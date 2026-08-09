Abelardo de la Espriella reconoció el papel que jugarán los medios de comunicación en su mandato: “Una enorme responsabilidad”

Abelardo de la Espriella agradeció a los medios de comunicación la cobertura de su posesión como presidente de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

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Dos días después de que fuera posesionado oficialmente como el nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella envió un mensaje a los medios de comunicación nacionales que lo acompañaron durante su posesión.

A través de un mensaje de X, el mandatario nacional agradeció la publicación masiva de su posesión, además de aceptar que los mismos medios que anunciaron su nombramiento, serían los veedores de las actuaciones de las diferentes carteras de su gobierno.

“Ver este momento histórico reflejado en las portadas de tantos medios de comunicación me llena de orgullo, pero sobre todo de una enorme responsabilidad. Agradezco a cada periodista, fotógrafo, camarógrafo y trabajador de los medios que llevó mi posesión presidencial a millones de personas en Colombia y el mundo”, señaló De la Espriella.

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Junto a su mensaje, el mandatario nacional publicó una serie de portadas de los principales periódicos impresos del país que cubrieron la transición de mando, además de hacer una promesa a sus seguidores sobre lo que le espera al país en los cuatro años de su mandato.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la prensa será veedora de las actuaciones de las carteras de su gobierno - crédito X

“Recibo este momento con profunda gratitud, pero también con la certeza de que el verdadero titular de nuestra historia aún está por escribirse. Quiero que durante estos cuatro años Colombia sea noticia por recuperar su seguridad, por crecer, por prosperar y por volver a sentirse orgullosa de sí misma. La Patria Milagro apenas comienza”, concluyó el presidente de la República.

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Entretanto, el relevo presidencial en Colombia se convirtió en un fenómeno mediático internacional cuando Abelardo de la Espriella asumió el mando el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali.

La llegada de De la Espriella al poder desató una oleada de reacciones en las principales capitales del mundo. Medios de Estados Unidos y Europa dieron prioridad al respaldo explícito de Washington, así como a la promesa del nuevo presidente de endurecer la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Uno de los aspectos más destacados en la cobertura internacional fue el anuncio de un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, focalizado en seguridad y lucha antidrogas.

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De la Espriella publicó portadas de periódicos nacionales y prometió que Colombia buscará recuperar la seguridad, crecer y prosperar en los próximos cuatro años - crédito X

Titulares como el de la BBC —“Estados Unidos ofrece 1.000 millones de dólares a Colombia en el primer día de mandato del nuevo presidente de derecha”— y el de The Guardian —“Estados Unidos promete 1.000 millones en ayuda de seguridad a Colombia mientras el nuevo presidente promete mano dura contra las drogas”— reflejaron la centralidad de este apoyo en la agenda bilateral.

Durante su discurso, De la Espriella confirmó el fin de los diálogos de paz e hizo pública la adhesión de Colombia al programa “Shield of the Americas”, una iniciativa regional contra el crimen organizado respaldada por Estados Unidos.

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“Vamos a derrotar al narcoterrorismo”, fue una de las frases destacadas por medios como CBS News, que también enfatizaron la intención de reforzar la cooperación militar con Washington.

La prensa internacional coincidió en señalar el perfil ideológico del nuevo gobierno y el contexto de “giro a la derecha” en América Latina. Fox News tituló: “Aliado de Trump, ‘El Tigre’, asume como nuevo presidente de Colombia en medio del giro a la derecha del continente”, mientras France 24 y Euronews también resaltaron el aval de la administración estadounidense y el vínculo con Donald Trump.

El medio británico subrayó el anuncio de un paquete millonario de ayuda estadounidense en seguridad y cooperación, interpretando la relación con Washington como una de las claves del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla BBC News

Mientras se desarrollaba la ceremonia en Cali, distintas ciudades del país fueron escenario de protestas organizadas por simpatizantes del expresidente Gustavo Petro. El exmandatario, ausente en el acto, calificó la jornada como un “adiós a la libertad”.

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Así, la investidura de De la Espriella no solo fue reflejada en los titulares de los medios más influyentes, sino que dio inicio a una etapa en la que la seguridad, la cooperación internacional y la transformación política ocuparán el centro del debate público en Colombia y más allá de sus fronteras, según informó el propio mandatario.