críticos de Cali, como la avenida Roosevelt con calle 43 y la calle 9, donde los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos.

La Secretaría de Salud Pública declaró la alerta roja hospitalaria por la masiva llegada de lesionados y los daños en diez centros de salud.

El sismo en Colombia del 10 de agosto dejó un rescate con vida de un bebé de seis meses y una persona adulta entre los escombros de un edificio colapsado en Cali - crédito X
El sismo en Colombia del 10 de agosto dejó un rescate con vida de un bebé de seis meses y una persona adulta entre los escombros de un edificio colapsado en Cali - crédito X

Durante la cobertura, se difundió ampliamente el video en el que los rescatistas logran sacar con vida a un bebé y a una persona adulta (posiblemente un familiar del menor) de los escombros de un edificio de apartamentos.

El momento fue captado por ciudadanos y voluntarios que colaboran en la zona. El pequeño fue entregado a los rescatistas mientras el adulto permanecía atrapado y apenas podía moverse.

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De acuerdo con el audiovisual difundido, la persona cubría al bebé durante el derrumbe y, aunque resultó lesionada en un brazo, logró mantener al pequeño a salvo hasta la llegada de los equipos de rescate. Por el momento se desconoce el estado de actual del menor y su posible allegado.

El sismo que sacudió a Colombia

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto se registró a las 7:34 a. m. del lunes. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

El terremoto en Colombia alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito Reuters
El terremoto en Colombia alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito Reuters

La fuerza del movimiento telúrico provocó el colapso de decenas de edificios y dejó afectaciones en varias regiones, incluyendo el Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda.

La Alcaldía de Cali informó que el balance preliminar en la ciudad es de 15 personas fallecidas y 380 heridas solo en la capital del Valle, mientras que en todo el departamento la cifra de muertes supera las 27. En el conjunto del país, organismos de socorro reportaron más de 130 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas afectadas y 61 edificios colapsados.

Impacto en la población y respuesta institucional

La emergencia dejó a miles de personas sin localizar y obligó a la evacuación de múltiples edificaciones. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) coordina el traslado de heridos graves a hospitales de otras ciudades. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, solicitó apoyo de rescatistas especializados de Bogotá y Medellín para acelerar las labores.

La Alcaldía de Cali informó un balance preliminar de 15 fallecidos y 380 heridos en la capital del Valle tras el terremoto - crédito Reuters
La Alcaldía de Cali informó un balance preliminar de 15 fallecidos y 380 heridos en la capital del Valle tras el terremoto - crédito Reuters

El sismo se sintió en ciudades como Pereira y en amplias zonas del occidente colombiano, provocando escenas de devastación pero también de solidaridad. Equipos de emergencia, voluntarios y ciudadanos trabajan juntos en la remoción de escombros y en la localización de posibles sobrevivientes.

Otras grabaciones muestran escenas similares en distintas ciudades, donde los aplausos y lágrimas de los rescatistas reflejan el alivio ante cada vida salvada. Las autoridades mantienen la alerta en los puntos más afectados y han pedido a la población extremar las precauciones ante posibles réplicas.

El número de fallecidos y heridos podría variar en las próximas horas, a medida que avanzan los operativos de búsqueda y se actualizan los datos oficiales. Las imágenes del rescate en Cali se convirtieron en un mensaje de esperanza para quienes aguardan noticias de familiares desaparecidos y para toda una nación que enfrenta una de las mayores emergencias naturales de su historia reciente.

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