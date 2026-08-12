Sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima fueron aplazados por el terremoto en Colombia: estas son las nuevas fechas

Aplazamiento de los sorteos en Colombia debido al terremoto que sacudió al país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Los sorteos de loterías de Cundinamarca y Tolima previstos para el lunes 10 de agosto de 2026 no se realizaron por la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia sobre las 7:34 a. m.

Las entidades vincularon la suspensión a la calamidad y a la situación de desastre nacional desatadas por el fuerte sismo que destruyó sectores enteros. Cundinamarca fijó su nueva fecha para el viernes 14 de agosto a las 11:15 p. m. y Tolima anunció que su sorteo se realizará el jueves 13 de agosto a las 10:30 p. m.

En cuanto a la Lotería de Cundinamarca, a través de un comunicado oficial confirmó el aplazamiento de su sorteo 4815, que debía celebrarse el lunes.

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Comunicado oficial de la Lotería de Cundinamarca - crédito Lotería de Cundinamarca / X

Por su parte, la Lotería del Tolima informó que el sorteo 4182 también quedó suspendido por la situación creada tras el terremoto. La entidad señaló que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar aprobó la suspensión por caso de fuerza mayor ante los hechos que llevaron a declarar la Situación de Desastre Nacional en Colombia.

Nancy Liliana Cristancho Santos, gerente general de la Lotería del Tolima, justificó la decisión con un mensaje centrado en las garantías del sorteo: “Nuestra prioridad absoluta es la transparencia y la seguridad de nuestros compradores. Ante una coyuntura nacional de fuerza mayor que altera la logística en el país, tomamos esta decisión institucional para garantizar un sorteo transparente y con plenas garantías para todos”.

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Otras loterías aplazadas en Colombia

Loterías aplazadas por el terremoto en el país - crédito Gana Gana / Facebook

Coljuegos evalúa medidas transitorias para los operadores de juegos de suerte y azar afectados por el terremoto del 10 de agosto en el suroccidente de Colombia, tras activar un seguimiento institucional para medir el impacto del sismo en las zonas afectadas.

La entidad advirtió que cualquier decisión será “estrictamente transitoria” y no implicará condonación ni renuncia al recaudo. El objetivo, precisó, es ajustar de forma “razonable y proporcional” las obligaciones frente a las circunstancias excepcionales de la emergencia.

Entre las afectaciones identificadas se reportaron daños materiales en establecimientos con juegos localizados e interrupciones de energía eléctrica, telecomunicaciones e internet. Esas fallas pueden dificultar la operación en línea y en tiempo real de juegos localizados, novedosos y operados por internet.

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Por esta razón, la entidad priorizará alternativas temporales sobre transmisión de información, plazos de reporte, liquidación y pago de derechos de explotación y gastos de administración. Del mismo modo, en su comunicado señaló que el análisis está respaldado por el artículo 209 de la Constitución Política, además de las competencias definidas por los Decretos 4142 de 2011 y 1451 de 2015 y la Ley 643 de 2001.

La entidad aseguró que se mantendrá la destinación exclusiva de las rentas del monopolio rentístico a los servicios de salud, según el artículo 336 de la Constitución Política. Las medidas que se adopten se formalizarán mediante actos administrativos y se comunicarán por canales oficiales.

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Finalmente, Coljuegos reiteró que mantendrá habilitados sus canales de atención para recibir reportes, novedades, inquietudes y solicitudes de los operadores afectados, e incorporará al análisis la información que remitan las agremiaciones del sector.

Inmuebles enteros se destruyeron por la emergencia - crédito Sergio Acero/REUTERS

El terremoto que obligó a aplazar los sorteos

El terremoto ocurrió a las 7:34 a. m. hora local y las autoridades del Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo presentaron como el evento sísmico más destructivo en Colombia en lo que va de siglo. El presidente Abelardo de la Espriella encabezó la declaratoria de desastre y emergencia nacional y confirmó la articulación de entidades para realizar el censo de damnificados y entrega de ayudas.

El balance oficial preliminar habla de al menos 190 muertos, más de 1.679 heridos, 243 estructuras colapsadas.