Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima fueron aplazados por el terremoto en Colombia: estas son las nuevas fechas

Las consecuencias del desastre impactaron el calendario de premios y modificaron las fechas previstas en ambas regiones, aunque se confirmó que hay otros juegos que tampoco se llevarán a cabo en el país durante algunos días

Una balota de lotería esférica con números dorados flota junto a un sismógrafo que marca una actividad sísmica en un fondo oscuro.
Aplazamiento de los sorteos en Colombia debido al terremoto que sacudió al país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Los sorteos de loterías de Cundinamarca y Tolima previstos para el lunes 10 de agosto de 2026 no se realizaron por la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia sobre las 7:34 a. m.

Las entidades vincularon la suspensión a la calamidad y a la situación de desastre nacional desatadas por el fuerte sismo que destruyó sectores enteros. Cundinamarca fijó su nueva fecha para el viernes 14 de agosto a las 11:15 p. m. y Tolima anunció que su sorteo se realizará el jueves 13 de agosto a las 10:30 p. m.

En cuanto a la Lotería de Cundinamarca, a través de un comunicado oficial confirmó el aplazamiento de su sorteo 4815, que debía celebrarse el lunes.

PUBLICIDAD

Comunicado oficial de la Lotería de Cundinamarca - crédito Lotería de Cundinamarca / X
Comunicado oficial de la Lotería de Cundinamarca - crédito Lotería de Cundinamarca / X

Por su parte, la Lotería del Tolima informó que el sorteo 4182 también quedó suspendido por la situación creada tras el terremoto. La entidad señaló que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar aprobó la suspensión por caso de fuerza mayor ante los hechos que llevaron a declarar la Situación de Desastre Nacional en Colombia.

Nancy Liliana Cristancho Santos, gerente general de la Lotería del Tolima, justificó la decisión con un mensaje centrado en las garantías del sorteo: “Nuestra prioridad absoluta es la transparencia y la seguridad de nuestros compradores. Ante una coyuntura nacional de fuerza mayor que altera la logística en el país, tomamos esta decisión institucional para garantizar un sorteo transparente y con plenas garantías para todos”.

PUBLICIDAD

Otras loterías aplazadas en Colombia

Loterías aplazadas por el terremoto en el país - crédito Gana Gana / Facebook
Loterías aplazadas por el terremoto en el país - crédito Gana Gana / Facebook

Coljuegos evalúa medidas transitorias para los operadores de juegos de suerte y azar afectados por el terremoto del 10 de agosto en el suroccidente de Colombia, tras activar un seguimiento institucional para medir el impacto del sismo en las zonas afectadas.

La entidad advirtió que cualquier decisión será “estrictamente transitoria” y no implicará condonación ni renuncia al recaudo. El objetivo, precisó, es ajustar de forma “razonable y proporcional” las obligaciones frente a las circunstancias excepcionales de la emergencia.

Entre las afectaciones identificadas se reportaron daños materiales en establecimientos con juegos localizados e interrupciones de energía eléctrica, telecomunicaciones e internet. Esas fallas pueden dificultar la operación en línea y en tiempo real de juegos localizados, novedosos y operados por internet.

Por esta razón, la entidad priorizará alternativas temporales sobre transmisión de información, plazos de reporte, liquidación y pago de derechos de explotación y gastos de administración. Del mismo modo, en su comunicado señaló que el análisis está respaldado por el artículo 209 de la Constitución Política, además de las competencias definidas por los Decretos 4142 de 2011 y 1451 de 2015 y la Ley 643 de 2001.

La entidad aseguró que se mantendrá la destinación exclusiva de las rentas del monopolio rentístico a los servicios de salud, según el artículo 336 de la Constitución Política. Las medidas que se adopten se formalizarán mediante actos administrativos y se comunicarán por canales oficiales.

Finalmente, Coljuegos reiteró que mantendrá habilitados sus canales de atención para recibir reportes, novedades, inquietudes y solicitudes de los operadores afectados, e incorporará al análisis la información que remitan las agremiaciones del sector.

Inmuebles enteros se destruyeron por la emergencia - crédito Sergio Acero/REUTERS
Inmuebles enteros se destruyeron por la emergencia - crédito Sergio Acero/REUTERS

El terremoto que obligó a aplazar los sorteos

El terremoto ocurrió a las 7:34 a. m. hora local y las autoridades del Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo presentaron como el evento sísmico más destructivo en Colombia en lo que va de siglo. El presidente Abelardo de la Espriella encabezó la declaratoria de desastre y emergencia nacional y confirmó la articulación de entidades para realizar el censo de damnificados y entrega de ayudas.

El balance oficial preliminar habla de al menos 190 muertos, más de 1.679 heridos, 243 estructuras colapsadas.

Temas Relacionados

Lotería de CundinamarcaLotería del TolimaTerremotoTemblor en ColombiaColombia-LoteríasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este miércoles, chécalo y evita una multa

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Los imitadores que fueron seleccionados en la primera fase tendrán que enfrentarse en esta nueva etapa con el otro doble de su artista favorito para poder avanzar en la competencia

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Deportes

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

Johan Mojica sería el sorpresivo fichaje de un equipo de la liga española: llegaría con nivel a la selección Colombia

Juan Camilo Portilla, volante de la selección, enviará donaciones a Cali para enfrentar el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Así se reforzaron los equipos de la Liga BetPlay 2026-II: estos fueron los mejores fichajes

Richard Páez, técnico saliente del Cúcuta Deportivo, confesó la razón por la que no siguió en el club y denunció amenazas de hinchas