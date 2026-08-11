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Balance de las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia: esta es la situación de las ciudades en alerta roja

A casi 24 horas de la emergencia, el reporte de Asocapitales contabilizó 181 muertos, más de 1.000 heridos, 1.575 viviendas dañadas, 61 edificaciones derrumbadas y seis terminales aéreas con daños

El terremoto de 7,4 sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano -crédito Stringer/REUTERS
El terremoto de 7,4 sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto, según el Servicio Geológico Colombiano -crédito Stringer/REUTERS
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Un día después de la emergencia, las autoridades colombianas luchan por evaluar el alcance de los daños tras el potente terremoto de 7,4 que sacudió el departamento de Chocó en la mañana del 10 de agosto.

El fenómeno, cuyo epicentro se ubicó a 12 kilómetros de San José del Palmar y a una profundidad de 103 kilómetros, dejó un saldo devastador en varias regiones del país.

Las cifras oficiales divulgadas en la mañana del martes 11 de agosto por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) revelaron las primeras dimensiones del desastre tras casi 24 horas: 181 personas fallecidas y más de 1.310 heridos. El impacto en la infraestructura también es notable, con 1.575 viviendas dañadas, 153 edificios colapsados y seis aeropuertos afectados.

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La emergencia mantiene a Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó en estado crítico, mientras las autoridades despliegan operativos de rescate y evaluación bajo protocolos de alerta roja.

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció la declaración de desastre nacional. Con esta medida, el Gobierno busca canalizar recursos extraordinarios y coordinar la ayuda humanitaria en los territorios más afectados, donde los equipos de emergencia trabajan sin descanso para atender a las víctimas y localizar a posibles sobrevivientes entre los escombros.

De acuerdo con el balance de Asocapitales, la situación más grave se concentra en Pereira (Risaralda), ciudad que reporta la cifra más alta de víctimas fatales con 66 fallecimientos preliminares, 37 desaparecidos, 15 atrapados y 66 edificios destruidos completamente, además de 26 colapsados parcialmente.

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El sistema de comunicaciones está inoperativo y las operaciones de rescate enfrentan enormes dificultades, lo que llevó a la declaratoria de toque de queda excepcional mientras el presidente de la República se dirige al lugar.

En Cali (Valle del Cauca), los reportes indican 95 personas fallecidas, 949 heridas, 239 atrapadas y 180 desaparecidas. Se registraron 56 estructuras colapsadas, 87 personas rescatadas y 10 hospitales inhabilitados. Tres vías sufrieron colapsos y hubo daños en estaciones e infraestructuras del sistema de transporte masivo. El aeropuerto de la ciudad fue restablecido, y continúa la búsqueda con apoyo de equipos USAR procedentes de Bogotá y Medellín.

El presidente Abelardo De La Espriella declaró desastre de carácter nacional para atender la emergencia por el sismo - crédito Sergio Acero/REUTERS
El presidente Abelardo De La Espriella declaró desastre de carácter nacional para atender la emergencia por el sismo - crédito Sergio Acero/REUTERS

En Manizales (Caldas), los datos señalan 5 fallecidos, 78 heridos, 17 edificios destruidos, 19 edificaciones parcialmente colapsadas y 4.000 damnificados. También se atendieron tres incendios estructurales. El aeropuerto La Nubia sigue fuera de operación.

Entre los daños más relevantes está la afectación de una torre de la Catedral Basílica Metropolitana y partes de la Universidad Nacional (sede Manizales), así como caídas de fachadas en el centro histórico. Persisten cortes de energía y de la red celular, y se mantienen las evacuaciones preventivas.

Quibdó (Chocó) reportó 9 personas fallecidas, 103 heridas, 6 atrapadas en una edificación en el barrio Medrano y 5 desaparecidas. El evento dejó 862 viviendas afectadas, de las cuales 23 colapsaron, además de daños en nueve edificaciones clave: tres edificios municipales, cuatro educativos, dos de salud y el aeropuerto El Caraño, que permanece fuera de operación.

En la Universidad Tecnológica del Chocó se registraron afectaciones estructurales y la existencia de personas atrapadas aún no ha sido precisada oficialmente.

Asocapitales reportó 61 edificios colapsados y seis aeropuertos con afectaciones tras el terremoto - crédito Andres Camilo Valencia/ REUTERS
Asocapitales reportó 61 edificios colapsados y seis aeropuertos con afectaciones tras el terremoto - crédito Andres Camilo Valencia/ REUTERS

De acuerdo con la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró en la mañana del martes 11 de agosto que subió a 14 la cifra de fallecidos en el departamento, 131 heridos y 3.500 afectadas.

En Armenia (Quindío), los organismos reportaron 174 heridos y cinco edificios colapsados. Se registran afectaciones en la torre de control y la pista del aeropuerto El Edén, cuya operación continúa suspendida. También se notifican daños en el acueducto local.

En Popayán (Cauca) la información de daños aún está en levantamiento, aunque se evidencia suspensión del servicio de energía e interrupciones en otros servicios públicos.

En cuanto a otras capitales, Bogotá D.C. y Medellín informaron que no se detectaron afectaciones estructurales graves. Bogotá desplegó 100 operativos de rescate y anunció el envío de ingenieros estructurales a las zonas más impactadas. Yopal, Ibagué, Cúcuta, Valledupar, Mitú, Inírida y Sincelejo solo reportaron incidentes menores o sin daños mayores según las alcaldías respectivas.

El balance nacional preliminar identifica al menos 133 colapsos estructurales totales, 88 personas fallecidas y 668 heridas, además de interrupciones en infraestructura crítica. Siete aeropuertos del país —incluidos los de Quibdó, Manizales, Pereira, Cali y Armenia— presentan restricciones o suspensión de operaciones. También se reportan daños en sistemas de energía, telecomunicaciones y servicios de acueducto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó un balance de 95 muertos, 949 heridos, 239 atrapados y 86 rescatados - crédito Christian EscobarMora/REUTERS
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó un balance de 95 muertos, 949 heridos, 239 atrapados y 86 rescatados - crédito Christian EscobarMora/REUTERS

El gobierno nacional coordina el movimiento de maquinaria pesada y especialistas en búsqueda y rescate, mientras refuerza la inspección de infraestructura sanitaria, educación y servicios básicos.

El reporte recomienda no reingresar a viviendas dañadas sin validación profesional, mantener activos los comités locales de gestión del riesgo y consultar únicamente fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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