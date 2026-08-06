Daniel Briceño advirtió sobre lo que serían las “verdaderas” intenciones de Gustavo Petro: “A Abelardo le quieren dar un golpe duro”

El representante a la Cámara Daniel Briceño arremetió contra el mandatario saliente, por lo que sería la convocatoria a un golpe de Estado - crédito Presidencia - Daniel Briceño/Presidencia

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A menos de 48 horas para que se lleve a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella, el representante a la Cámara Daniel Briceño, que hace parte de la bancada de 47 congresistas del Centro Democrático, alertó sobre un supuesto plan contra el presidente electo. Lo anterior, tras las afirmaciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, en relación con la duración del próximo Gobierno.

En diálogo con Semana, Briceño dijo que a De la Espriella “le quieren dar un golpe duro”, no un “golpe blando”, y sostuvo que esa presión se ejercería “en los territorios” y “en las ciudades”; en lo que sería una situación similar a la que vivió Iván Duque en 2021. De esta forma reaccionó a las afirmaciones de Petro, sobre un eventual fin anticipado de la entrante administración, que “no dudaría los cuatro años”.

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“A Abelardo no le quieren dar un golpe blando, como los falsos que enunciaba el señor Petro. A Abelardo le quieren dar un golpe duro y se lo quieren dar en los territorios, se lo quieren dar en las ciudades. El petrismo no va a permitir que Abelardo gobierne en paz y en tranquilidad y esta es una advertencia para todo el país”, reiteró Briceño, en relación con la manera en que estaría fraguando este escenario.

En el Festival por la Defensa de la Educación que se llevó a cabo en Soacha, el presidente saliente Gustavo Petro insistió en señalar que hubo fraude en los comicios del 21 de junio - crédito Carlos Ortega/EFE

Del mismo modo, el congresista habló de cómo “se vienen días de atentados contra la democracia y atentados contra la democracia de la mano del mismísimo Gustavo Petro y el mismísimo Iván Cepeda”. La primera gran prueba, según el congresista, será lo que ocurra el viernes 7 de agosto, cuando desde los sectores progresistas se han convocado a manifestaciones paralelas al acto de posesión.

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Briceño no dudó en hablar de un “golpe de Estado” contra Abelardo de la Espriella

El representante a la Cámara fue específico en hablar de cómo se produjo una ruptura del orden constitucional y cuestionó a los que, según dijo, siguen viendo a Iván Cepeda como un demócrata. “Ellos están violando la Constitución y están atentando contra el resultado electoral. (...) Esta gente está haciendo y está gestando un golpe de Estado contra Abelardo basado en una falacia y una mentira”, dijo.

Esas acusaciones corresponderían al constante señalamiento, impulsado por el propio Petro, de que se “robaron las elecciones”. Además, señaló que el punto de partida de esta supuesta maniobra es el rechazo al resultado de las elecciones, que busca desconocer no solo la votación obtenida por De la Espriella, sino a las instituciones electorales, como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

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El representante Daniel Briceño fue el congresista con más votos de cara a esta legislatura, con más de 262.000 respaldos; incluso más que varios senadores de la República - crédito Colprensa

“Lo primero que hizo el petrismo fue no reconocer el resultado electoral, atacar las instituciones, atacar el CNE, atacar la Registraduría y atacar el resultado mismo. Y entonces lo que están haciendo es invalidar la votación y la expresión popular de casi 13 millones de personas que votamos por el señor Abelardo De La Espriella”, expresó Briceño en el citado medio, en lo concerniente a lo que se viene.

En segundo lugar, destacó el congresista, empezaron a crear una serie de organizaciones que han denominado populares, “que no es otra cosa que organizaciones de bloqueo en todos los territorios para comenzar a hacerle daño a la institucionalidad, pero sobre todo al Gobierno”. Esto haría referencia a lo que el primer mandatario ha llamado “guardias libertadoras”, como lo reiteró en Soacha.

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En ese orden de ideas, fue contundente con una de sus conclusiones. “El señor Petro no va a reconocer nunca a Abelardo De La Espriella y el señor Iván Cepeda y el Pacto Histórico, tampoco”, remarcó Briceño, que apoyó en la primera vuelta a Paloma Valencia, por disciplina de partido, pero una vez se configuró su derrota pasó al bando del abogado de derecha, de cara a la segunda vuelta presidencial.

El presidente Gustavo Petro fue miembro del M-19, grupo guerrillero que surgió como una supuesta reivindicación del presunto fraude de 1970 contra Gustavo Rojas Pinilla - crédito Jesús Avilés/Infobae

La referencia a lo sucedido en 1970 y la presión desde los territorios

Por último, Briceño mencionó, justamente, la convocatoria a las “guardias libertadoras” relacionó esa idea con una lectura política de 1970, cuando se habló de fraude electoral en contra del exdictador Gustavo Rojas Pinilla; hecho que dio pie para el nacimiento del M-19. Según dijo, ese relato buscaría reinstalar esa tesis, la del robo, como justificación de nuevas acciones de confrontación.

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“Entonces yo sí les pregunto, ¿qué más golpe de Estado le puede dar usted cuando no reconoce las instituciones, cuando usted no reconoce como tal la expresión de 13 millones de personas, pero sobre todo cuando usted convoca a las guardias libertadoras? Yo creo que aquí está una de las grandes amenazas. Aquí ellos quieren vendernos el cuento de 1970”, remarcó el congresista.