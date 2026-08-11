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Santa Fe definió si jugará contra River en El Campín de Bogotá tras el terremoto de magnitud 7,4: “Así lo determinó Conmebol”

Debido al sismo que se presentó el 10 de agosto de 2026, que se sintió con fuerza en Bogotá, la confederación aplazó el compromiso por Copa Sudamericana

El Campín
El estadio El Campín era la sede establecida para la ida de los octavos en la Copa Sudamericana, entre Santa Fe y River - crédito Sencia
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El fútbol en Colombia se detuvo durante esta semana por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que se registró en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, el cual ya dejó más de 220 muertos en la zona del Pacífico y el Eje Cafetero, lo que provocó que todos los clubes se solidarizaran y enfocaran sus gestiones en el apoyo a los afectados.

La Conmebol decidió que no se jugará el encuentro entre Santa Fe y River en Bogotá, pactado para el miércoles 12 de agosto, debido a la situación en el país, aunque con la versión de que el compromiso sería en otra nación debido a posibles afectaciones en el estadio El Campín.

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Ante eso, el presidente de Santa Fe explicó la situación sobre el escenario deportivo y las afectaciones por el sismo del 10 de agosto, pues se sintió con fuerza en todo el centro de Colombia y hubo preocupación de que no estaría en condiciones para recibir partidos con público.

“Bogotá está muy lejos”

Eduardo Méndez, presidente de los cardenales, fue consultado por la información que distintos medios en Argentina manejaron sobre un supuesto cambio de sede para el duelo del 12 de agosto, que incluso sería en Lima por las condiciones de El Campín tras el sismo.

El directivo de Santa Fe fue claro al decir a La Página Millonaria que el escenario se encuentra bien y descartó un cambio de sede: “No tenemos ni pensado eso, el partido se hubiera podido jugar el miércoles, el estadio no sufrió ninguna alteración. Bogotá está muy lejos y no se vio afectada”.

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Eduardo Méndez en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmó que el equipo sí está en condiciones de jugar en el estadio El Campín - crédito Independiente Santa Fe

Méndez afirmó que la Conmebol solamente informó el aplazamiento del encuentro de ida de los octavos, pero no mencionó nada de un cambio de sede o alguna preocupación con El Campín, el cual Infobae Colombia confirmó que la estructura se encuentra muy bien y no presenta riesgos de colapso ni fisuras.

“Nosotros, simplemente, desde que sucedieron los hechos, pensamos y analizamos, y dijimos que teníamos que estar esperando lo que Conmebol determinara, así lo determinó Conmebol, lo acatamos, lo aceptamos. Para el país es bueno porque el dolor es grande, salir a jugar fuera del país, eso es imposible. El aeropuerto de esta ciudad y el estadio no fueron afectados. El estadio fue revisado dos veces en el día de hoy y creo que no hay ningún problema para jugar el partido cuando Conmebol lo desee”, añadió.

El Campín
El Campín se encuentra en buenas condiciones para recibir cualquier evento deportivo y cultural - crédito Sencia

A la espera de la Conmebol

Previo a que la Conmebol confirmara que las nuevas fechas de los partidos serán el 19 y 26 de agosto, en Bogotá y Buenos Aires, el directivo mencionó que la situación de la sede y horario quedaba en manos de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Nosotros estamos esperando a que Conmebol fije la fecha del partido. Nosotros comenzamos, después de las 5:30 p. m., a hacer las cancelaciones que teníamos previstas para la semana que viene, para jugar allá el 19 de agosto. Ya hoy cancelamos vuelos, ya la reserva que se había hecho en el hotel la cancelamos”, dijo.

Santa Fe jugará de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana - crédito Santa Fe
Santa Fe jugará de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana - crédito Santa Fe

Finalmente, el presidente de Santa Fe aseguró que no había preparado ninguna logística para la Copa Sudamericana, hasta que se confirmara la programación de la llave, que es clave en la temporada de los bogotanos: “Nos toca esperar que Conmebol nos fije la fecha y, cumpliendo lo que ellos estipulen, trataremos otra vez de organizar. Todo depende de Conmebol y las fechas que haya. De resto, la parte logística se aplazó y ya tenemos que estar dispuestos a obedecer al jerarca, pues al que nosotros tenemos que obedecer”.

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