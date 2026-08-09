Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Le ganó hasta a las motos: La perrita que puso a sudar a moteros y policías para ser rescatada

El animal bautizado como Milagros fue rescatado y está esperando que su familia la reclame

La rápida reacción de motociclistas y agentes de la Policía evitó una tragedia en plena Carrera Séptima, cuando una perrita desorientada esquivaba el tráfico y estuvo a punto de ser arrollada. El rescate, documentado en videos y redes sociales, movilizó a ciudadanos y autoridades en un operativo espontáneo que culminó con un final esperanzador para la protagonista, ahora llamada Milagros - crédito eduardo79881 / TikTok

Guardar

En una jornada marcada por la tensión y la solidaridad, varios motociclistas y agentes de la Policía se movilizaron para rescatar a una perrita expuesta al peligro en la carrera Séptima, sentido Bogotá–Tunja.

La escena comenzó cuando conductores y uniformados advirtieron la presencia de un animal desorientado que esquivaba vehículos en plena mañana del 8 de agosto.

A través de videos difundidos en la cuenta de TikTok eduardo79881, la comunidad pudo presenciar la angustia y la coordinación espontánea que permitió evitar una tragedia.

Las imágenes mostraron cómo la perrita, luego bautizada como Milagros, se salvó por unos segundos de ser atropellada por un carro mezclador de cemento, mientras motociclistas y dos policías en moto intentaban detenerla. El animal, en un estado nervioso, se escabullía de los vehículos y de quienes trataban de alcanzarla, generando momentos de tensión entre los presentes.

PUBLICIDAD

Una persecución insólita captó la atención en la vía Bogotá – Tunja, donde varios moteros y policías se unieron para salvar a una perrita que corría perdida entre vehículos. La escena, grabada y viralizada en TikTok, expuso el peligro que enfrentan los animales abandonados y el impacto de la solidaridad ciudadana en su destino - crédito eduardo79881 / TikTok

El rescate en medio del tráfico

El operativo ciudadano, que parece una persecución de película de Hollywood, inició cuando un motociclista grabó desde su punto de vista. En el video se observó cómo el animal, asustado, corría entre los automóviles, mientras los policías intentaban interceptarla a pie.

Uno de ellos recurrió a una lona para atraparla, pero la perrita logró zafarse, lo que provocó una reacción entre risas: “Cómo nos va a ganar esa hpta!”, exclamó uno de los uniformados, reflejando la mezcla de nervios y alivio ante la rápida huida del animal.

La persecución continuó varios metros y mostró la colaboración inusual entre moteros, policías, carros y transeúntes. Otros perros también se cruzaron en el camino, sin conseguir que Milagros se detuviera. La situación captó la atención de los curiosos, quienes se acercaron a observar y, en algunos casos, a intentar ayudar.

PUBLICIDAD

Milagros, una perrita que deambulaba asustada por una de las arterias más transitadas de Bogotá, fue rescatada gracias a la intervención conjunta de motociclistas y policías. Las imágenes del momento, que se difundieron rápidamente en redes sociales, evidenciaron el riesgo inminente para el animal y la coordinación improvisada que permitió cambiar su suerte - crédito eduardo79881 / TikTok

Finalmente, con una calle bloqueada por varias personas, uno de los motociclistas consiguió arrinconar a la perrita en la orilla de la calle. El segundo motero, que no le importó el mordisco que pudiera ganarse, bajó rápidamente del vehículo y logró sujetarla contra el pavimento, mientras los policías y otros testigos se acercaron para asistir en el proceso. En ese instante, un patrullero sugirió meter al animal en una lona, buscando evitar que escapara nuevamente. El motociclista que lideró la persecución intentó tranquilizarla con un mensaje directo: “Tranquila, ya no pasa nada”.

El destino de Milagros tras el rescate

La perrita fue entregada a un hombre que llegó en un BMW deportivo azul y que se identificó como alguien habituado a ayudar a los animales. Aseguró que la llevaría a una veterinaria para evaluar su estado y expresó: “Yo ayudo a animales y mascotas, entonces voy a buscarle un hogar, pero es una perrita que tiene hogar fijo. Todo el mundo la va a querer”.

Posteriormente, Juan Cifuentes, la persona del vehículo, decidió acoger a la perrita en su hogar. La bautizó como Milagros y, tras recibir atención veterinaria, confirmó que su salud no presentaba complicaciones graves. Cifuentes expresó en uno de los videos publicados: “Les cuento que gracias a moteros y policía la lograron coger. Yo la tengo en mi casa y ojalá no la hayan abandonado sino que se haya perdido y aparezcan los dueños”.

El propio rescatista dejó claro que, si los tenedores originales no aparecen en los próximos días, está dispuesto a quedarse con Milagros y ofrecerle un nuevo hogar.

Reacciones de la comunidad y debate sobre el abandono

Le perrita fue perseguida durante varias cuadras - crédito eduardo79881 / TikTok
Le perrita fue perseguida durante varias cuadras - crédito eduardo79881 / TikTok

Los videos del rescate generaron una ola de comentarios en las redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el origen de la perrita. Algunos afirmaron: “No creo que haya sido abandonada. Tenía moñitos y todo, o sea estaba cuidada. Creo que se debió perder”. Otros mostraron su disposición para adoptarla en caso de que no aparezca un responsable: “Si la tienen, la adopto”.

Diversos comentarios reconocieron la labor de los involucrados: “Me le quito el sombrero al caballero y a los policías que estuvieron muy atentos a la seguridad del canino”. Las emociones también estuvieron presentes en los relatos de quienes siguieron la historia desde sus casas: “Yo en el cuarto gritando y mi esposo que pasó? y yo un vídeo de una perrita”. No faltaron quienes plantearon dudas sobre la aparición de un veterinario en el trayecto: “Vea qué casualidad, un veterinario en el trayecto? ojalá no la vaya a coger pa’ negocio”.

Cuando una persona encuentra un perro aparentemente abandonado en Colombia, debe primero evaluar si el animal se encuentra herido o en peligro vital. En situaciones de emergencia, la indicación es comunicarse de inmediato con la Línea 123. Si el animal está estable, se recomienda brindarle agua, contactar a una fundación local o considerar un hogar de paso temporal mientras se gestiona su adopción definitiva.

Temas Relacionados

Captura de perritaBogotáVideo viralPersecución a perritaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El diagnóstico interno y la revisión constante ante cambios legislativos emergen como prácticas clave para las compañías que buscan adaptarse al relevo político y a la nueva etapa fiscal

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

La herramienta oficial permite filtrar apoyos por nivel, área, región y fecha de cierre, además de consultar condiciones y documentos sin saltar entre páginas de universidades, fundaciones y organismos internacionales

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

La cuenta de TikTok de la que salió el video compartido por el expresidende publica contenidos de apología de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

La grabación que fue realizada desde una vivienda de la población captó estruendos, ráfagas y un apagón repentino durante el día de mercado para los habitantes de la zona, lo que generó pánico entre la comunidad que exige presencia de las autoridades

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

El corte comenzó a las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto de 2026, tras una falla en la línea Tibitoc-Usaquén en la avenida 9 con calle 129

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: nóminas titulares del clásico en la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe