Fuerte temblor en Colombia: graves afectaciones en Chocó, epicentro del sismo, nueve personas fallecidas y más de 90 heridos

El hijo del alcalde de Bahía Solano estaría bajo la estructura que se vino al piso tras el temblor - crédito Redes sociales

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó este lunes 10 de agosto que el sismo de 7,4 con epicentro en San José del Palmar dejó heridos y daños en edificaciones, incluida Quibdó, donde se adelanta la evaluación para emitir el primer reporte oficial.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m. y se registró en el occidente del país, mientras las autoridades mantienen la alerta para atender los casos reportados.

En un mensaje en X, Córdoba señaló: “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital, Quibdó, hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”.

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Colegio de Chocó, epicentro, reporta daños en aula de clase - crédito @Afromedios / X

Los organismos de socorro revisan las afectaciones y los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Hasta el momento, no se reportan personas desaparecidas o fallecidas.

Narciso Córdoba, bombero de Quibdó, en Noticias Caracol dio un balance de los barrios más afectados de Quibdó y pidió ayuda para acordonar las áreas e iniciar las labores de rescate: “En este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y habría unas seis personas atrapadas, no lo hemos logrado confirmar. En los barrios Guapango, Medrano estamos esperando hacer una análisis y dar una información preliminar”.

La periodista de Noticias Caracol aseguró que una de las presuntas víctimas del colapso sería el hijo de seis años del alcalde de Bahía Solano.

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El primer retrato de la emergencia surgió de una entrevista concedida por un ciudadano a Blu Radio, donde describió el impacto inmediato del movimiento telúrico en la ciudad. “Fue desastroso, fue horrible, al frente de un colegio se cayó un edificio donde en la parte de abajo había un negocio”, dijo el testigo.

La Catedral Basílica de Quibdó, Chocó, presentó el colapso parcial de una de sus torres, mientras que el resto de la edificación sufrió fuertes grietas que imposibilita el ingreso - crédito X

El habitante aseguró que los daños estructurales se extendieron por distintos sectores de Quibdó y golpearon con mayor fuerza las construcciones que ya presentaban vulnerabilidades. “Por todo Quibdó eso ha sido terrible, hay mucho pánico en las esquinas”, afirmó.

El componente más crítico del relato no se limitó a los daños materiales. En medio de la confusión, muchos habitantes salieron a buscar a sus hijos y otros familiares, sin información clara sobre heridos o fallecidos y con la ciudad sin servicio eléctrico.

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“La verdad no sé qué pasó, si hay heridos o muertos, yo me dediqué a buscar a mis hijas. Este es el momento en que todavía hay papás buscando a sus hijos, por toda la ciudad es un desastre, no hay energía y se siente en todo el pueblo la cara de angustia de la gente”, relató el afectado al medio radial.

Los estudiantes evacuaron rápidamente en medio de los escombros durante el sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó - crédito Redes sociales

En redes sociales se reporta el presunto fallecimiento de una señora de la tercera edad, mientras intentaba ser auxiliada por un familiar. Las autoridades de Chocó aún no han emitido un primer balance preliminar con los daños producto del sismo. Instituciones educativas en Quibdó también sufrieron daños en su infraestructura.

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Tercer reporte de la Gobernación de Chocó tras el sismo de 7.4 que afectó a varios departamentos de Colombia - crédito X

El más reciente informe de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, da cuenta de la gravedad del sismo con nueve personas fallecidas, 80 personas lesionadas y a la espera de cuantificar los daños en edificaciones e infraestructura pública.

La representante a la Cámara, Astrid Sánchez Montes de Oca, dijo en La FM que el centro de la capital del Chocó vivía un escenario de “caos total”, con personas heridas y edificaciones afectadas, tras describir la situación desde el lugar.

“Muchos heridos, muchos edificios derrumbados, es un caos total”, afirmó. También contó que estaba dentro de un edificio que presentó daños en sus paredes.

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