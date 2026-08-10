Abelardo de la Espriella ya tiene nuevo director para la Aeronáutica Civil: de quién se trata

Aeronáutica Civil tiene nuevo director - crédito Luisa González/Reuters

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Una designación clave se ha confirmado en la Aeronáutica Civil: Arnaud François G Penent d’Izarn asumirá la dirección de la entidad, sumando a su hoja de vida más de tres décadas en el sector aeronáutico y de defensa.

El perfil profesional de Penent d’Izarn se distingue por su paso como coronel de la Fuerza Aérea Colombiana, donde acumuló experiencia operativa y de gestión. También se desempeñó como subdirector general de la Aeronáutica Civil de Colombia, liderando proyectos para modernizar la infraestructura y optimizar los servicios de navegación aérea.

La trayectoria del nuevo director incluye roles directivos en el sector público y privado. Además de su actual cargo como gerente general en Helistar Technical Center, fue responsable del Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano, dirigiendo iniciativas para la integración de tecnologías espaciales en el país.

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Penent d’Izarn es un administrador aeronáutico y piloto, con más de 8.500 horas de vuelo y una sólida formación en gestión de crisis y toma de decisiones bajo presión, según se describe en su hoja de vida. Su misión declarada ha sido fortalecer la seguridad y la eficacia operativa en cada organización donde ha trabajado.

Penent d’Izarn es un administrador aeronáutico y piloto, con más de 8.500 horas de vuelo y una sólida formación en gestión de crisis y toma de decisiones bajo presión, según se describe en su hoja de vida - crédito Colprensa

En la Fuerza Aérea, comandó grupos de educación aeronáutica y participó en la formulación de políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Su paso por la Aerocivil estuvo marcado por la dirección de servicios críticos de navegación aérea y la gerencia de eventos internacionales como la feria F-AIR 2019.

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La experiencia acumulada le permitió liderar equipos multidisciplinarios y aplicar estrategias innovadoras para mantener altos estándares en el servicio aeronáutico. La combinación de su carrera militar, experiencia técnica y gestión pública posiciona a Penent d’Izarn como un perfil con amplio conocimiento tanto en la operación como en la administración del sector.

Aerocivil cerró varios aeropuertos tras sismo de 7,4 que impactó a Colombia

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., con epicentro en Chocó, provocó la suspensión de operaciones aéreas en varias terminales mientras las autoridades evaluaban daños estructurales y coordinaban la respuesta nacional.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el evento ocurrió a una profundidad de entre 96 y 103 kilómetros y lo describió como el de mayor magnitud registrado en el país durante la última década.

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Debido al temblor, la Aeronáutica Civil reportó que hay daños en varios aeropuertos - crédito @AerocivilCol / X

La Aeronáutica Civil confirmó a las 8:54 a. m. que seis aeropuertos presentaban afectaciones: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones quedaron suspendidas hasta completar la revisión de la infraestructura.

Poco después, a las 9:56 a. m., la entidad añadió que también resultó afectado el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, donde las operaciones fueron suspendidas de manera temporal. En paralelo, el aeropuerto de Popayán quedó sin servicio por presencia de ceniza del volcán Puracé, de acuerdo con un reporte citado por la autoridad aeronáutica.

El primer balance oficial sobre el impacto del temblor no registraba víctimas fatales en las horas posteriores al movimiento. Sí había reportes de daños y verificaciones en curso en ciudades como Manizales y Armenia, donde se informaron afectaciones estructurales.

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La Aeronáutica Civil explicó en un comunicado que “tras el sismo registrado esta mañana en Colombia, en este momento se registran afectaciones sobre diferentes aeropuertos”. En su reporte inicial precisó: “Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”.

La respuesta también alcanzó a Medellín. A través de sus canales oficiales, el aeropuerto José María Córdova informó que “como medida de seguridad del equipo de control de tránsito aéreo Aeronáutica Civil, a la hora se suspenden las operaciones y se avanza con la evacuación, tanto en la torre de control como en el terminal aéreo. Les sugerimos acoger las indicaciones de las autoridades”.

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Esa restricción duró poco más de media hora. A las 9:25 a. m., la terminal aérea comunicó que “se levanta la restricción y se reactivan las operaciones aéreas en nuestro aeropuerto. Seguiremos atentos a las indicaciones de Aeronáutica Civil y más autoridades de orden nacional”.