Le ganó hasta a las motos: La perrita que puso a sudar a moteros y policías para ser rescatada

La rápida reacción de motociclistas y agentes de la Policía evitó una tragedia en plena Carrera Séptima, cuando una perrita desorientada esquivaba el tráfico y estuvo a punto de ser arrollada. El rescate, documentado en videos y redes sociales, movilizó a ciudadanos y autoridades en un operativo espontáneo que culminó con un final esperanzador para la protagonista, ahora llamada Milagros - crédito eduardo79881 / TikTok

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En una jornada marcada por la tensión y la solidaridad, varios motociclistas y agentes de la Policía se movilizaron para rescatar a una perrita expuesta al peligro en la carrera Séptima, sentido Bogotá–Tunja.

La escena comenzó cuando conductores y uniformados advirtieron la presencia de un animal desorientado que esquivaba vehículos en plena mañana del 8 de agosto.

A través de videos difundidos en la cuenta de TikTok eduardo79881, la comunidad pudo presenciar la angustia y la coordinación espontánea que permitió evitar una tragedia.

Las imágenes mostraron cómo la perrita, luego bautizada como Milagros, se salvó por unos segundos de ser atropellada por un carro mezclador de cemento, mientras motociclistas y dos policías en moto intentaban detenerla. El animal, en un estado nervioso, se escabullía de los vehículos y de quienes trataban de alcanzarla, generando momentos de tensión entre los presentes.

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Una persecución insólita captó la atención en la vía Bogotá – Tunja, donde varios moteros y policías se unieron para salvar a una perrita que corría perdida entre vehículos. La escena, grabada y viralizada en TikTok, expuso el peligro que enfrentan los animales abandonados y el impacto de la solidaridad ciudadana en su destino - crédito eduardo79881 / TikTok

El rescate en medio del tráfico

El operativo ciudadano, que parece una persecución de película de Hollywood, inició cuando un motociclista grabó desde su punto de vista. En el video se observó cómo el animal, asustado, corría entre los automóviles, mientras los policías intentaban interceptarla a pie.

Uno de ellos recurrió a una lona para atraparla, pero la perrita logró zafarse, lo que provocó una reacción entre risas: “Cómo nos va a ganar esa hpta!”, exclamó uno de los uniformados, reflejando la mezcla de nervios y alivio ante la rápida huida del animal.

La persecución continuó varios metros y mostró la colaboración inusual entre moteros, policías, carros y transeúntes. Otros perros también se cruzaron en el camino, sin conseguir que Milagros se detuviera. La situación captó la atención de los curiosos, quienes se acercaron a observar y, en algunos casos, a intentar ayudar.

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Milagros, una perrita que deambulaba asustada por una de las arterias más transitadas de Bogotá, fue rescatada gracias a la intervención conjunta de motociclistas y policías. Las imágenes del momento, que se difundieron rápidamente en redes sociales, evidenciaron el riesgo inminente para el animal y la coordinación improvisada que permitió cambiar su suerte - crédito eduardo79881 / TikTok

Finalmente, con una calle bloqueada por varias personas, uno de los motociclistas consiguió arrinconar a la perrita en la orilla de la calle. El segundo motero, que no le importó el mordisco que pudiera ganarse, bajó rápidamente del vehículo y logró sujetarla contra el pavimento, mientras los policías y otros testigos se acercaron para asistir en el proceso. En ese instante, un patrullero sugirió meter al animal en una lona, buscando evitar que escapara nuevamente. El motociclista que lideró la persecución intentó tranquilizarla con un mensaje directo: “Tranquila, ya no pasa nada”.

El destino de Milagros tras el rescate

La perrita fue entregada a un hombre que llegó en un BMW deportivo azul y que se identificó como alguien habituado a ayudar a los animales. Aseguró que la llevaría a una veterinaria para evaluar su estado y expresó: “Yo ayudo a animales y mascotas, entonces voy a buscarle un hogar, pero es una perrita que tiene hogar fijo. Todo el mundo la va a querer”.

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Posteriormente, Juan Cifuentes, la persona del vehículo, decidió acoger a la perrita en su hogar. La bautizó como Milagros y, tras recibir atención veterinaria, confirmó que su salud no presentaba complicaciones graves. Cifuentes expresó en uno de los videos publicados: “Les cuento que gracias a moteros y policía la lograron coger. Yo la tengo en mi casa y ojalá no la hayan abandonado sino que se haya perdido y aparezcan los dueños”.

El propio rescatista dejó claro que, si los tenedores originales no aparecen en los próximos días, está dispuesto a quedarse con Milagros y ofrecerle un nuevo hogar.

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Reacciones de la comunidad y debate sobre el abandono

Le perrita fue perseguida durante varias cuadras - crédito eduardo79881 / TikTok

Los videos del rescate generaron una ola de comentarios en las redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el origen de la perrita. Algunos afirmaron: “No creo que haya sido abandonada. Tenía moñitos y todo, o sea estaba cuidada. Creo que se debió perder”. Otros mostraron su disposición para adoptarla en caso de que no aparezca un responsable: “Si la tienen, la adopto”.

Diversos comentarios reconocieron la labor de los involucrados: “Me le quito el sombrero al caballero y a los policías que estuvieron muy atentos a la seguridad del canino”. Las emociones también estuvieron presentes en los relatos de quienes siguieron la historia desde sus casas: “Yo en el cuarto gritando y mi esposo que pasó? y yo un vídeo de una perrita”. No faltaron quienes plantearon dudas sobre la aparición de un veterinario en el trayecto: “Vea qué casualidad, un veterinario en el trayecto? ojalá no la vaya a coger pa’ negocio”.

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Cuando una persona encuentra un perro aparentemente abandonado en Colombia, debe primero evaluar si el animal se encuentra herido o en peligro vital. En situaciones de emergencia, la indicación es comunicarse de inmediato con la Línea 123. Si el animal está estable, se recomienda brindarle agua, contactar a una fundación local o considerar un hogar de paso temporal mientras se gestiona su adopción definitiva.