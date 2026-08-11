Dólar hoy en Colombia: así abre la divisa el martes 11 de agosto tras la desaceleración de la inflación en julio reportada por el Dane y el terremoto de 7,4

El dólar abrió al alza tras la desaceleración de la inflación de julio a 6,03% y en medio del impacto económico del terremoto en Colombia - Dado Ruvic/Reuters

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El dólar abrió el martes 11 de agosto con tendencia al alza tras conocerse que la inflación de julio se desaceleró a 6,03%, en una rueda marcada además por el impacto económico del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto y cuyas pérdidas preliminares ya se estiman en USD 650 millones, cerca del 1% del PIB del país.

En la apertura, la divisa interrumpió la tendencia bajista que había mostrado en las jornadas previas. El movimiento llegó después de que el lunes 10 de agosto tocara mínimos que solo se habían visto el 31 de julio, un comportamiento que se explicaba por los primeros anuncios en materia económica y de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El mercado empezó a reaccionar al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPIC) de julio, que mostró una desaceleración frente a junio. Ese registro de 6,03% quedó en el centro de la jornada cambiaria, junto con las primeras señales de daño económico derivadas del sismo.

La divisa abrió en $3,136, una variación de $10,53 frente a la TRM del día, ubicada en $3.125,47. En los primeros movimientos de la jornada marcó un máximo de $3.144 y un mínimo de $3,120.95, según datos del Banco de la República.

La jornada cambiaria puso en el centro el dato de inflación de 6,03% y las primeras estimaciones de pérdidas por el sismo de magnitud 7,4 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada del -2,33% y en el contexto interanual, su valor ha descendido un -16,11%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, con una tendencia clasificada en -1. La volatilidad actual se sitúa en 6,23%, en comparación con una volatilidad de referencia de 13,75%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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El terremoto dejó daños en vivienda, salud, educación y transporte, además influiría en los mercados

El terremoto en Colombia dejó pérdidas preliminares por USD 650 millones, equivalentes a cerca del 1% del PIB, según una evaluación inicial - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa/Europa Press

Las estimaciones preliminares sobre el efecto negativo del terremoto señalan pérdidas por USD 650 millones. El cálculo corresponde a una evaluación temprana realizada horas después del sismo y contempla solo daños estructurales.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó. El Gobierno declaró la situación de desastre nacional para agilizar recursos y tareas de reconstrucción.

El impacto no se limita a las pérdidas materiales. Un mensaje del economista Guillermo Ramírez a través de su cuenta en X también advierte sobre la pérdida de vidas humanas, definida como una pérdida de capital humano invaluable, además del deterioro del capital físico.

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“Estas cifras son muy preliminares (horas después del sismo) y solo consideran daños estructurales; factores como deslizamientos, interrupciones logísticas o pérdidas de producción podrían elevarlas. El Gobierno declaró situación de desastre nacional para agilizar recursos y reconstrucción”.

El sismo interrumpió operaciones en varios aeropuertos, golpeó al sector cafetero, redujo la demanda eléctrica cerca de 18% y presionó al Colcap y a los bonos en dólares - crédito @guirampar/X

La disrupción alcanzó al transporte aéreo. Las operaciones quedaron suspendidas en al menos seis o siete aeropuertos: Pereira-Matecaña, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y también hubo reportes sobre Cali.

Las suspensiones obedecieron a daños estructurales, entre ellos afectaciones en ventanales y techos. El efecto inmediato recae sobre el turismo, el comercio y la conectividad regional.

El sector cafetero aparece entre los más expuestos porque Risaralda, Caldas y parte del Valle del Cauca están dentro de las zonas más golpeadas. Esa área produce cerca de una cuarta parte del café colombiano y enfrenta cierres viales por deslizamientos, con posibles retrasos en el procesamiento y la exportación.

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En energía, la demanda eléctrica mostró una reducción preliminar de alrededor de 18% por demanda no atendida. No se reportaron de inmediato daños mayores en infraestructura energética crítica.

“Energía y otros: Demanda eléctrica preliminarmente reducida ~18% por demanda no atendida. No se reportaron daños mayores en infraestructura energética crítica de inmediato”, añade el economista.

Los mercados financieros también acusaron el golpe. El índice Colcap de acciones colombianas cayó alrededor de 0,51% el día del sismo y algunos bonos en dólares también retrocedieron, aunque el peso se fortaleció.

“Mercados: El índice Colcap de acciones colombianas bajó alrededor de 0,51% el día del sismo; algunos bonos en dólares también cayeron, aunque el peso se fortaleció”, se observa en la publicación.

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