Accidente de helicóptero en Brasil: Familiares compartieron fotos de su viaje y se despidieron de las 3 mujeres

Tres colombianas murieron al caer un helicóptero durante un vuelo turístico en las montañas de Río de Janeiro - crédito Aline Massuca/REUTERS/Facebook

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El accidente de helicóptero en Río de Janeiro dejó un saldo devastador para una familia colombiana, que había llegado días antes a Brasil.

El siniestro ocurrió cuando Rocío Cubillos, su hija Wendy Manrique y su nieta Sofía Murillo realizaban un vuelo panorámico para celebrar un cumpleaños. El piloto brasileño Alessandro Rocha también falleció en el impacto.

Las tres mujeres, integrantes de una misma familia, habían viajado por primera vez a Brasil. El motivo era la celebración de los quince años de una de las adolescentes del grupo, según detallaron sus allegados.

El plan original era que seis miembros de la familia disfrutaran del paseo en helicóptero, pero la capacidad de la aeronave obligó a que se dividieran en dos grupos.

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El sábado 8 de agosto, el Robinson R44 matrícula PP-MFS cayó en una zona boscosa cercana a Vista Chinesa, en el área de Alto da Boa Vista, dentro del Parque Nacional de Tijuca. No hubo sobrevivientes. Los rescatistas confirmaron que los restos del helicóptero y sus ocupantes estaban completamente calcinados al momento de llegar al lugar.

Las víctimas del accidente en Río de Janeiro fueron Rocío Cubillos, Wendy Manrique y Sofía Murillo, integrantes de una misma familia - crédito Facebook

La tragedia fue confirmada por la familia a través de las redes sociales, donde circuló rápidamente la noticia y las últimas imágenes de las víctimas antes del vuelo. El impacto fue tal que el segundo paseo en helicóptero quedó cancelado de inmediato.

“El último viaje de la mitad de mi familia 💔 Gracias Dios, por permitirle a mi familia, conocer lo bello que es este mundo y ahora darle la oportunidad de conocer lo bello del paraíso. 🕊️🕊️🕊️ Mi hermanita, mi madre y mi sobrina! Las amaré siempre en esta vida y la otra!“; expresó Victor Manrique en su cuenta de Facebook.

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El accidente ocurrió cuando el grupo familiar esperaba en el hangar para realizar el segundo vuelo, que nunca se concretó. Mientras aguardaban, escucharon a un empleado mencionar que la aeronave había realizado un aterrizaje forzoso, pero no recibieron información oficial sobre la magnitud del hecho.

Las autoridades brasileñas informaron que el helicóptero chocó contra la falda de un cerro, lo que provocó una explosión inmediata y un incendio que se extendió rápidamente por la vegetación.

El Departamento de Bomberos y el Grupo de Operaciones Aéreas desplegaron un operativo de rescate en el que participaron 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas. Los equipos utilizaron técnicas de cuerda y elementos de seguridad para acceder al lugar, dada la dificultad del terreno.

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La familia había viajado por primera vez a Brasil por un cumpleaños y debió dividirse en dos grupos por la capacidad de la aeronave - crédito Facebook

La Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la muerte de las tres ciudadanas y anunció que el Gobierno nacional está acompañando a los familiares en las gestiones necesarias tras el fallecimiento. Las investigaciones para determinar las causas del accidente continúan en marcha, mientras la familia espera respuestas sobre lo sucedido.

Familiar de las tres colombianas muertas en accidente aéreo en Brasil entregó detalles: iba a abordar el mismo vuelo

Víctor Manrique, uno de los familiares que iba a abordar la aeronave en el siguiente turno, relató cómo la incertidumbre y la falta de información marcaron los minutos posteriores al siniestro.

Las autoridades investigan las causas que provocaron la caída del helicóptero en una zona montañosa y boscosa de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista. El impacto fue seguido de una explosión que desató un incendio en la vegetación. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibió la alerta a las 11:11 a. m.

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El accidente ocurrió durante un paseo turístico reservado para seis integrantes de la familia, dividido en dos vuelos porque la aeronave solo permitía tres pasajeros por turno. Rocío Cubillos, Wendy Manrique y Sofía Murillo subieron primero, mientras Víctor Manrique, Daniela Castañeda y su hija Laura quedaron esperando su turno.

El helicóptero chocó contra la falda de un cerro, estalló tras el impacto y provocó un incendio en la vegetación - crédito Facebook

En palabras de Víctor Manrique al medio g1: “Llegamos para un recorrido en helicóptero de 20 minutos. Éramos 6 personas. Nos dijeron que habría 3 personas por helicóptero”.

La selección de pasajeros se resolvió por orden de llegada. “Debido a circunstancias de la vida, ninguno de los tres pudimos subir al primer helicóptero porque llegaron primero. Y como llegaron primero, fueron los primeros. Íbamos a subir al helicóptero cuando llegaran”, explicó Manrique.

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Transcurrieron entre treinta y cuarenta minutos sin que la aeronave regresara ni hubiera información clara para los familiares que aguardaban. La preocupación crecía, según relató Manrique: “Pasó media hora y cuarenta minutos” y nadie les daba noticias precisas.

Ante la demora, Manrique buscó a los empleados de la empresa para intentar averiguar qué ocurría. Le informaron que el piloto había reportado la necesidad de hacer un aterrizaje de emergencia: “Fui a preguntar qué estaba pasando. Fue entonces cuando me dijeron que el piloto había informado que tenía que realizar un aterrizaje de emergencia”.

A pesar de ese primer reporte, la familia no recibió actualizaciones ni confirmaciones oficiales sobre el destino de sus seres queridos. “Nunca nos dieron la noticia. Nos enteramos por Internet”, lamentó Manrique.

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