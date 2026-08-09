Alias Bendito Menor volvió a publicar fotos y retó a De la Espriella: “La guerra parecerá descanso”

Alias Bendito Menor combina discursos de autodefensa y ocio en publicaciones que generan polémica - crédito Bendito Menor /Facebook

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Naín Andrés Pérez Toncel, identificado como alias Naín o alias Bendito Menor, figura como uno de los principales líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), organización armada ilegal señalada de controlar territorios estratégicos en el norte de Colombia.

En las últimas semanas, su nombre volvió a ocupar espacios noticiosos luego de que intensificara su presencia digital mediante mensajes publicados en redes sociales, manteniendo un tono desafiante hacia las autoridades.

A través de su perfil en Facebook, alias Bendito Menor ha difundido mensajes que han generado alarma entre la población y especial atención en los organismos de seguridad.

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En uno de sus textos más recientes, el líder de la Acsn expresó: “Aquí somos anti Abelardo como todos ustedes, compartan esta foto antes de que me la borre Facebook”, en clara alusión al presidente Abelardo de la Espriella, quien lo declaró objetivo militar prioritario desde hace varias semanas cuando alias Naín apareció en una caravana.

Alias Naín anuncia “limpieza” territorial y genera preocupación sobre sus próximos movimientos - crédito Bendito Menor/Facebook

Las publicaciones, lejos de mostrar una actitud evasiva, exhiben una postura de confrontación directa. “Preparado para lo que está por venir, no será fácil, pero he entrenado tan fuerte que la guerra parecerá un descanso”, escribió Naín junto a imágenes que lo muestran en escenarios rurales.

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Este tipo de mensajes han sido interpretados por varios usuarios como una estrategia para consolidar su liderazgo y enviar señales de fortaleza tanto a sus seguidores como a sus adversarios.

El 7 de agosto de 2026 de cara a la posesión presidencial de De la Espriella, alias Bendito Menor anunció una supuesta ofensiva en el territorio. “Saliendo a hacer limpieza por todos los territorios hoy 7 de agosto”, publicó.

En otro texto, el líder armado afirmó: “Hoy salgo a recorrer cada territorio con la firme decisión de recuperar la tranquilidad y demostrar que la comunidad merece vivir sin miedo, sin amenazas y sin delincuencia”. Desde su perspectiva, sus acciones pretenden restablecer el orden y la seguridad en zonas afectadas por la violencia.

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Alias Naín ha hecho varias publicaciones en Facebook que han generado alerta en la comunidad - crédito Bendito Menor/Facebook

En sus mensajes, Naín sostuvo que su propósito es “enfrentar la inseguridad y contribuir a que los caminos y comunidades vuelvan a ser espacios de respeto, orden y tranquilidad para las familias”.

Así mismo, subrayó la importancia de mantener la disciplina y la calma: “La disciplina, la responsabilidad y la calma son las verdaderas herramientas para afrontar cualquier situación que pueda presentarse en el camino”. Estas afirmaciones buscan proyectar una imagen de liderazgo basado en la preparación y el autocontrol.

El líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada insiste en que no busca generar conflictos, sino estar listo para responder ante las dificultades que se presenten.

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“No se trata de buscar problemas, sino de estar listo para responder con inteligencia ante los momentos difíciles. Cada decisión debe tomarse con cabeza fría, porque detrás de cada acción existen consecuencias que debemos asumir”, escribió en otra de sus publicaciones. De este modo, intentó justificar la expansión de su grupo armado como una respuesta a los retos del entorno.

Alias Bendito Menor intensifica su actividad delictiva en redes sociales - crédito Bendito Menor/Facebook

Además de los mensajes de contenido militar, alias Naín alterna publicaciones de tono distinto, en las que comparte imágenes de recorridos por paisajes naturales y actividades cotidianas en La Guajira.

“Navegando con tranquilidad, dejando que el mar y la brisa hagan lo suyo, disfrutando cada momento y recorriendo nuevos lugares que nos regala la naturaleza”, se lee en una de sus publicaciones más recientes.

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En paralelo a su actividad armada, Naín también aprovechó sus plataformas para promover productos identificados con su alias.

“¡Nueva colección Comando Menor! Diseños exclusivos, diferentes y con acabados dorados que resaltan a primera vista”, escribió al promocionar gorras y buzos con emblemas asociados a su grupo.

Alias Naín lanza su propia marca de ropa “Comando Menor” - crédito Bendito Menor/Facebook

A pesar de la intensificación de las acciones estatales y de los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella sobre el combate frontal a las organizaciones armadas, alias Naín persiste en su actividad digital y territorial.

“Seguimos avanzando con determinación, siempre buscando que la justicia y la seguridad prevalezcan. El territorio se defiende protegiendo a la gente y trabajando por un futuro donde nadie tenga que vivir bajo el temor de los delincuentes”, afirmó, enfatizando que la prioridad es “regresar a casa y mantener a nuestra gente a salvo”.

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