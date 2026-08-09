Ejército confirmó destrucción de 23 artefactos explosivos en tres departamentos, fueron atribuidos al ELN y las disidencias de las Farc

Personal especializado halló dispositivos en Socotá, Simití e Ituango, atribuidos a estructuras armadas ilegales y retiró materiales peligrosos de zonas rurales - crédito @COL_EJERCITO/X/Imagen Ilustrativa Infobae

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Un total de 23 artefactos explosivos fueron destruidos por el Ejército Nacional en acciones recientes desplegadas en zonas rurales de Boyacá, Bolívar y Antioquia.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Socotá, Simití e Ituango, donde las autoridades atribuyeron la instalación de los dispositivos a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a una disidencia de las Farc.

En el municipio de Socotá, departamento de Boyacá, integrantes del Grupo de Caballería Mediano N.° 1 ‘GR. José Miguel Silva Plazas’ hallaron un depósito ilegal con 20 artefactos explosivos improvisados.

En el municipio de Socotá, departamento de Boyacá, integrantes del Grupo de Caballería Mediano N.° 1 ‘GR. José Miguel Silva Plazas’ hallaron un depósito ilegal con 20 artefactos explosivos improvisados - crédito @COL_EJERCITO/X

La ubicación del material se logró tras labores de inteligencia militar asociadas a la operación ‘Armagedón’. Los dispositivos, hechos con explosivos de elaboración artesanal, presentaban características de minas antipersonal. El personal especializado realizó la destrucción controlada de los elementos, según lo informado en el reporte oficial.

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En la vereda La Ye, jurisdicción de Simití en el sur de Bolívar, se localizó otro artefacto explosivo. El Batallón de Infantería de Selva N.° 48 de la Brigada 19 ejecutó la neutralización controlada del dispositivo, con el apoyo del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos N.° 1 (Marte).

Según información de inteligencia, la instalación de este elemento se atribuyó a la Compañía ‘Tito Marín’ del ELN. La ubicación del explosivo representaba un riesgo tanto para miembros de la fuerza pública como para habitantes del sector.

En la vereda Agualinda, municipio de Ituango en Antioquia, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 ‘CR. Atanasio Girardot’ de la Cuarta Brigada detectaron otros dos artefactos explosivos improvisados. La destrucción de estos dispositivos se realizó bajo protocolos de seguridad, según reportó el personal antiexplosivos.

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El informe militar indicó que estos últimos artefactos corresponderían a la estructura 18 de las disidencias de las Farc, vinculada a un grupo encabezado por ‘Iván Mordisco’. Los elementos contenían carga explosiva y componentes metálicos.

En la vereda Agualinda, municipio de Ituango en Antioquia, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 ‘CR. Atanasio Girardot’ de la Cuarta Brigada detectaron otros dos artefactos explosivos improvisados - crédito @COL_EJERCITO/X

Durante las operaciones en Ituango, se retiró un elemento alusivo a un grupo armado organizado, lo que permitió la habilitación del tránsito en la vía intervenida por las tropas.

Recientemente, el Ejército Nacional aseguró que no existen estructuras activas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Cundinamarca, a pesar del reciente hallazgo de un cilindro metálico acompañado de símbolos y mensajes alusivos a ese grupo armado ilegal en una zona rural de la vereda Montecristo. El dispositivo, que simulaba ser un artefacto explosivo, fue encontrado junto a varias banderas y telas identificadas con los colores y siglas de la organización.

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El descubrimiento movilizó a la fuerza pública y generó preocupación entre los habitantes de la región, especialmente porque se dio pocos días antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Vecinos de la zona, ubicada entre los municipios de Chaguaní y Guaduas, alertaron a las autoridades tras ver los objetos sospechosos amarrados a una cerca de madera, una de las cuales tenía el mensaje: “ELN 2026. Ojo, ya está advertido”.

Tras la intervención de la Policía y el Ejército, especialistas en explosivos inspeccionaron el cilindro y concluyeron que estaba vacío y no representaba riesgo. Según el gobernador Jorge Emilio Rey, este método ya se ha identificado en otros casos durante el último año en la región, donde el uso de objetos simulados y propaganda busca intimidar y extorsionar a la población, más que ejecutar acciones armadas directas.

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El hallazgo de banderas y un cilindro con alusiones al ELN activó un operativo de seguridad en la vereda Montecristo, en Cundinamarca - crédito suministrado a Infobae Colombia

La Brigada Trece del Ejército reiteró que, aunque estos hechos provocan inquietud, no se ha detectado presencia activa de células del ELN en Cundinamarca. Las autoridades mantienen el monitoreo y la investigación para establecer si detrás de estos actos están personas que buscan sembrar miedo o impulsar actividades extorsivas. El gobernador solicitó al Gaula del Ejército y la Policía reforzar el contacto con la comunidad, con el objetivo de atender posibles denuncias y avanzar en la identificación de los responsables.