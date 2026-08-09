Video de un oso andino comiendo una vaca generó preocupación en Machetá, Cundinamarca

La difusión de un video que muestra a un oso andino alimentándose de un bovino en la vereda San Martín del municipio de Machetá ha provocado inquietud en la comunidad local, que reporta daños en al menos 12 reses y exige acciones para proteger tanto la ganadería como la fauna silvestre en esta zona de páramo de Cundinamarca - crédito villapinzon noticias 24/7 / Facebook

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El avistamiento de un oso andino alimentándose de un bovino en la vereda San Martín, municipio de Machetá, ha generado inquietud en la comunidad local y disparado las alarmas entre los ganaderos. Un video difundido en redes sociales muestra al animal junto a los restos del ganado, lo que ha motivado a los habitantes a buscar respuestas y protección tanto para sus animales como para la fauna silvestre.

Reacciones de la comunidad y reunión con autoridades

La preocupación de los habitantes se hizo patente durante una reunión el 6 de agosto, en la que participaron representantes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Cundinamarca y la administración municipal. Durante el encuentro, los residentes reportaron presuntas afectaciones a 12 reses en días recientes, atribuidas a la presencia del oso.

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Las inquietudes principales giraron en torno a la seguridad de la actividad ganadera y los riesgos derivados de la coexistencia con especies nativas. Los asistentes solicitaron orientación para evitar daños mayores y reducir el temor que se había instalado en la zona tras la circulación del video.

Por ahora, se realizan mesas técnicas en el municipio - crédito CAR Cundinamarca

Características del oso andino y aclaraciones técnicas

El director regional de la CAR en Almeidas, Josué Camacho, explicó durante la reunión que el oso andino “no es un depredador, que es de oportunidad y se alimenta, entre otras cosas, de carroña”. Según Camacho, la especie puede aprovechar la presencia de animales muertos, aunque no acostumbra cazar ganado de forma regular.

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La CAR enfatizó la importancia de entender el comportamiento del oso y aclaró que su dieta es en un 90% vegetariana, basada en plantas y frutos. Solo en ocasiones excepcionales consume carne de ganado, ya sea como carroña o, muy raramente, como resultado de una caza, generalmente cuando enfrenta la pérdida de su hábitat.

¿Qué hacer ante un encuentro con el oso andino?

Frente a la posibilidad de un nuevo avistamiento, la CAR recomendó a la comunidad evitar todo acercamiento y abstenerse de alimentar al animal. “Queremos pedirle a la comunidad de nuestro territorio CAR que si tienen un avistamiento, un encuentro cercano con el oso de anteojos nos abstengamos de alimentarlo, mantengamos una distancia prudente”, solicitó Camacho.

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Aparentemente el oso habría atacado a una vaca - crédito villapinzon noticias 24/7 / Facebook

Las autoridades ambientales también ofrecieron una guía práctica para actuar en el momento: mantener la calma, no correr ni gritar y alejarse despacio. Se sugiere aparentar mayor tamaño levantando los brazos o usando una chaqueta, evitar el contacto visual directo y procurar dejarle una ruta de escape hacia el bosque. Ante cualquier encuentro, el llamado es a informar de inmediato a las autoridades ambientales.

Medidas de seguimiento y prevención

Como parte de la estrategia preventiva, la CAR anunció una nueva reunión con la comunidad programada para el 14 de agosto. En ese espacio se socializarán acciones concretas, como la entrega de cámaras trampa para monitorear la presencia del oso, dispositivos sonoros y elementos de percusión destinados a disuadirlo sin causarle daño.

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El objetivo de estas medidas es lograr un seguimiento adecuado del animal y minimizar posibles conflictos entre la fauna silvestre y las actividades productivas de la zona. Las autoridades reiteraron que la protección de la comunidad y de las especies nativas debe darse de manera conjunta, promoviendo una convivencia basada en el respeto y la prevención.

La CAR ha intervenido con la comunidad para evitar que le hagan daño al animal - crédito CAR Cundinamarca

Ante la inquietud generada, la respuesta institucional apunta a “brindar orientación técnica para manejar este tipo de situaciones y evitar conflictos entre humanos y fauna silvestre”, de acuerdo con la CAR. La convivencia entre las comunidades rurales y el oso andino demanda medidas informadas, prudencia y cooperación constante.

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Contexto ambiental y geográfico de Machetá

El municipio de Machetá se encuentra en una región de alta montaña, colindante con complejos de páramo, como el de Guantafur y parte de la reserva natural El Frailejonal. Estas áreas son hábitat natural del oso andino, lo que explica su presencia en zonas donde también existe actividad ganadera.