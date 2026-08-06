Bogotá eliminaría tres impuestos para aliviar cargas a empresas y emprendedores

La reforma tributaria de Bogotá propone eliminar cargas que actualmente impactan a comerciantes, empresas y pequeños emprendedores - crédito Juan Páez/Colprensa

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Bogotá prepara un ajuste a su esquema tributario con una propuesta que combina nuevas fuentes de financiación para infraestructura pública y la eliminación de algunas cargas que hoy afectan a distintos sectores económicos.

El proyecto de Acuerdo Ciudad Inteligente plantea retirar tres obligaciones tributarias de manera permanente, una decisión que la Administración distrital considera clave para simplificar el sistema fiscal y mejorar las condiciones para empresas, comerciantes y emprendedores.

La iniciativa fue presentada por la Secretaría Distrital de Hacienda y hace parte de la reforma tributaria radicada ante el Concejo de Bogotá. Aunque la discusión pública se concentra en la creación de una sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado inteligente, el proyecto incluye medidas orientadas a reducir cargas existentes y atraer inversión privada hacia la capital.

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El impuesto de Publicidad Exterior Visual sería uno de los tributos que desaparecería de manera permanente si avanza el proyecto -crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

Durante el evento Tendencias del Sector Inmobiliario 2026, organizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, la secretaria Ana María Cadena explicó que el objetivo es construir un sistema tributario más competitivo.

Según la funcionaria, la propuesta busca eliminar barreras que dificultan la actividad económica y generar mejores condiciones para quienes desarrollan negocios en la ciudad. Uno de los cambios planteados corresponde al impuesto de Publicidad Exterior Visual.

La Administración distrital propone eliminarlo de forma definitiva si el Concejo aprueba el proyecto, con el argumento de que esta carga representa una dificultad para empresas y comerciantes que utilizan espacios publicitarios como parte de sus actividades.

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El retiro de este tributo hace parte de una estrategia de simplificación que busca reducir obligaciones consideradas poco eficientes dentro del esquema actual. La Secretaría de Hacienda sostiene que la medida permitiría facilitar los procesos para diferentes sectores vinculados con la publicidad, el comercio y la promoción empresarial.

Otro de los impuestos que desaparecería es el Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos. Actualmente este gravamen aplica sobre algunas actividades relacionadas con espectáculos públicos y juegos de suerte y azar. La propuesta distrital plantea eliminarlo como parte del proceso de reorganización tributaria incluido en la iniciativa de Ciudad Inteligente. Según la Administración, esta modificación está relacionada con la intención de disminuir trámites y facilitar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales. El Distrito considera que un sistema más sencillo puede convertirse en un elemento favorable para quienes buscan invertir o mantener sus actividades económicas en Bogotá.

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La iniciativa también contempla eliminar la retención del ICA para algunos emprendedores que reciben pagos con tarjetas - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

La tercera medida está enfocada en pequeños empresarios y emprendedores. La reforma propone eliminar la retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en los pagos realizados mediante tarjetas débito y crédito para quienes tengan ingresos inferiores a 1.933 UVT. Con este cambio, los negocios que cumplan esa condición dejarían de asumir dicha retención cuando reciban pagos electrónicos. La Alcaldía señala que la decisión busca mejorar el flujo de caja de estos establecimientos y brindarles mayores facilidades para fortalecer sus operaciones.

Aunque el proyecto contempla la eliminación de estas cargas, también incluye la creación de una nueva sobretasa al impuesto predial destinada a financiar la transformación del sistema de alumbrado público. La iniciativa contempla el reemplazo de luminarias por tecnología LED, la instalación de cámaras de videovigilancia, sensores ambientales y botones de pánico. Además, el plan incluye una red de infraestructura inteligente que permitiría detectar incendios, inundaciones y otras emergencias mediante herramientas de inteligencia artificial. La Secretaría de Hacienda indicó que la contribución no aplicaría para viviendas ni pequeños comercios de estratos 1, 2 y 3.

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La sobretasa sí estaría dirigida a predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como a inmuebles comerciales, industriales, financieros, dotacionales y lotes. El objetivo del Distrito es financiar un sistema tecnológico que permita mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante diferentes situaciones.

El Concejo de Bogotá será el encargado de debatir la propuesta presentada por la Alcaldía Distrital - crédito @ConcejoDeBogota/X/Leonardo Muñoz/EFE

La reforma presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán también incluye incentivos para atraer nuevas inversiones. Entre las propuestas aparece una exención progresiva del impuesto de Industria y Comercio durante diez años para empresas que realicen inversiones superiores a $4.600 millones en activos fijos dentro de alguna de las 92 actividades estratégicas definidas por el Distrito. El beneficio dependería del monto de inversión y podría estar entre el 100% y el 10%. Las compañías que ya operan en Bogotá también tendrían acceso a descuentos temporales en el ICA cuando desarrollen nuevos proyectos de inversión.

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De igual forma, los proyectos ubicados en el Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá contarían con incentivos adicionales en ICA, predial y delineación urbana, siempre que estén vinculados con la generación de empleo. Finalmente, el Concejo de Bogotá tendrá la responsabilidad de estudiar y debatir la propuesta. Si recibe aprobación, la ciudad tendría un nuevo modelo para financiar el alumbrado inteligente y, al mismo tiempo, una reorganización tributaria que busca disminuir cargas para algunos sectores económicos.