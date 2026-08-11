Denuncian amenaza de sanción para empleados que evacuaron en Medellín por el terremoto: “Van a tener que responder por abandonar el puesto”

Un encargado de una empresa en Medellín se dirigió a sus empleados para advertirles sobre posibles medidas disciplinarias por abandonar sus puestos de trabajo por ausentarse de las instalaciones tras el terremoto - crédito Colombia Oscura / X

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Un video difundido por Colombia Oscura muestra que, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al territorio nacional el lunes 10 de agosto de 2026, un encargado de una empresa en Medellín revocó la orden inicial de evacuación y advirtió a sus empleados que, si dejaban la empresa y no pasaba nada tendrían que responder por abandonar el puesto.

La grabación, registrada en medio de la tensión posterior al fuerte movimiento de tierra, ocasionó un debate entre la seguridad de los trabajadores y la exigencia de permanecer en el lugar. Según la descripción del video, primero se les indicó a los empleados que podían salir e irse a sus casas como medida preventiva, pero minutos después esa instrucción cambió.

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En las imágenes se escucha al superior decir: “Esa es la lógica con la que están operando. Me perdonan, pero no es tan lógico. Entonces, hagamos una cosa. Ya les dije cuál es mi posición, y es que esperemos a ver, ¿sí? Si algo pasa hoy, soy el primero en decirles: ‘Vámonos’, porque yo también me voy a ir. Mi hija está en el jardín. También me voy yo. Pero si no... Diferente”.

La advertencia continuó con una amenaza directa de sanción: “Entonces, yo no les voy a dar la orden de que se vayan. El que se quiere ir, se va, pero, pues si no pasa nada hoy, ustedes van a tener que responder por abandonar el puesto el día de hoy. ¿Okey? Necesito hablar con los managers, nos vamos a reunir allá, allá atrás”.

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Hay preocupación por lo ocurrido en medio del movimiento de tierra en una empresa de Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La orden inicial de evacuar fue rectificada pocos minutos después

De acuerdo con la denuncia expuesta por la publicación en redes sociales como X, la empresa había autorizado en un primer momento la salida del personal ante la emergencia. Después, un superior les comunicó que quien dejara su turno podría afrontar medidas disciplinarias por supuesto abandono del puesto de trabajo.

Ese cambio quedó registrado en el video que circula en las plataformas digitales y en el que también se puede apreciar la inconformidad de algunos empleados.

El video desató polémica, pues algunos de los internautas consideran que los empleados no deberían elegir entre su integridad física y la posibilidad de recibir una sanción laboral.

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La persona que da la instrucción intenta justificar su decisión con la idea de esperar a ver si la situación empeora antes de ordenar la salida.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la compañía involucrada sobre lo ocurrido ni sobre las circunstancias exactas sobre las cuales se impartieron las instrucciones a los trabajadores. Sin embargo, la polémica continúa encendida y los ciudadanos piden aclarar qué fue lo que pasó.

El terremoto dejó afectaciones estructurales graves en varias ciudades del país - crédito REUTERS

El episodio abrió dudas sobre los protocolos de seguridad laboral durante sismos

El caso generó cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad que deben aplicar las empresas durante emergencias sísmicas, en especial cuando está en riesgo la integridad de los trabajadores.

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Las autoridades colombianas contemplan procedimientos de evacuación obligatorios en situaciones de este tipo, aunque no se indica que a los empleados se les deba otorgar el día libre, a menos que el edificio en el que estén tenga problemas estructurales o existan riesgos.

Cali, Pereira y Medellín están entre las ciudades afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Camilo Rodríguez/REUTERS

Además, en el actuar de cada empresa ante una emergencia debe existir un punto de encuentro cercano a las instalaciones en el que los trabajadores estén a salvo.

Ante este panorama, se debe tener en cuenta si se obligó a los empleados a estar en un lugar que representaba un riesgo para su vida y si ellos notaron alguna irregularidad, los internautas les recomiendan denunciar el caso.

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La difusión del video volvió visible, además del impacto del movimiento telúrico, la forma en que una emergencia puede tensionar de inmediato las decisiones internas de una compañía.