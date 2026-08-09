Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella reconoció el papel que jugarán los medios de comunicación en su mandato: “Una enorme responsabilidad”

En un mensaje publicado en X, el mandatario difundió portadas de periódicos sobre el cambio de mando y dijo que los comunicadores que cubrieron la investidura seguirán sus decisiones durante cuatro años

Abelardo de la Espriella agradeció a los medios de comunicación la cobertura de su posesión como presidente de Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella agradeció a los medios de comunicación la cobertura de su posesión como presidente de Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Guardar

Dos días después de que fuera posesionado oficialmente como el nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella envió un mensaje a los medios de comunicación nacionales que lo acompañaron durante su posesión.

A través de un mensaje de X, el mandatario nacional agradeció la publicación masiva de su posesión, además de aceptar que los mismos medios que anunciaron su nombramiento, serían los veedores de las actuaciones de las diferentes carteras de su gobierno.

“Ver este momento histórico reflejado en las portadas de tantos medios de comunicación me llena de orgullo, pero sobre todo de una enorme responsabilidad. Agradezco a cada periodista, fotógrafo, camarógrafo y trabajador de los medios que llevó mi posesión presidencial a millones de personas en Colombia y el mundo”, señaló De la Espriella.

PUBLICIDAD

Junto a su mensaje, el mandatario nacional publicó una serie de portadas de los principales periódicos impresos del país que cubrieron la transición de mando, además de hacer una promesa a sus seguidores sobre lo que le espera al país en los cuatro años de su mandato.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la prensa será veedora de las actuaciones de las carteras de su gobierno - crédito X
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la prensa será veedora de las actuaciones de las carteras de su gobierno - crédito X

Recibo este momento con profunda gratitud, pero también con la certeza de que el verdadero titular de nuestra historia aún está por escribirse. Quiero que durante estos cuatro años Colombia sea noticia por recuperar su seguridad, por crecer, por prosperar y por volver a sentirse orgullosa de sí misma. La Patria Milagro apenas comienza”, concluyó el presidente de la República.

PUBLICIDAD

Entretanto, el relevo presidencial en Colombia se convirtió en un fenómeno mediático internacional cuando Abelardo de la Espriella asumió el mando el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali.

La llegada de De la Espriella al poder desató una oleada de reacciones en las principales capitales del mundo. Medios de Estados Unidos y Europa dieron prioridad al respaldo explícito de Washington, así como a la promesa del nuevo presidente de endurecer la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Uno de los aspectos más destacados en la cobertura internacional fue el anuncio de un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, focalizado en seguridad y lucha antidrogas.

De la Espriella publicó portadas de periódicos nacionales y prometió que Colombia buscará recuperar la seguridad, crecer y prosperar en los próximos cuatro años - crédito X
De la Espriella publicó portadas de periódicos nacionales y prometió que Colombia buscará recuperar la seguridad, crecer y prosperar en los próximos cuatro años - crédito X

Titulares como el de la BBC —“Estados Unidos ofrece 1.000 millones de dólares a Colombia en el primer día de mandato del nuevo presidente de derecha”— y el de The Guardian —“Estados Unidos promete 1.000 millones en ayuda de seguridad a Colombia mientras el nuevo presidente promete mano dura contra las drogas”— reflejaron la centralidad de este apoyo en la agenda bilateral.

Durante su discurso, De la Espriella confirmó el fin de los diálogos de paz e hizo pública la adhesión de Colombia al programa “Shield of the Americas”, una iniciativa regional contra el crimen organizado respaldada por Estados Unidos.

“Vamos a derrotar al narcoterrorismo”, fue una de las frases destacadas por medios como CBS News, que también enfatizaron la intención de reforzar la cooperación militar con Washington.

La prensa internacional coincidió en señalar el perfil ideológico del nuevo gobierno y el contexto de “giro a la derecha” en América Latina. Fox News tituló: “Aliado de Trump, ‘El Tigre’, asume como nuevo presidente de Colombia en medio del giro a la derecha del continente”, mientras France 24 y Euronews también resaltaron el aval de la administración estadounidense y el vínculo con Donald Trump.

El medio británico subrayó el anuncio de un paquete millonario de ayuda estadounidense en seguridad y cooperación, interpretando la relación con Washington como una de las claves del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla BBC News
El medio británico subrayó el anuncio de un paquete millonario de ayuda estadounidense en seguridad y cooperación, interpretando la relación con Washington como una de las claves del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla BBC News

Mientras se desarrollaba la ceremonia en Cali, distintas ciudades del país fueron escenario de protestas organizadas por simpatizantes del expresidente Gustavo Petro. El exmandatario, ausente en el acto, calificó la jornada como un “adiós a la libertad”.

Así, la investidura de De la Espriella no solo fue reflejada en los titulares de los medios más influyentes, sino que dio inicio a una etapa en la que la seguridad, la cooperación internacional y la transformación política ocuparán el centro del debate público en Colombia y más allá de sus fronteras, según informó el propio mandatario.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPosesión presidencialCubrimiento posesión Abelardo de la EspriellaPresidente de ColombiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

El estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali será el escenario en donde dos de los equipos con más títulos del fútbol profesional colombiano disputarán el clásico de la jornada

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Salario mínimo de 2027: así sería el aumento si el gobierno de De la Espriella le hace caso al Banco de la República y lo sube 5% o 6%

La puja por la remuneración seguirá cruzada por la necesidad de proteger el ingreso de los hogares sin abrir una presión adicional sobre los precios, dicen expertos

Salario mínimo de 2027: así sería el aumento si el gobierno de De la Espriella le hace caso al Banco de la República y lo sube 5% o 6%

El embalse de Neusa será escenario del segundo festival náutico en agosto: actividades familiares y espacio para elevar cometa en Cundinamarca

La jornada, coordinada por la CAR con las alcaldías de Cogua y Tausa, se realizará en el Aula Ambiental Abierta e incluirá paseos en embarcaciones, pesca artesanal, gastronomía y cometas

El embalse de Neusa será escenario del segundo festival náutico en agosto: actividades familiares y espacio para elevar cometa en Cundinamarca

Extraña muerte de una médica en Antioquia: familiares señalan a su pareja, un sargento del Ejército, de apoderarse de todos sus bienes

Los padres de la mujer afirman que el supuesto accidente tiene inconsistencias y aseguran que el sujeto se quedó con todo el dinero de su hija, incluido un inmueble, $80 millones de una póliza, fondos bancarios, y que logró una pensión de Colpensiones

Extraña muerte de una médica en Antioquia: familiares señalan a su pareja, un sargento del Ejército, de apoderarse de todos sus bienes

Homicidio de un funcionario del Inpec en Santander habría sido ordenado por un cabecilla del Tren de Aragua desde la cárcel

La hipótesis preliminar de las autoridades indica que el recluso habría entregado instrucciones a miembros de la estructura criminal que están en libertad, y que esa capacidad operativa terminó en el fatal ataque ocurrido en inmediaciones del penal en Girón

Homicidio de un funcionario del Inpec en Santander habría sido ordenado por un cabecilla del Tren de Aragua desde la cárcel
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe

Conmebol pronostica que la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla será “la mejor de la historia”: así avanzan las obras