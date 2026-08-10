Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella ya tiene nuevo director para la Aeronáutica Civil: de quién se trata

El sector aeronáutico colombiano recibe a Arnaud François G Penent d’Izarn como nuevo jefe, un administrador aeronáutico y piloto con más de 30 años de experiencia

Aeronáutica Civil tiene nuevo director - crédito Luisa González/Reuters
Aeronáutica Civil tiene nuevo director - crédito Luisa González/Reuters
Guardar

Una designación clave se ha confirmado en la Aeronáutica Civil: Arnaud François G Penent d’Izarn asumirá la dirección de la entidad, sumando a su hoja de vida más de tres décadas en el sector aeronáutico y de defensa.

El perfil profesional de Penent d’Izarn se distingue por su paso como coronel de la Fuerza Aérea Colombiana, donde acumuló experiencia operativa y de gestión. También se desempeñó como subdirector general de la Aeronáutica Civil de Colombia, liderando proyectos para modernizar la infraestructura y optimizar los servicios de navegación aérea.

La trayectoria del nuevo director incluye roles directivos en el sector público y privado. Además de su actual cargo como gerente general en Helistar Technical Center, fue responsable del Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano, dirigiendo iniciativas para la integración de tecnologías espaciales en el país.

PUBLICIDAD

Penent d’Izarn es un administrador aeronáutico y piloto, con más de 8.500 horas de vuelo y una sólida formación en gestión de crisis y toma de decisiones bajo presión, según se describe en su hoja de vida. Su misión declarada ha sido fortalecer la seguridad y la eficacia operativa en cada organización donde ha trabajado.

Aerocivil-Bogotá-Colombia
Penent d’Izarn es un administrador aeronáutico y piloto, con más de 8.500 horas de vuelo y una sólida formación en gestión de crisis y toma de decisiones bajo presión, según se describe en su hoja de vida - crédito Colprensa

En la Fuerza Aérea, comandó grupos de educación aeronáutica y participó en la formulación de políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Su paso por la Aerocivil estuvo marcado por la dirección de servicios críticos de navegación aérea y la gerencia de eventos internacionales como la feria F-AIR 2019.

PUBLICIDAD

La experiencia acumulada le permitió liderar equipos multidisciplinarios y aplicar estrategias innovadoras para mantener altos estándares en el servicio aeronáutico. La combinación de su carrera militar, experiencia técnica y gestión pública posiciona a Penent d’Izarn como un perfil con amplio conocimiento tanto en la operación como en la administración del sector.

Aerocivil cerró varios aeropuertos tras sismo de 7,4 que impactó a Colombia

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., con epicentro en Chocó, provocó la suspensión de operaciones aéreas en varias terminales mientras las autoridades evaluaban daños estructurales y coordinaban la respuesta nacional.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el evento ocurrió a una profundidad de entre 96 y 103 kilómetros y lo describió como el de mayor magnitud registrado en el país durante la última década.

Debido al temblor, la Aeronáutica Civil reportó que hay daños en varios aeropuertos - crédito @AerocivilCol / X
Debido al temblor, la Aeronáutica Civil reportó que hay daños en varios aeropuertos - crédito @AerocivilCol / X

La Aeronáutica Civil confirmó a las 8:54 a. m. que seis aeropuertos presentaban afectaciones: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones quedaron suspendidas hasta completar la revisión de la infraestructura.

Poco después, a las 9:56 a. m., la entidad añadió que también resultó afectado el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, donde las operaciones fueron suspendidas de manera temporal. En paralelo, el aeropuerto de Popayán quedó sin servicio por presencia de ceniza del volcán Puracé, de acuerdo con un reporte citado por la autoridad aeronáutica.

El primer balance oficial sobre el impacto del temblor no registraba víctimas fatales en las horas posteriores al movimiento. Sí había reportes de daños y verificaciones en curso en ciudades como Manizales y Armenia, donde se informaron afectaciones estructurales.

La Aeronáutica Civil explicó en un comunicado que “tras el sismo registrado esta mañana en Colombia, en este momento se registran afectaciones sobre diferentes aeropuertos”. En su reporte inicial precisó: “Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”.

La respuesta también alcanzó a Medellín. A través de sus canales oficiales, el aeropuerto José María Córdova informó que “como medida de seguridad del equipo de control de tránsito aéreo Aeronáutica Civil, a la hora se suspenden las operaciones y se avanza con la evacuación, tanto en la torre de control como en el terminal aéreo. Les sugerimos acoger las indicaciones de las autoridades”.

Esa restricción duró poco más de media hora. A las 9:25 a. m., la terminal aérea comunicó que “se levanta la restricción y se reactivan las operaciones aéreas en nuestro aeropuerto. Seguiremos atentos a las indicaciones de Aeronáutica Civil y más autoridades de orden nacional”.

Temas Relacionados

Arnaud François G Penent d’IzarnAeronáutica CivilDirector AerocivilAbelardo de la EspriellaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

Los fondos serán utilizados para proporcionar refugio, alimentos y protección a las personas afectadas, además de financiar evaluaciones sobre los daños provocados por el sismo

Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte sismo

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y se confirmó el fallecimiento de más de 110 personas

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte sismo

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, informó que 26 edificaciones habían sido gravemente afectadas después del fuerte sismo en el país

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1.03.01-1070 de 2026, tras el aval del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, para agilizar ayudas, activar protocolos y coordinar la respuesta institucional

Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4

Salario mínimo de 2027: así de alta le dejó Gustavo Petro la inflación a Abelardo de la Espriella, dato clave para próximo aumento de sueldo

De acuerdo con lo indicado por la entidad estadística, el IPC en Colombia todavía está lejos de la meta del Banco de la República, que es entre 2% y 4%

Salario mínimo de 2027: así de alta le dejó Gustavo Petro la inflación a Abelardo de la Espriella, dato clave para próximo aumento de sueldo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Deportes

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

El estadio Pascual Guerrero de Cali sufrió afectaciones en sus instalaciones después del terremoto en Colombia

Conmebol aplazó los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por el terremoto en Colombia

América y Atlético Nacional invitaron a sus hinchas a donar para los damnificados por el terremoto en Colombia: así lo puede hacer

Luis Díaz, Real Madrid, Rigoberto Urán y otras personalidades del deporte se solidarizaron con las víctimas del sismo en Colombia

Por sismo de 7.4 que afectó a varias ciudades de Colombia, Dimayor aplazó todos los partidos de la semana del 10 al 14 de agosto: “El fútbol puede esperar”